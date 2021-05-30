老友记重聚特辑：哪些画面在中国被删？

来源：德国之声中文网

令粉丝期待已久的美国经典情景喜剧《老友记》（Friends）重聚特辑（The Reunion）本周四（5月27日）上线。细心的观众发现，在HBO Max上发布的版本是104分钟，而在中国视频平台上播发的版本却少了几分钟。在中国知名社区网站“豆瓣”有关该片的介绍下，片长显示为：104分钟 / 98分钟(删减版)。有人不禁要问：删了什么以及为何被删。

据法新社记者对比，国际知名歌手歌手Lady Gaga、Justin Bieber和韩国男团防弹少年团（BTS）的客串镜头以及有关LGBTQ性少数群体的内容被删减。在新浪微博上拥有近10万粉丝、被认证为知名音乐博主的“-另类国度-”周五另外发现，在中国视频网站优酷上播出的版本中出现“肺炎病毒”和“胚胎”字眼以及有关女性敏感带等内容也被删除。

虽然与HBO Max同步播放《老友记》的三家中国网络平台没有给出具体原因，但是外界作出如下猜测：

Lady Gaga曾在2016年与西藏流亡精神领袖达赖喇嘛会面，引起轩然大波，这位美国明星此后被禁止在中国巡演，其作品也被北京当局下架。

最初在美国走红的加拿大歌手贾斯汀·比伯(Justin Bieber)于2014年在社交网站Instagram上晒出自己在靖国神社的照片。不少中国粉丝表示“感情受到伤害“。比伯由此删贴并发表道歉。他于2017年被禁止去中国演出，北京文化局当时给出的理由是：“据了解，作为一名公众人物，他在境外社会生活及在国内演出活动中曾有一系列不良行为引发公众不满。为规范国内演出市场秩序，净化演出市场环境，因此不宜引进有不良行为的演艺人员。”

防弹少年团队长RM在2020年的一次得奖感言中提到韩国和美国之间的苦痛历史，缅怀1950至1953年韩战“无数男女的牺牲”。而韩战的历史中，韩国和美国军队对抗的是来自朝鲜和中国的军队，该团由此陷入“辱华”争议。

得知自己收看的是删减版本后，有粉丝惊讶不已：“真没想到，《老友记》也会被阉割？”有人愤怒地质问道：”我们中国观众就不配看完整版吗？”“特地冲了会员费，结果还是看不了完整版。”还有人不解地写道：”辱华的可以理解。但是同性恋内容也删，这未免太封建了吧？！”

也有用户对被删减的画面尤为好奇，设法通过其他渠道“一睹为快”。更有用户尝试把被删减的片段或者完整版本上传到视频网站。部分网民一度奔走相告：“B站（中国知名视频弹幕网站bilibili）有未删减版，速速缓存！”周五，爱奇艺、优酷、腾讯发表联合声明，谴责《老友记重聚特辑》上线后在B站遭盗播。三家视频平台表示，对这种不尊重知识产权、公然盗版、扰乱网络视频行业秩序的行为表示严厉谴责，呼吁行业和社会共同抵制这种侵权行为。B站随后下架相关内容。

法新社另外指出，中国去年超过美国成为全球最大的电影市场后，惹怒中国当局的代价已变得愈加高昂。

本周早些时候，美国演员塞纳(John Cena，中文名：赵喜娜)在台湾宣传他的最新电影《速度与激情9》时，将台湾称为一个“国家”，随后他在中国大陆的社交平台上对此表示道歉。