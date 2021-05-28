台湾企业“八重苦”加剧半导体不安

来源：日经中文网

作者：中村裕

向全球供应半导体和美国苹果智能手机“iPhone”的台湾企业正受到“八重苦”的冲击。台湾因发生56年来最严重的干旱，缺水问题日益严重，这对需要大量用水的半导体工厂的生产构成威胁。电力不足使得大面积停电不断，猛增的新冠感染人数更是雪上加霜。在全球各地面临严重的半导体不足的背景下，最大供应地台湾的生产停滞有可能会带来全球性风险。

首先让台湾头疼的是日益严重的缺水问题。作为台湾干旱对策本部的“旱灾中央灾害应变中心”5月19日发布消息称，如果不降雨的情况今后持续的话，自6月1日起，台湾北部新竹市周边的取水限制将从目前的15％提高到17％。

新竹市是台湾代表性的半导体产业聚集地，这里设有半导体大型企业台积电（TSMC）的总部和主力工厂，还有联发科技（MediaTek）等企业的基地。为了尽量避免缺水对半导体生产带来影响，该地区的取水限制将只设定在17％，而市内其他地区则计划1周内停水两天，缺水情况严重。

在台积电设有主力工厂的台湾中部的台中市也预定采取同样的措施。台湾某半导体企业的高管说“这样的情况以前从未发生过。如果半导体停产，那可不得了”，据说最近几天紧张感突然高涨起来。

半导体的生产过程中需要大量用水。台积电设在台湾的半导体工厂每天的用水量接近20万吨。按游泳比赛使用的50米泳池计算，大约相当于80个泳池的水量。不过，台湾自去年夏天开始降雨量极少，台中市最大的水库“德基水库”的蓄水率目前只有1％。处于再过几天就可能见底的状况。

眼下对台湾企业形成冲击的另一个“误算”是新冠感染人数的猛增。自5月中旬起，疫情变得一发不可收拾。此前台湾发现1名感染者都很少见，但最近却连续8天（截至5月24日）新增确诊病例达到300～500人。

对于可以称得上是极端的感染者人数增加，台湾民众的警惕感很强，街道上一下子变得安静。关于现在的情况，在台北市中心运营“台北晶华酒店”的大型酒店连锁运营商晶华国际酒店集团的董事长潘思亮表示，整个台湾已经处于类似封城的状态，旅游业和餐饮业都处于垂死挣扎的边缘。

随着新冠确诊病例猛增，人员的活动和物流受到限制，企业将蒙受巨大损失。由于居家办公加速普及，再加上连日超过30度的高温天气，家庭用电迅速增加。本来就令人担心的电力不足问题最近一下子凸显出来。

在感染人数猛增的5月13日和17日，整个台湾出现了突然的大规模停电。17日，台湾的总统蔡英文也不得不忙于澄清并表示“非常抱歉”。

即便如此，目前的情况也很严重，5月25日相关部门预测的预备电力只有8.06％。连日处于10％以下预警灯就会点亮的“黄灯”，状况异常紧迫。现在，在台湾几乎垄断电力业务的台湾电力的主力火力发电站中，有4台发电机组正在定期检修。在因缺水导致水力发电也受到限制的背景下，约8成用电依赖火力发电的台湾一旦出现状况，再次发生大规模停电将难以避免。

尤其是半导体行业，不仅消耗水，耗电也很大。由于制造全是在提高了空气清洁度的“清洁车间”内进行，因此需要很多电力。如果供电停滞，工厂将随即停产，承担着全球6成以上半导体制造任务的台湾的供货也会因此停止，这可能给全球造成巨大打击。

在全球旺盛的半导体等需求支撑下，最近1年企业在台湾相继建设新工厂和增强产能，电力需求显著增加。但非常重要的电力基础设施建设却跟不上。台湾已决定在2025年之前完全关停正在运行的核电站（4个机组处于实际运行），但运营商之间存在不少忧虑的声音。

全球各国都要求增产半导体，行业人手紧缺，人才也严重不足。台积电计划年内招聘创史上最多的9000人，而欧美企业也在参与争夺优秀的技术人员，这也让台湾企业苦不堪言。半导体制造设备的世界级企业美国应用材料和荷兰ASML今年也将在台湾招聘数百人。

台湾属于半导体及服务器等出口主导型经济，因此集装箱紧缺和运输价格暴涨也成为严重的问题。目前，集装箱船的混载运输（LCL）面向欧洲和美洲都已突破1万美元，价格暴涨至上年的4～8倍，呈现出异常现象。交货期也明显推迟。

台湾自去年以来经济形势向好，但最近因为受到新冠感染人数猛增等多重负面因素的影响，社会氛围一下子变得暗淡。虽然实现复活的关键在于疫苗，但相对于2360万的人口，台湾确保的疫苗仅仅70万剂次。目前的接种率为1％，属于全球最低水平。今后疫苗大量到货的准确时间及采购前景均不明朗。

蔡英文4月27日视察了缺水最严重的台中市，表示非常严峻。虽然透露出危机感，但尚未找到有效的解决方法。全球在半导体等领域过于依赖台湾。在半导体的高科技形象的背后，脆弱的基础设施短板也暴露无遗，现在的台湾处于只能一心等待“天赐大雨”的紧要关头。

