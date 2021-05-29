明报社评：齐心谷针无边界 送楼抽奖够吸引

本港疫苗接种率仅得两成，各方纷纷献计“谷针”，昨日有地产发展商宣布捐出观塘新入伙楼盘一个全新1房单位，作为抽奖活动终极大奖，赠送予已完成接种新冠病毒疫苗的香港居民。港人对置业情有独锺，“打针送楼”大抽奖应有吸引力，若有更多发展商以类似方式鼓励市民接种疫苗，或许可以扭转疫苗犹豫现况。利诱“谷针”说来有点市侩，然而只要奖励够吸引够针对性，并非没有成功机会，美国有州份以百万美元大抽奖“谷针”，效果立竿见影。在争取香港早日复常前提下，政府和商界应该继续脑洞大开，以更具创意诱因吸引市民，拉升疫苗接种率，使香港得以摆脱疫情困扰，整体逐步恢复正常。

疫苗犹豫搀杂政治 公关宣传成效不彰

本港疫苗犹豫严重，官员表示已采购的疫苗“过剩机会明显”，有可能影响日后疫苗商供货意向。过去数月，政府千方百计“谷针”，不能说没有尽力，然而成效不彰亦是事实，有人批评政府宣传疫苗欠新意、“疫苗气泡”操作复杂难执行、未有尽早交代背景数据释除“打针副作用”疑虑。这些说法，无疑有一定道理，可是政府“谷针”事倍功半，深层原因各方心里有数。

疫苗犹豫是全球普遍现象，惟明显有程度之分，香港情况严重，与其说是认知问题，其实是政治问题。社会存在抵制政府情绪，即使所有专家一面倒强调疫苗安全，呼吁市民打针，部分人仍然觉得打针“危险”，甚至质疑专家只是帮政府说话。每有“针后亡”一类事故，新冠疫苗临牀事件评估专家委员会一般都有很快出来解说，部分人的反应却是委员会“有否查清楚”；疫苗气泡就婚宴场地打针作出规限，有准新人却说宁可不办，以免“红事变白事”，云云。专家听到这些说话，相信只能叹句无奈。

香港资讯发达，教育水平也高，世界各地打针抗疫进展，大多数市民都很清楚，专家作出那麽多呼吁，依然不得要领，反映单靠说之以理，无法克服本港疫苗犹豫。有人主张政府高官“不应再呼吁打针”，最好是针对不同群体，找合适人选呼吁，例如找明星偶像号召年轻人打针。香港社会撕裂，就连娱乐圈亦分黄分蓝，纵是天王巨星，一旦被归类属某一派，随时遭另一派支持者杯葛。两年多前刘德华为支持填海广告当旁白，惹来口诛笔伐，以现时社会氛围，明星偶像站出来帮政府“谷针”，相信要有更大勇气。一个政府不管是否受拥戴，都要负起应有责任，官员不再呼吁打针，倘若接种率依然低下，又是谁之过？

本港疫苗犹豫渗入太多政治因素，疫苗气泡政策，以放宽社交限制鼓励市民打针，虽说是“制造诱因”，惟不打针者确要承受代价，这类强制措施很难去得太尽。物质利诱“谷针”，说出来不够大气，却不失为一个方法。免费打针本身已是福利，加上连场选举将至，由政府直接派钱谷针必惹閒话，并不适合，不过政府伙拍商界和大机构，提供各类优惠谷针，是正确方向。目前已有个别大机构容许员工放打针假，立法规定僱员可放有薪疫苗假是一个选择；就算政府认为中小企人手紧绌，不宜立法强制，至少亦应积极鼓励全港企业这样做。

伙拍商界提供诱因 抽奖送楼够话题性

近期，商界和一些大机构都在构思“谷针”奖赏计划，日前机管局便宣布将以抽奖方式，向打针市民及机场员工送出6万张机票，是大手笔的方案，惟香港未知何时对外通关，送机票感觉较为遥远。无论如何，“谷针”有利香港复常，对商界也有好处，愈多企业和机构帮手提供诱因，一定是好事，然而各师各法分散行动，缺乏话题重拳，难免影响谷针声势和效果，政府应该扮演牵头协调角色，单是呼吁商界自行想办法鼓励市民打针，未免太过被动。

“谷针”诱之以利，人人有赏可以皆大欢喜，可是摊分得太薄，流于小恩小惠，吸引力未必足够。美国俄亥俄州推出为期5周的大抽奖，每星期抽出一名已打针成年人，送出100万美元，已打针年轻人亦有机会获得大学奖学金，当局形容计划立竿见影，接种疫苗人数上升四成半，年轻人升幅尤其明显。这项计划成功之处，除了奖品吸引，还因为它够针对性，以奖学金吸引打针意欲较低的年轻人。对港人来说，若要搞类似的“谷针”大抽奖，最够话题性和吸引力的奖品，非私楼莫属。

香港楼价高企，未因最近多了人移民而下跌，上月私楼指数升至一年半新高，对很多年轻人来说，买楼上车是遥不及可的事情。港人锺情置业，“谷针”抽奖送私楼，即使是上车盘细单位，吸引力也毋庸置疑。昨日发展商所捐出抽奖单位，面积449方呎，市值超过1000万元，即时迴响甚大，成为市民、坊间话题，这是积极正面发展，设若抽奖单位不止一个，有理由相信效果会更好。香港各大发展商老闆都是富甲一方，平日不时参与公益慈善活动，各自拿出楼盘单位抽奖，不过九牛一毛，何乐而不为。政府应该居中斡旋，玉成好事，若能跟其他机构送机票、送餐券等优惠结合，集腋成裘，说不定能有意想不到的效果。