为什么这次轮到“象”了

来源：澎湃新闻

近日，云南15头亚洲象组成的象群一路向北，横跨多县到达峨山县境内，引发关注。5月27日，峨山县发布公告，提醒广大群众做好亚洲象肇事防范与应急工作。当地专家提醒，亚洲野象北迁带来极大安全隐患，防止象群北迁十分必要。

前有闯入村庄的东北虎“完达山一号”，后有出逃的三只豹，各种和野生动物相关的新闻，最近不断出现在热搜榜上。这次，大象也轮到了。

一般来说，虎豹属于大众熟悉的危险猛兽，大象给人的印象却是温和友善的，基本上没有人会特别留意。但是野生亚洲象群对于普通群众来说，也是潜在的安全威胁。据联合国统计，全球每年有将近300人死于和大象的冲突。在云南省普洱市澜沧县，2014年到2020年，至少有8人被野象攻击致死。

发生这些悲剧的根本原因，不是象的问题，而是人的问题，主要是人类和野生动物的共享空间越来越挤。

云南很多低海拔地区大都被开发为橡胶种植园，导致亚洲象的栖息地越来越无法连接成片，变得破碎化。于是，这些野象就常到农田、村寨觅食，活动半径逐年增大。

此外，澜沧江水系的水电站建设，也对大象传统活动区域造成了较大改变，象群不得不扩大活动范围，寻找合适的安身之所和食物来源。

那么，人与象的矛盾和冲突，解决之道在哪里？

首先，我们对环境保护的理解和实践，仍然需要以人为本。比如这次在普洱市境内迁徙的野象群，短短40天内就在元江县、石屏县共肇事412起，直接破坏农作物达842亩，初步估计直接经济损失近680万元，严重影响当地群众的正常生活生产秩序。

这些损失，应得到适当的补偿，更应该在灾害发生之前，有足够的预警和预防。

有报道称，澜沧县林业和草原局的相关报告中，提到当地亚洲象保护存在三点困难和不足：

1、资金投入严重不足。对亚洲象监测巡护、预警及项目实施造成很大制约；2、亚洲象专业和管理人员不足，无专门管理机构，目前只是由县林草局保护股管理，人员和编制不足；3、野生动物公众责任险赔偿工作有待完善。

上述这些问题，其实可以在政策制定和资金配套的层面，积极予以解决。

其次，人与野象群的和谐共生，需要人类重新理解与自然的关系。最近，纪录片《地球改变之年》很受欢迎。片子记录了新冠疫情下，人类活动的减少对野生动物生存产生了奇妙影响。

其中一个章节，讲到在印度阿萨姆邦的小山村，人与亚洲象的矛盾已经越来越激化——人类为了耕地占用了森林面积，挤压了野象的生存空间；而野象为了填饱肚子，就到田地间吃庄稼。

为缓解矛盾，村民们在村庄与森林间的缓冲地带种上速生水稻和野草，这是专门为野象群准备的食物。野象填饱肚子，庄稼也不会遭殃，人和象群的冲突得到了很大的缓解。

在博茨瓦纳，农户在农地周边种植红辣椒，利用其天然的刺激性味道导致大象不敢轻易闯入；肯尼亚则建立“大象走廊”，让大象迁徙时再也不用冒险穿过人类的居住区，避免了与当地居民爆发冲突。

这次，云南的野象群到达峨山县境内时，相关部门利用投食方式引导，并用大型车辆机械封堵外围道路，防止野象伤人，也是非常有意义的尝试。

人与动物的冲突，源于人类活动规模越来越大。问题已经非常严重，这可能是我们在城市生活的人难以理解和想象的，大多数人跟野生动物的交集，最多只是动物园隔着栏杆的观赏而已。

但正如一位在云南当地常年从事野象保护工作的朋友所说：“众生生活在同一个地球上，有享受青山绿水的平等权利”。我们人类作为万物之灵——唯一能主动改造自然的存在，理应找到与野生动物和谐相处的可持续之道。