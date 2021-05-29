论文查重的锅，别让翟天临一个人背

来源：澎湃新闻

我们常常提到“商业伦理” ，而有些生意本身，就是对伦理的背离，比如论文查重的这股虚火。

教育链条无小事，对于任何一位高校学子来说，论文查重的重要性与必要性不言而喻。其涉及人员之广、意义之关键，决定了它不同于其他服务的性质。论文查重本身带有极强的公共服务属性，理应具备人性化、规范、合理的标准。可如今，论文查重不仅很贵，而且很乱。

最先吃不消的是一些家庭条件一般，生活费拮据的同学们。由于知网不对个人提供检测服务，学校提供的查重次数又十分有限，同学们往往不得不去淘宝等平台购买查重服务，商家们就此坐地起价，查一次重动辄就要几百甚至上千元，借用我一位同学的话来说，“比写不出论文更悲哀的，是论文写好了却没钱查重”。

此外，这些所谓的查重服务有着很大的泄露隐私和论文内容的风险。平台中的很多商户，是集代写论文、查重、降重于一体的，他们之所以能“批量生产”论文，除了拥有极强的“洗稿”技巧外，还是因为手中有大量的论文资源。你辛辛苦苦写好的毕业论文，很有可能被他们“清洗”一波后，帮助别人拿到学位。

还有很多商户存在坑蒙拐骗现象，提供的查重报告并不是来自知网，具有很大的误差，这也“害惨”了不少学生。

可怕吗？毕业论文查重是学校与国家的要求，也是引导学生遵循学术底线与学术规范的应有之义，本无可非议。但问题在于，教育链条中如此关键的一环，如今却在操作、隐私等方面存在这么多的风险和漏洞，而且都要学生自己来承担，这合理吗？

更为荒唐的是，由于知网的查重服务只针对机构，网上售卖的知网论文查重服务可以说全是违规的。比如最近有一所学校的学生发现自己学校提供的查重账号被盗，并且被当作商品挂在了电商平台上进行售卖。是谁在纵容这种违规？

有恃无恐是因为需求巨大，首先应该反思的是知网本身。如果能在特定时段适当开通个人查重的服务，或者与学校合作，给学校更多的免费查重名额，或者进行灵活调整，对某些有特殊需求的学生酌情增加查重机会，也许一切都会不一样。

从根本上来说，作为一家本应提供公共服务的企业，知网没有为大家提供更好的论文查重服务，折射出的是其公共服务意识与服务能力的欠缺。

一家独大是现实，但不能成为“店大欺客”，否则不仅是对企业初心的背离，教育生态的扰乱，学生、学校也都会用脚投票。当然，在这个过程中，校方能不能也对学生多一点体谅，主动作为，努力为学生争取、提供更好的查重支持？

这几天，许多学生因为论文查重带来的烦恼，再度在网上声讨翟天临“博士”，但发泄之后，问题的焦点不能跑偏——要浇灭论文查重虚火，就需要净化市场生态；要杜绝论文查重的违规行为，平台必须加强监管，重拳出击，露头就打。

而知网在维护自身权益的同时，是不是也该多一点责任感，多为本来就没什么收入的学生群体考虑考虑？