救了6个人的牧羊人那么纯朴 为什么要公然撒谎？

来源：微信公号“褚朝新说事”

一直没说什么，总觉得该说点什么，毕竟死了那么多人。这几日一直不说话，是因为不知道说什么才好，我真的是非常非常困惑，跑个马拉松而已，居然能死21个人。

随着信息越来越多，我注意到一个很奇怪的事情，觉得应该说一说了。

22日上午9时，第四届黄河石林山地马拉松越野赛暨乡村振兴健康跑活动在甘肃白银市景泰县开赛。白银官方披露，赛事由白银市委、市政府主办，白银市体育局、景泰县委、景泰县政府承办，晟景体育文化发展有限公司负责具体赛事运营。

就是这样一场由市委市政府主办、市体育局和县委县政府承办的赛事，居然死了21个人，真的是匪夷所思。

有的人说，遇到了极端天气，这是天灾。还有的参赛选手说，这是当地第四届了，比前三届的组织都要好，愈发让人觉得这是天灾。

有一个牧羊人，救了6个参赛选手，受到了媒体广泛的关注。新京报在24日的题为《这名牧羊人，连救六名山地越野赛选手》的报道中披露：牧羊人介绍，当天的天气很不好，下雨下冰雹，可见度不高，穿着棉袄也不管用，还是很冷。

不过，他对新京报的记者说，“这种恶劣天气还挺常见”。

如果这种恶劣天气很常见，那如今死人的事实就证明当地不适合搞这种野外长跑比赛。前三次没死人，只能说是侥幸。在经常出现这种恶劣天气的地方频繁办这种野外长跑比赛，死人是迟早的事情。

如果这种恶劣天气在当地很常见，那举办方和承办方为什么还要办这种赛事呢？是因为他们无知不知道失温不知道失温会死人还是因为低估了恶劣天气的的杀伤力呢？不管是哪一个原因，只要确定这种天气在当地很常见，那这场死了21人的惨剧就是人祸而非天灾。

25日早上，中央电视台《朝闻天下》报道，他们也采访了牧羊人。可是，这一次牧羊人的说法变了。这一次他说的是：“像出事那天的天气也是不经常见的”，“这种天气真的非常稀罕、非常罕见……”

难道是新京报的记者报道错了？

上网查一下了，发现牧羊人23日、24日接受其他媒体采访的时候说的都是这种天气很常见。比如《西安商报》采访他的时候，他也是这么说的，有录音视频为证。

看来，不是新京报报道错了，是好心救了6个参赛选手的牧羊人自己改了口。他为什么要改口呢？

媒体报道说，牧羊人觉得自己救人是随手一救，网络上小题大做了，这事很普通，是他应该做的。如此淳朴的牧羊人，为什么公然改口撒谎呢；如此善良的牧羊人，为何就同一个事情对媒体有两种截然相反的表达呢？

这种前后自相矛盾的说法，绝对是有人在背后操纵，绝对是有人要求他改口，有人在试图把人祸变成天灾。

多名幸存选手反映，在赛道的某一段连摩托车都无法通行，比赛的第三个打卡点不提供任何补给，更无救援的准备。这个细节，也足见这场比赛的举办方承办方对野外比赛缺乏足够的科学认知，对恶劣天气也预估不足，毫无救援准备。

这哪里是一场由地方党委政府组织的体育比赛啊，简直就是一场不准备救援的真实版荒野求生。让人心痛的是，这场真实版的荒野求生中有21名挑战者死亡。

有人在网上发声指责参赛者准备不足，还有人指责选手们为了奖金冒险。同志们，先生们，这可是一场由地级市市委市政府主办、市级体育局和当地县委县政府承办的赛事啊，就算选手们准备不足、贪图名利，也不至于要死这么多人啊。

说这场死了21人的事故是天灾的，不是傻就是坏。跑个马拉松死这么多人，主办方和承办方无一能免责，绝对不能出个市长道个歉就了事。

作者：褚朝新