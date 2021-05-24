引发西安两大学争议的地铁站名已确定

来源：澎湃新闻

作者：岳怀让

5月24日上午，多位西安网民向澎湃新闻记者爆料称，此前引发陕西科技大学（简称：陕科大）和西安工业大学（简称：西安工大）两校争议的地铁站命名问题有了结果，该站最终被命名为“西安工大·武德路站”。

24日午间，澎湃新闻记者从西安市轨道交通集团有限公司方面获悉，西安地铁14号线相关站点已经正式确认为“西安工大·武德路站”，而非此前初步命名的“西安工业大学站”。

引发两校争端的，是西安市地铁14号线一处站点的命名问题。该站距离陕科大和西安工大都不远。据此前报道，2020年初，西安地铁官网公布，14号线相关站初步命名为“西安工业大学站”。此事引起陕科大师生校友不满，该校师生曾多次与西安地铁方沟通地铁站命名的问题。

记者看到，3月10日，有自称陕科大教师的网友在陕西省政府网站留言版块中说：“西安地铁14号线即将试运营，公开信息显示，离我校最近的一站距我校仅100米，而这一站的站名并未体现陕西科技大学，而是用西安工业大学和路名命名。对此，我校师生表示十分不解，这一站距离我校如此之近，既然可以用西安工业大学来命名，为何不能在站名上体现出我校来？”

西安市官方3月17日回复称，在公众意见征集过程已收到相同的建议，此建议已提交专家论证会。

3月24日，有网友反映：陕科大因对地铁14号线在学府路一站命名为“西安工业大学站”不满，旗下幼儿园故而拒收西安工大教师子女。

西安市未央区官方3月26日回复该网友表示，未央区学府蒲公英幼儿园位于陕西科技大学沁园小区内，2018年经区级相关部门审批设立，属普惠性民办园。此次被要求退园的40名幼儿均为西安工大教职工子女。

据官方调查，该幼儿园存在决策机构未按程序履行职责、园所管理不规范、违反幼儿园招生入园政策等问题，区级相关部门已向其下发《责令整顿通知书》。同时，积极联系周边三所幼儿园，争取到79个学位，已制定幼儿分流方案，将积极协助做好40名幼儿分流工作，确保平稳入托。

未央区官方4月7日再次回复称，经了解，该幼儿园在区级相关部门责令其及时整顿后，整改不力，纠正违规行为不及时。区级相关部门已及时约谈了该园园长，责令该园进一步加强同陕科大的沟通协商工作，切实保障教育公平。同时，已对该园违规行为在全区进行了通报批评。区级相关部门多次就此事与陕科大方沟通协商未果，已向上级主管部门及时反映了相关情况。

为保障幼儿入托，区级相关部门积极协调了属地学前资源，积极指导幼儿分流。目前，除六名幼儿外，其他幼儿已妥善分流。剩余六名幼儿，园方正在积极对接，将结合家长意愿妥善安排。