马拉松悲剧：极端天气的背后，更多是赛事组织者极端失职？

来源：每日经济新闻

作者：舒圣祥

5月22日上午，在甘肃省白银市景泰县黄河石林景区举行的黄河石林山地马拉松百公里越野赛，遭遇极端天气，局地出现冰雹、冻雨、大风等灾害性天气，气温骤降，参赛人员出现身体不适、失温等情况，造成21名参赛人员不幸遇难。

这些不幸的遇难者，大多是该项运动的顶尖选手，包括中国超马记录保持者，被跑友圈成为“梁神”的梁晶，曾获得全国残运会马拉松比赛冠军的黄关军等等。这无疑是越野界最为悲伤的一天，也给遍地开花的马拉松赛事敲响了警钟。难以想象，参赛选手一共才172人，竟然就有21人把宝贵的生命永久地留在了这里，死亡比例超过12%。

一次马拉松越野赛，伤亡人数如此之多，死亡比例如此之高，骇人听闻。这是中国马拉松运动史上最可怕的悲剧事件。血的教训实在太过沉重，不仅超出了普罗大众对于马拉松运动的想象，可能也超出了马拉松赛事组织者们的想象。受其影响，5月23日的浙江莫干山越野赛已紧急取消，后续或将产生更多不良影响。

据悉，该项百公里越野赛已举办四届，比赛地在甘肃省白银市景泰县黄河石林风景区，是景区为了自我宣传而操办的一项赛事。因为只要完赛就发1600元补助，赛事奖金也相对较高，吸引了众多跑者参加。

笔者认为，这次悲剧之所以发生，直接原因当然是因为极端天气的出现，大风、大雨、降温，导致很多跑者失温，但从目前已知的信息看，极端天气的背后，很可能更多是赛事组织者的“极端失职”。肯定天灾因素，并不意味着就可以把责任全部推给老天爷，必须认真反思悲剧背后的人祸因素。天灾或难阻止，但人祸应当避免。

首先是，赛事组织环节存在疏漏，看不到应有的专业性和对风险的预判性。据参赛者介绍，赛事的强装清单中，除了救生毯，并没有防风、防雨、保暖要求，没有手机备用电池要求，没有备用能量补给要求。百公里亚高原无人区越野，强制装备竟没有保暖衣物，没有冲锋衣，没有雨衣，令人难以理解。

为了节省赛事成本，赛程中的补给站点同样严重不足。在最难的赛道路段，尤其是无人区，选手们大面积失温，却没有可补充的食物、饮水，热水更是妄想，暴露的山体无处可休息，且根本无法在此处退赛。倘若有更多的应急点和补给站，救援措施更得力，也许不至于发生如此惨痛的伤亡事件。

在应急反应能力方面，唯有组织者对马拉松运动足够专业，对大自然足够敬畏，对生命足够尊重，方能减少人祸隐患。可惜，当突发的极端天气出现，组委会没能及时终止比赛。倘若风险评估更充分，早些设卡阻止前行，情况势必会好很多。当地是个欠发达的西北县城，应急预案是否完备，救援队伍是否充足，也得打个问号。

对跑者的安全教育阙如，同样是暴露出来的严重问题。各地马拉松赛事，跑者安全教育几乎没有。参赛者是否具备自救意识和急救能力，也不是参赛条件。为了拼速度减轻负重不带防寒衣物，没有气温垂直递减率概念，不理解海拔和气温的关系，对自己的身体状况没有正确认知，遇到突发情况不能果断退赛，凡此种种，都是风险隐患所在。

甘肃山地马拉松悲剧事件，给近年来在全国遍地开花的马拉松赛事敲响了安全警钟。科学而严肃地调查，不仅是要对事件负责，更是要对生命负责。着眼当下，就事论事地问责之外，更要放眼未来，吸取教训防患未然。如此可怕的马拉松悲剧事件，不能再有第二次了，极限运动必须尊重科学，赛事组织必须足够专业，人祸隐患必须有效消除。