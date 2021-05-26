医用口罩只能用四小时？专家教你防冠病病毒跟回家

来源：联合报

台湾疫情进入第三级警戒，许多人在家上班上课，但仍有不少人坚守工作岗位，一般人在外面接触很多东西，很害怕把病毒带回家，居家防疫该怎么做？

外出最好多准备一套便服

防疫期间，避免病毒跟著回家，宜家居家护理所执行长、护理师李姉颖建议，一般人外出或工作时应多准备一套便服，随身携带酒精干洗手、备用口罩等，返家进门前，全身应先喷洒酒精干洗手杀菌，鞋子也要喷一下，再将鞋子放置于阳台等通风处风干；回到家中，立刻脱下口罩反折，用酒精喷洒后以密封袋收纳后丟掉，更要洗脸洗手洗脖子，更换衣服后再洗手一次。

换洗衣服反脱再丟篮子

李姉颖提醒，要洗的衣服必须反脱下来，避免沾染到病菌，分放两个洗衣篮洗衣，一个篮子放浅色衣服，可以稀释的漂白水（次氯酸钠）清洗杀菌；另一个篮子放深色衣服，清洗时水温改变即可消毒杀菌了。

由于冠状病毒生长会受温度、湿度影响，李姉颖指出，温度大于30℃、湿度大于50%超过30分钟，即可减少病毒活性，所以棉质衣物可用温度40℃清洗，麻制品其他衣物可用55℃左右清洁，清洁完可立刻用烘干机烘干，部分衣服也可用熨斗、掛烫机来达到杀菌效果。

李姉颖强调，稀释后的漂白水，必须在24小时内使用完毕，才不会影响效果。有些物品不能使用漂白水消毒，包括金属（不锈钢例外）、漆面材质、天然羊毛、蚕丝、尼龙材质、染色衣物等。还有随身戴或带的眼镜、手机壳、环保杯、耳环、项鍊等物品，每天都要以75%酒精、清洁剂等清洗清洁。

门把、手机等应酒精擦拭

居家环境清洁方面，李姉颖表示，家中的臥室、客厅沙发最容易沾染病菌病毒，若家中有自主健康管理者更须注意避免染疫，应以漂白水彻底消毒，并且要保持室内通风，30分钟后再以清水清洁一次，才具有杀菌效果。小朋友的塑胶玩具，则可用肥皂水清洁干净后风干，如有用漂白水浸泡，也是浸泡30分钟后，再用清水冲洗干净。

她指出，居家的各种把手，例如进门的门把、冰箱把手、电灯的开关等，以及钥匙、悠游卡、皮包、手表、手机等物品，每天都应该使用75%酒精喷洒擦拭一次，自然晾干杀菌。

医用口罩只能使用四小时

此外，李姉颖特別提醒，外科医用口罩只能使用四小时，使用完勿乱丟弃。而随身携带的酒精干洗手，喷在手上后，必须手心、手背、指缝搓10秒，才具消毒杀菌效果。