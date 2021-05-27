直播带货山寨频现谁担责？

来源：北京日报

作者：袁璐

一款声称Supreme x GUZI联名的挂耳风扇，将知名主播薇娅推上了舆论浪尖。这款以198元（人民币，下同，41新元）价格售卖的风扇，近日被时尚博主公开质疑是山寨联名商品，而非美国潮牌。随后，薇娅及古姿对该款风扇做出了“退款不退货”的处理，但并未就此事承认售假及公开致歉。

这并非薇娅第一次陷入售假风波。记者注意到，近段时间，假货、山寨货频频现身知名主播直播间，鱼龙混杂的直播带货显然还需要更严厉的管理规范来约束。

薇娅被质疑售卖山寨联名商品

“万物皆可Supreme。”这句时尚圈的调侃没想到真成了反讽。近日，深受大众信任的“顶流”主播薇娅在直播间售卖一款Supreme x GUZI联名挂脖小型风扇。薇娅当晚在直播间介绍，这是潮牌Supreme首次与国货品牌古姿联名合作商品，售价仅为198元，并多次强调该产品是美国联名，非香港代理。次日，时尚博主Abestyle公开质疑该款商品是山寨联名。“GUZI是个很不知名的国内小牌子，且正版Supreme也从未和任何国产品牌做过联名，更不会以198(元)卖。”

薇娅意识到自己团队的选品失误后，迅速删除了直播回放。面对质疑，薇娅直播间回应称，“这是天猫国际官方小二推荐给我的。它不是我理想中的Supreme，我希望商家能够对所有买的人进行全额退款，不退货。”

据小葫芦大数据显示，在薇娅的该场直播中，这款“Supreme联名小风扇”售出了2.19万件，按照198元每件的价格，销售额高达433.62万元。

山寨货频频现身直播间

2020年1月，意大利轻奢品牌ASH曾发文声明，多名消费者和消费渠道投诉“薇娅viya高端定制女鞋”淘宝店仿冒制作ASH品牌旗下多项产品，并在“薇娅viya直播间”销售。针对此事，ASH已委托发表律师督促有关单位和个人立即停止违法行为，收回、销毁已经投入市场的抄袭假冒产品。

同年3月，原创设计品牌squarecircle也在微博上指控薇娅在直播中销售的一款针织开衫毛衣的款式、设计完全类似于squarecircle 2019年12月在淘宝官方店铺上线售卖的商品，只是用了品质较差的纱线替换，实为“山寨品”。

罗永浩、李诞等名人主播也曾被质疑过卖假货、山寨商品。去年底，有消费者质疑“交个朋友”直播间售卖的“皮尔卡丹”品牌羊毛衫是假货。去年12月，罗永浩通过微信公众号发布公告称，其11月28日销售的“皮尔卡丹”品牌羊毛衫，部分送检后鉴定为非羊毛制品，对此，罗永浩相关公司承诺对“所有购买该产品的消费者，代为进行三倍赔付。”

假货、山寨货为何频频现身知名主播的直播间？“直播售假不外乎两种原因，一是主播团队在商业利益诱惑下明知故犯‘知假售假’，二是主播团队在品牌授权和管理规范上存在漏洞，或是审核能力不足导致合作售假问题出现。”大成律师事务所上海办公室合伙人李伟华表示。记者注意到，罗永浩此前曾坦率地申明，“交个朋友”只是一个200多人的小型电商服务机构，审核能力难以超越大型电商平台，不敢承诺做到百分之百无假货。

某短视频KOL交易平台副总裁李倪对记者表示，直播售假现象之所以频繁出现，最核心的问题在于直播团队对产品和供应链的控制力度不够强。“但这并不能成为主播推卸责任的理由，售假无论有心还是无意，假货就是假货。”

带货主播应承担审核责任

在直播带货中，如何界定带货主播的责任？“不敢承诺做到百分之百无假货”能否成为主播免责的“挡箭牌”？

电子商务研究中心特约研究员赵占领对记者表示，产品质量货不对板，主播在直播间兜售“三无”产品、假冒伪劣商品等，均涉及到合同违约，消费欺诈等问题。“主播作为广告代言人应该使用过所代言的产品，作为广告发布者应该审查广告内容的真假与合法性，否则要对此承担连带责任。”

记者注意到，去年最高人民法院披露了一则北京互联网法院的判例。消费者王某某出于对主播许某某的信任，通过直播间购买了其私下销售的手机，收货之后发现是山寨手机，沟通无果后将许某某及其所在的直播平台告上法庭，法院判决主播承担赔偿责任。业内也有专家提出了“明星直播营销视同参与者”来避免法律责任旁落的建议。

5月25日，《网络直播营销管理办法(试行)》正式施行，这是国内第一个关于网络视频营销活动的自律规范，对直播行为划定了8条红线，突出直播间5个重点环节管理，对直播营销活动相关广告合规、直播营销场所、互动内容管理、商品服务供应商信息核验、消费者权益保护责任、网络虚拟形象使用提出明确要求。这意味着，主播“卖货冲前头，出事躲最后”的乱象有望得到进一步解决。