HR发招聘“来撩我女同事”，这是一家什么企业

来源：澎湃新闻

5月27日，一张“网易互娱HR-徐某”的朋友圈截图引发关注。截图显示，徐某不仅在朋友圈晒出女同事的团队照，还发表了“帮忙撩女同事”“帮忙下药”等言论。

为了帮助企业招聘，这位HR可谓“用心良苦”。只是，如此“不择手段”的招聘方式，不知道那些女同事看了是何感想？

但显然，网易的表态很明确。27日晚，网易互娱发布声明称，经调查，该员工违反“员工不得有侮辱性词语或不道德行为”的公司规定，决定给予解除劳动合同处分。

这样的处理结果，并不算意外。不过，对此处理方式，舆论似乎存在着一些分歧，在部分网友看来，当事人明显就是开了个玩笑，发言场景也是朋友圈，没必要上纲上线到开除。

但以不当言论歧视、物化女性的HR，被开除真的冤吗？答案恐怕是否定的。

首先，朋友圈不是封闭、私密的社交空间，HR既然在此发布招聘需求，本身也是基于对外的传播效果。那么作为企业招聘人员，既然是公开发言，就得尊重女性，遵守公司规定。

其次，帮忙撩女同事，尤其是“帮忙下药”的骇人言论，的确未必是HR的真实想法，更多可能只是一种段子式的招聘话术，但换个角度看，多少真相是以开玩笑的方式说出来的？

所谓的“真相”，当然不是说该位HR会出卖同事。而是指在他的逻辑深处，已经潜移默化地将女性当作了一种资源，一种服务于企业招聘，或者更准确地说，服务于自身KPI的资源。

这种根深蒂固的物化女性观念，和社会上一些性别歧视的现象，其实是相互呼应的。在他们看来，女性不是职场上的独立角色，其性别优势，似乎仅仅在于吸引男性。正是基于此种观念底色，一个HR才能够将身边的女同事当作招聘工具。

类似的性别歧视，早已屡见不鲜。最矛盾也最讽刺的地方在于，一些企业在招聘时，对于女性尤其是已婚未孕的女性，各种歧视、拒绝；然而在职场中，却又将女性当作一种值得炫耀的稀缺资源，当作吸引男性求职者的筹码。

所以，这位HR被开除真没什么好冤的。

另外也得提醒，开除员工不等于可以和此事切割，网易作为头部的、大型的互联网企业，理应有更加规范完善的规章体系和健康的职场理念，带头消除性别歧视。

HR在招聘时发表不当言论，说到底，体现的还是企业在员工管理上的欠缺。对此，网易也应该自我反思、积极改进，而不仅仅是开除员工了事。