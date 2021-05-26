韩国母亲河竟然伟哥浓度超标

来源：微信公号“正解局”

韩国人，这次恐怕又要难为情了。

汉江（可不是流经陕西、湖北的那条长江支流），一直被韩国人看作是母亲河。可最近，韩国人偏偏在他们的母亲河里发现了一个让人惊讶，又尴尬的事情：

前几天，首尔市立大学环境工学系教授金铉旭，在著名的学术期刊Scientific Reports上披露：

在汉江的江水里，竟然发现“伟哥”等治疗勃起障碍治疗药物的成分。

具体包括，西地那非、他达拉非、伐地那非等，这个懂得朋友自然懂。

在汉江里检验出抗生素什么的都不稀奇，发现“伟哥”成分倒是第一次。

而且，根据发现，江南地区的“伟哥”成分平均浓度为88ng/ℓ，江北地区要稍微低一点，为62ng/ℓ。而且，周末浓度比平时高，尤其是周五晚间浓度最高。

金铉旭教授解释，这应该“和娱乐场所有关，阳痿治疗药物未经妥善处理，或有可能是民众服用后通过大小便排出，才导致此一现象”。

现在，韩国人在担心，“伟哥”成分根本没有办法被过滤掉，可能影响身体健康，破坏生态环境。不过，更多的网友看热闹不嫌事大。

有日本网友就嘲笑，看来韩国男人的确是不太行。

还有人总结，韩国喝“伟哥水”、美国喝消毒水、日本喝核废水、印度喝恒河水，并列当今世界四大奇迹。

玩笑归玩笑，这个让韩国人难以启齿的现象，背后其实是：韩国疯狂的色情产业。

色情是人类历史上最古老的行业之一。在韩国，也不例外。不过，在现代之前的王朝时代，韩国官方并不承认色情产业。

1876年，日本胁迫朝鲜签下的《江华条约》后，半岛上出现了第一家现代妓院。直到现在，韩国色情业里，还残留着日本的痕迹，比如マエキン这样的隐语。

韩国色情产业更大的发展是在二战后，尤其是朝鲜战争后。其实，和日本一样，都是为驻扎在韩国的美国大兵“服务”。

那些女性，还有个别称，叫“西方公主”。

有统计数据说，1953年，韩国从事色情产业的女性高达35万人，其中60%在美国军营附近工作。美国方面还虚情假意，有官员公开谴责相关行为，但实际上，却是睁一只眼闭一只眼，并没有阻止。

韩国方面，更是采取大力支持的政策。

朴正熙时代，还由政府出钱办英语和礼节培训班，提高色情行业女性的“销售技巧”。原因也很简单，因为，韩国那时太穷，需要从美国人身上赚钱，哪怕是用这种手段。

所以，在那个时代，“西方公主”还被韩国叫作“赚钱的爱国者”或“真正的爱国者”。

有数据说，面向美国大兵的色情及相关产业，一度贡献了韩国近25%的国民生产总值。

不过，随着韩国经济腾飞。逐渐富裕起来、腰包鼓起来的韩国人，也寻思着自己快活。

所以，韩国的色情产业也就不断发展壮大起来。

从1980年代开始，就有了专门面向韩国人的特殊服务场所。

全斗焕总统时代，韩国又进一步给色情产业松绑。不少酒馆、咖啡店、购物中心、浴场、理发店等等看似合法经营的场所，都可以提供特殊服务。

2002年，一个调查显示，韩国50%左右的成年男人，都有过买春的经历。

至少有33万名女性从事色情产业。

不过，还有报告估计，实际数字可能高达百万之多，也就是韩国每25个女性，就有1个从事色情产业。

韩国犯罪学协会的一项研究说，在20多岁的韩国男子中，有20%的人每月至少4次花钱嫖娼。甚至有报告推测，韩国的色情业创造4%的GDP，规模差不多相当于和农业对GDP的贡献。

不过，韩国人好面子。

美国国务院在《2004年人口贩卖报告》中说，韩国是为性剥削而贩卖人口的“来源、目的地和中转站”国家。

即便有这样巨大的GDP贡献，当时的总统卢武铉仍推动出台《性买卖特别法》，把色情产业列为非法产业。

同时，开始对色情产业采取雷霆手段。

光2007年，韩国就在全国打掉4.6万家色情交易场所，抓获从业女性26万人。

因为召妓被抓的人，会被判处一年监禁或300万韩元的罚款，而色情交易场所老板，则可被判入狱10年，或罚款1亿韩元。

同时，韩国政府把3.5万人送上法庭。

但就像这世界上很多事情一样，你能拔掉苗，却铲除不了根。所以实际上，韩国的色情产业，只是换个身份，继续蓬勃发展。

原来的色情交易场所，也改头换面。比如，“休闲屋”等新的色情场所在2004年还不到3万家，2014年就达到4.5万家之多；还有像卡拉OK、淋浴等设备齐全的旅馆型色情店，在2013年11月到2014年1月的3个月里就增加了975家。

另外，韩国一些街头，还有许多写着“KISS”或是大大的“K”的招牌，其实就是新兴色情产业“KISS房”。

这是一种“在漆黑的房间里和女服务员接吻”的生意，虽然不做“全套”，但是服务员有很多年轻的女大学生，所以吸引了无数韩国人去“寻欢”。

而且，在韩国，也有男人们去寻欢作乐的企业文化。

有色情产业的从业者，就曾点破过，在韩国“当你和生意伙伴一起做一些不光彩、可耻的事情时，你与他们分享了你的秘密和信任。如同兄弟一般，你可以信赖新结识的伙伴。”

有统计数据，2013年韩国的夜间休闲娱乐活动中，公司信用卡消费了10亿美元。

所以，如今，色情产业在韩国，非法但兴盛。

2016年，曾经有过一个调查，结果接受调查的1050个韩国男人，其中56.7%买过春。2011年时，还有数据显示，当年日本色情产业的人均支出是157美元，位居世界第2，而第1的正是韩国，人均支出高达527美元，是日本的好几倍。

除了这次在汉江的江水中发现“伟哥”成分，疫情其实也揭穿了韩国扫黄的真相。

除了有需求，更重要的还有供给。

因为穷，一些韩国女性不得不从事色情服务。有色情行业从业女性，在示威中喊到，“我们要养家糊口！”

还有从业女性反问：“我希望我所做的能够被认可为一份工作、一种合法的谋生方式。这总好过偷盗为生，对吗？”

韩国重男轻女的社会氛围很浓厚。

举几个简单例子，和其他OECD国家相比，韩国女性自杀率排第1，每10万名死亡者中，有15人死于自杀。

新冠肺炎2020年上半年在韩国爆发后，年轻女性自杀人数激增了30%。还有统计数据，韩国正职员工的月均薪水里，女性大概只有男性的2/3。

色情场所打得掉，贫穷却灭不了。

色情产业，在韩国就像火烧野草一样，春风吹又生。