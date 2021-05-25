嗜睡、嘴破、消化不良...恐是免疫力下降！专家曝自损免疫力五行为

来源：联合新闻网

目前冠病有很多都是无症状患者，也不是每个患者都会以发烧来表现症状，表现出来的症状包括腹泻、味觉异常、嗅觉异常，表现出病毒很可怕地侵犯神经系统，这时免疫力低下、老年人或是患有慢性疾病的患者就容易产生重症。

台北市立联合医院仁爱院区中医科主治医师周宗翰表示，免疫系统就有如人体的保全系统，主要作用是帮助身体辨认病毒，进而借由启动免疫器官生产免疫细胞来清除病原体，而中医的免疫系统便是人体的“正气”，一旦正气充足，外来的邪气就不容易侵犯干扰人体，五脏六腑便能够有正常的生理活动，并具有抵抗外邪以及促进自我修复的能力。

周宗翰说，当正邪相争的时候，正常身体会有发热的情况产生，这是代表正气正在作用，努力抗邪外出，所以患者发烧是因为免疫系统侦测到病毒，正邪相争而产生的结果，发烧有助于免疫系统的增强以消灭病菌，但是冠病病毒如果隐藏让免疫系统找不到，便不会有发烧的现象，这也是冠病难以预防的原因。

要预防冠病，就是远离感染源，但是感染源不知道何时会出现在我们身边，这时调节跟平衡自身免疫力，抵抗病毒入侵身体就是第一要务，当身体出现容易疲劳、睡眠品质差、消化不良、精神萎靡都是免疫力下降的警讯，而女性朋友更容易检视出自己的免疫力是否足够，如果在月经前容易头痛、嘴破，常有感冒疲劳的经前症候群症状，代表自身的免疫力是处於不佳的状态。

现代人多熬夜、睡眠不足，再加上饮食不节制等NG行为，都会造成正气只减不增，再加上对于冠病过度恐慌、情绪压力大，在调节免疫方面也会出问题，种种因素加起来，便会给外邪一个侵犯人体的好机会，产生各式各样的疾病。

周宗翰建议，要遵守下列“三要二远离”的原则：

1、要有充足的睡眠：研究显示，睡眠时间越少、品质越差的人，免疫力会较睡眠充足的人来得低下。

2、要有规律运动的习惯：运动可有助于免疫相关的细胞激素的分泌，因此建议可以每周进行2至3次的中强度运动，提升免疫细胞的功能。

3、要均衡摄取各种营养：可多摄取蛋白质，帮助白血球、抗体的制造。饮食中也可酌量加一些大蒜、洋葱等辛香类食物，以强化免疫系统的作用。

4、远离压力源：若长期处在负面情绪及压力底下，会使得免疫细胞的数量减少，并打乱免疫平衡。

5、远离疑似感染源：避免群聚，遵从指挥尽量减少去人多的地方。