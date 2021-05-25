这帮“研究僧” 985不收了

来源：中国新闻周刊

作者：俞杨

学硕>专硕>非全日制>单证在职，在硕士圈地位链条里，有985停招的是学硕。

近日，一则“复旦大学经济学院2022年起不再招收学术学位硕士研究生”的消息，引发关注。

相比多所985高校在部分学科领域停招学硕，近年来高校专硕比例不断扩张。专硕招生人数全面超过学硕，至今已4年。

在硕士培养转变趋势下，高等学历在膨胀。面向学科设置本科专业，面向就业培养专业硕士，面向学术研究培养博士，学历教育成为高消费？

复旦大学王牌学院，停招学硕。

复旦大学经济学院官网5月12日发布一则《重要通报》，称经党政联席会议讨论决定，自2022年开始，该学院不再招收学术学位硕士研究生。

公开资料显示，复旦大学经济学院是中国较早从事经济学研究生培养的单位之一。1949年，学院前身经济系、经济研究所招收90名研究生，是中国1949年后招收的第一批研究生。

在更早之前，复旦大学软件学院官网在2020年7月1日也发布了一则通报，称软件学院从2021年起不再招收学术学位硕士生。

复旦之外，近年来已有多所985高校在部分学科领域停招学硕。

早在2014年，北京大学经济学院即宣布不再招收学术型硕士研究生，改为招收金融、保险、税务、国际商务4个专业的专业学位研究生。2020年，北京大学国家发展研究院发布通知称，2021年起取消学术型硕士研究生项目招生。

对比四川大学2019年、2020年硕士研究生招生专业目录，四川大学公共管理学院应用心理学专业2019年招收10名学术学位硕士研究生，次年改为15名专业学位硕士研究生。

近年来，随着专硕的快速发展，越来越多的高校尤其是985高校，开始对本校招生计划进行调整，将扩招名额大部分落实在专硕的招生上。

2020年，天津大学、中国农业大学、西北农林科技大学的专硕与学硕招生人数已经基本持平，在南京大学、四川大学、南开大学的招生计划中，专硕的占比也已超过或接近40%。

中国教育科学研究院研究员储朝晖向中国新闻周刊指出，从社会需求来说，培养那么多学硕确实没有必要。同时，专硕的发展一开始并不被大家看好，一是学生不青睐，二是学校不重视，三是就业机构不垂青，在此情况下各大高校被要求逐步提高专硕的比例。

当然，各大高校在其内部怎样去降低学硕比例、提高专硕比例，一直是一个纠结的问题，最终取消哪个学院的学硕，是经过反复的磨合与权衡。

取消学硕是眼下的事情，降低学硕比例却是较早之前的打算。

早在2012年复旦大学经济学系90周年生日的时候，复旦大学经济学院就已表示，将招收学硕/专硕的比例从2:1降到1:1然后是1:2。

中国从2009年起开始调整研究生培养结构，随后作出了“到2015年全国专业型硕士与学术型硕士将达到1:1招生比例”的研究生教育发展规划。

2015年，中国专硕招生规模占比44%，与学硕规模基本持平。2017年，专硕招生人数首次超过学硕，成为研究生教育主体。2019年，专硕招生规模占比达58.5%，接近六成。

2020年9月，教育部官网公布《专业学位研究生教育发展方案（2020-2025）》，明确到2025年，以国家重大战略和社会重大需求为重点，增设一批硕士专业学位类别，将专硕招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的2/3左右。

2020年研究生扩招18.9万人，其实是有着比较明显的侧重，将重点投放到服务国家战略和社会民生应急领域，重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业，而且以专业学位培养为主，以高层次的应用型人才专业学位为主。

当然，专硕快速发展，问题同样显著。一者，专硕学费过高的问题不解决，盲目推崇专硕并不是提升教育水平的有效途径。二者，中国国内高校学硕和专硕培养同质化问题比较严重，尤其是工科被指几乎没有区别。

21世纪教育研究院院长熊丙奇指出，专业硕士培养与学术硕士培养是不一样的，不能成为学术硕士培养的“压缩版”，要求学校加强师资建设、课程建设，探索新的人才培养模式。

储朝晖指出，专硕与学硕培养的同质化，跟职业教育普职分流有点类似，都是简单以考试分数作为划界标准。现在硕士阶段的培养，还是过于看重各门学科的考试分数与论文，如果这种评价标准不改变，专硕与学硕的发展依然是有问题的。

储朝晖认为，专硕与学硕分流，硕士培养的评价标准也应多样化。要真正让专硕健全地发展，就应该建立更加精细的专业评价。

学硕停招，今后的学术研究由谁来承担呢？

主要由博士来做。复旦大学经济学院官网3月19日的通知中明确表示，优秀本科生攻博夏令营是经济学院选拔攻博生的唯一渠道。

北京大学国家发展研究院自2021年起，对研究生培养结构进行调整，增扩博士研究生项目招生。2014年北京大学经济学院将学术型人才培养，定位于招收培养博士研究生。

2020年7月召开的全国研究生教育会议，对中国高层次人才培养体系进行了总体设计与定位，未来高层次研究人才将主要以博士教育为主。

不过，储朝晖指出，优秀本科生直接读博可能是解决问题的一个通道，但是不是能够解决所有问题？特别是一些学生在本科阶段表现优秀，到后面博士阶段还会有很多不确定因素。

再者，本科生直接读博，从人才培养来说，未必是很好的路径。如果是在本校读博，那么学习经历、视野就没有很好地拓展开来。比较杰出的一些人才，都是上过多个学校，甚至跨过多个专业，有这种经历的人后来更容易有所成就。而本科生直接读博，跟这样的路径正好相错。

至于学硕停招后的专硕培养，则主要以应用型人才为主，面向就业。

于是，面向学科设置本科专业，面向岗位培养专业硕士，面向学术研究培养博士，学历在多年高等教育扩招中无形膨胀了。

硕士研究生的定位，今天确实要转变。1990年，全中国硕士招生3万人，博士3300人。2020年，硕士招生超过了100万人，博士超过了10万人。

熊丙奇指出，在硕士研究招生规模超过100万之后，作为过渡性的硕士研究生教育，应该增加专业硕士招生，培养高素质应用型人才，避免学术型人才过剩，“学历高消费”。

根据国家对专硕的定位，其培养目标应该是培养具有扎实理论基础，并适应特定行业或职业实际工作需要的应用型高层次专门人才。

由于近几年就业形势比较严峻，社会整体就业门槛提高，追求高学历的就业敲门砖，成了多数大学生的考研动力。

中国教育在线于2020年做过一项考生考研动机调查，调查显示：选择考研的主要动机之一是提高就业和从业的核心竞争力；此外，为了获得研究生学历而考研为第三动机，其本质还是就业。

今天人们谈到研究生，更多会想起就业大军。