内地“躺平”与香港“佛系”是社会问题的表象

来源：香港01

一篇题为《躺平即是正义》的短文近日在内地网上论坛爆红，引发无数内地青年的共鸣。短文中的“躺平”指作者退出劳动市场，降低消费与生活慾望，以维持自在惬意。其后“躺平”被引申为以无欲无为来消极对抗社会了无止尽、过度激烈却又未必能看见回报的竞争，更引来官媒的关注与批评。

两年多没有工作了，都在玩没觉得哪里不对，压力主要来自身边人互相对比后寻找的定位和长辈的传统观念，它们会无时无刻在你身边出现，你每次看见的新闻热搜也都是明星恋爱、怀孕之类的 “生育周边”，就像某些“看不见的生物”在制造一种思维强压给你，人大可不必如此。 我可以像第欧根尼只睡在自己的木桶里晒太阳，也可以像赫拉克利特住在山洞里思考“逻各斯”，既然这片土地从没真实存在高举人主体性的思潮，那我可以自己制造给自己，躺平就是我的智者运动，只有躺平，人才是万物的尺度。——《躺平即是正义》

内地官媒严斥“躺平”

新华网转载了《南方日报》的文章《躺平可耻，哪来的正义感？》，呼吁年轻人要对未来抱有信心，要奋斗。官媒的关注不难理解，因为当年轻人普遍陷入“躺平”的低慾望生活，丧失物慾与成功慾时，无疑会窒碍社会整体发展的驱动力。若然大量劳动力“躺平”，劳动生产率和经济收益与增长亦毋庸置疑会受到影响。只是最有希望的年轻人为何宁愿“躺平”？要唤醒他们的斗志，并不是空喊“奋斗”的口号，又或简单地批评就可以。

“躺平”在此番掀起潮流，可以说是因为社会矛盾积怨已久。此前内地富商马云说“996”是福报，令年轻人感叹“目前这个社会最大的贬值不是货币，而是你的努力。”拼多多等头部企业多名员工猝死或不堪压力自杀的社会新闻，让不少年轻人质疑“不躺平难道996卖命赚钱给老闆花，自己过劳死连墓地都只有二十年使用期吗”。腾讯、百度等企业大量裁掉35岁以上的员工，更让年轻人大鸣不公“不管怎么辛辛苦苦都富不起来，只是别人使唤的工具，工具坏了直接被丢掉”。此前内地热播剧《小舍得》反映激烈的升学压力、教育资源的短缺和不平等，亦令观众深感“如今的社会阶层越来越固化，阶层之间的差距也越来越大。”

“躺平”问题未必容易察觉

“躺平”的背后是劳工权益、社会流动、教育资源分配等错综複杂的社会民生问题。而“躺平”之所以能一呼百应，是一个人对未来和前途极度失望，对社会公平极度绝望的体现。因此，政府应革除社会问题，增加社会流动性和资源分配的公平性，让年轻人看得见社会阶层流动的可能性，和努力的可回报性。

事实上，“躺平”并不是近日内地才有的新鲜事，比如日本经济泡沫爆破后便曾出现低慾望社会。一些女性面对传统逼婚的压力和现下家庭暴力、职场妈妈被歧视等现象，选择不婚不育，也是一种“躺平”抗争。“躺平”虽然温和，但正因为此，所以起初未必为人察觉其背后的社会问题，错失解决良机。

佛系躺平 一脉相通

香港早几年也有“佛系”青年的说法，不争不抢的生活方式当道。他们虽然没有如“躺平”般的无欲无求，但显然也不是老一辈眼中当年的狮子山下拼搏精神。然而当社会批评年轻人不思进取时，又是否想过这种现象背后的深层原因？

如今的年轻人身处的早已不是老一辈可以白手起家的香港，香港教育大学社会科学系教授赵永佳去年的研究便曾指出，原本就出生在首两个阶层的青年，最终能够挤进第一阶层的机会较基层青年的高四倍。阶层固化让许多青年放弃努力，选择“佛系”。而香港同样面临内地所存在的劳工保障不足、过度竞争、置业难等问题，甚至有过之而无不及。《2020全球生活报告》指出香港平均楼价高达972万港元，若以男性2020年第四季工资中位数2万元计算，置业费用相当于其四十年以上的劳动所得。由此也就不难理解为何诸多年轻人宁愿佛系月光，也懒得追逐追不上的楼价。因此香港青年的佛系和内地青年的躺平，都是对社会固化，个人未来失望的无声抗议。

特首林郑月娥自言爱护年轻人，又说“香港是属于今天的年轻人的”。只是政府若不真心实意去倾听年轻人的困苦，下决心大刀阔斧地改革社会土地、房屋、阶层流动、劳工权益等多方面的弊病，香港的佛系年轻人难免有一天也会选择“躺平”。政府必须正视年轻人的灰心、社会的固化，不能赔上青年和香港的前途。