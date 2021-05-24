即便没吃过杂交稻，也该对袁隆平有崇敬之心

来源：新京报

作者：关不羽

5月22日，袁隆平老先生逝世，享年91岁。按照中国的传统说法，这样高龄、安详的去世是“喜丧”，是人生圆满的结局。但是，大众仍然对他表达了深深的惜别和哀悼之情。这位享有“中国杂交水稻之父”名誉的老人，也值得这样的礼遇。

没有理由质疑贬低袁隆平的科学成就

实际上，即使在袁隆平生前，对他的成就评价提出质疑的声音就不少。绝大多数都是就事论事、以科学为维度的正常讨论，却也不排除极少数刻意的质疑贬低。袁隆平对这些都很淡然。比如说，面对采访者询问他对“袁隆平杂交稻不好吃”的看法时，他不但坦然承认，还表示要努力研究把口感提上去。这样坦荡的胸怀和实事求是的精神，就很值得钦佩和学习。

这世上既没有完美的人，也没有完美的科学研究。科学就是在质疑和论证中不断进步的。如果袁隆平没有勇于质疑、敢于尝试的科学精神，那他也不可能达到如今这样的成就，更没有如此强大的人格魅力。但是，这些都不是刻意贬低他在杂交水稻领域成就的理由。

“吃饱优先”的时代因素影响着研究方向

科研成果当然要以造福社会的实际应用为目标，但是，从理论到成果的转化不是一蹴而就的，而是一个反复尝试、改良甚至自我否定的过程。袁隆平在杂交水稻科研方面的贡献是开创性的，而开创性的工作通常都是不完美的。这是科学技术发展的一般规律。而且，关系国计民生基础的农业科技，会受到更多社会和时代因素的影响，并不是纯粹的科学问题。

袁隆平开始这一领域研究的时代，冷战阴影笼罩的全球都在进行主粮单位产量的竞争。日美等国都在水稻单产提高上投入了大量资源，每一点进步都可以成为“大新闻”。发达国家如此，人口众多、“吃饱问题”尤为突出的中国更是如此，以提高产量为绝对的研究重点，在那个时代是完全可以理解的。这种时代风气对袁隆平的研究方向显然有着巨大的影响。

产量优先的目标之下，早期的袁隆平杂交水稻一定程度上牺牲了品种的口感、种植适应性，并不是什么污点。在当时中国上下普遍而严重的“粮食焦虑”心态下，甚至也不算是什么缺点。至于后来中国农业政策调整，粮食产量大幅提高后，这些早期品种不易推广，其他杂交水稻品种更为成功，是大众需求变化所致。对历史事实应该尊重，却不是用来否定前辈贡献的理由。

况且，袁隆平培养的高产杂交水稻品种本身就有巨大的现实意义。袁隆平的研究，成功提高了水稻作为主粮的生产能力上限。从粮食安全的战略角度看，功不可没。有了这些高产品种的问世，不仅可以在可能出现的极端情况下用来渡过难关，更重要的是对社会心理的正面影响有着“定心丸”作用。即便在和平环境下，对粮食供应安全的充分信心，也是维系社会安定的重要基础。

袁隆平高产杂交稻的意义就是如此重要，已经远远超出了科学技术领域，也远远超越了袁隆平水稻诞生的时代。仅此一点，袁隆平的贡献也值得铭记了。

公众对袁隆平的敬意不仅属于他个人

至于争论袁隆平是不是这一领域最为杰出的中国杂交水稻专家，意义并不大。科学领域确实存在明星效应，明星科学家的公众影响力和他们在专业领域的“地位”可能存在些许差距，这也是很正常的。爱因斯坦成为现代物理学的“形象代言人”，并不等于他一生都走在了最前沿。霍金成为爱因斯坦公众地位的继承人，也不等于其他同辈、后辈学者没有超越霍金的成就。

即便是专业人士，要对科学领域的顶尖人物们做出一个完全符合专业标准的、让所有人服气的排行榜，也是不可能完成的任务，更何况是非专业的普通大众呢？既然袁隆平的成就足以跻身于中国最优秀的科学家行列，那么他成为广受尊敬的科学名人、大众眼里的科学英雄无可厚非。

难能可贵的是，袁隆平作为公众人物，始终保持了朴实、亲民、坦荡和谦逊的态度。这种长者风范，一定程度上放大了他的明星效应，也是事实，但这也是无可厚非的——公众人物爱惜羽毛、保持良好形象，又有什么可指摘的呢？

其实，大可不必担心袁隆平的光芒掩盖了其他中国水稻专家的卓越贡献，公众对袁隆平的深厚敬意不仅属于他个人，也属于这个优秀科学家群体。袁隆平和所有为中国农业做出贡献的科学家们，都会在历史的天空中闪烁光芒。