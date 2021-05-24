移民与否 很多时候是个阶级问题

作者：郑立

最近民间兴起了移民的争论，有人强力推销移民的必要性以及好处，同时也有包括刘颕匡先生在内的论者，对这种立场表达质疑，而引起了不少的争论。部分言论还走向过激，例如有导演因为这场争论而说在囚坐监才是逃避，自然引发了不少的反弹。

事实上，对于香港人而言，几十年来移民也非新鲜事，借来的空间，借来的时间，是香港人挥之不去的梦魇。从六七暴动去到今年，不是害怕香港衰亡，就是害怕连最后离开机会也失去。害怕突然失去一切，先买个保险，是很多人的心态，这也是人之常情。

移民代价多数沉重，放弃已有的职业、居住地、生活习惯，甚至亲人朋友，再加上思乡病，很容易令人怀疑自己的决定是否正确，加上人在异乡的寂寞，所以才需要围炉取暖。还记得《富贵再逼人》有一段，戏中人移居加拿大，在当地的传媒工作，就说在加拿大做传媒，要尽量讲香港不好的新闻，就是因为大家想要有一种去到移民选择是正确的感觉，同时，也希望在异乡能尽量增加自己人。

很多人没有条件移民

这种动机与处境，是可以体谅的。但也必须体谅的是，总会有相当的人反对移民。因为对于香港大部分人来说，移民并不是一个选择，而是没有选择。有一段时间，我时常看到一些政府官员，抱怨香港市民不满意他们的施政，他们可以选择移民离开香港时，我总想起晋惠帝的“何不食肉糜”，因为这不是选择，很多人单纯就没有条件去移民。

大部分人移民不了，是因为没钱，在香港长期在生存边缘的无产基层，根本就不可能有钱去做投资或创业移民，也无楼可卖。有些人就算靠自己找到一份好职业，但可能要照顾全家，家里还有老幼要养，不仅要钱也需要照应，这些人根本没有办法离开。哪怕现在有些国家大开方便之门，他们恐怕连自己一个人在外国生存半年的生活费也凑不出来，谁为他们的生存负责？

有些人需要多些本地支援

除此之外，身犯官非、坐监，或者有刑事纪录的人，也是走无可走，或者无法取得良民证。对于这些人而言，移民并不是一个选择，而是没有选择，正如移民者希望多些人移民一样，这些人倒过来也需要多些人在本地支援自己，否则他们未来的人生会更恶化与绝望。

我并不是说移民就不对，或者叫人移民就不对，但我认为，如果对方单纯就没有选择，那与其责备对方，不如协助改善对方的条件，例如帮助对方阶级上流，那这个考虑才会变得可行合理。