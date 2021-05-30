白银越野赛遇难者妻子：我不知道会有这么骇人听闻的结果

来源：中国新闻周刊

作者：胥大伟

刘芸第一次见到丈夫严军的遗体是在5月25日下午。当地政府并未告知家属具体的死亡原因，也未向家属出具相关的尸检报告。后来，遗体被存放在景泰县中医院太平间里，5月27日听说遗体已经变形，家属情绪激动，一时难以接受。严军的母亲听说之后，一度昏厥入院治疗。刘芸告诉《中国新闻周刊》，面对家属的质问，当地政府相关人员并未道歉或者给出解释。

在一番交涉之后，事件有了初步“转机”。刘芸告诉《中国新闻周刊》，目前当地政府方面答应了家属提出的先火化遗体，再开具死亡证明的要求。但对于相关赔偿协议，严军的家属明确拒绝签字。遇难者家属们表示，希望了解事故发生的真相，要求当地对与比赛有关的各种疑问做出回应，并明确认定相关责任。

中国新闻周刊：当地政府在赔偿协议方面是如何跟你沟通的？

刘芸：第一，他们的统一口径是说事故是天气的原因造成的。第二，之前他们一直劝我们签这个协议。

中国新闻周刊：你认为他们给出的协议方案是否合理？

刘芸：不合理。因为目前给出的95万元赔偿款中，50万元是参赛人员报名时购买的集体保险，不应该属于赔偿款的范畴。实际上，此次方案真正的赔偿是非常少的，而且他们(当地政府)一直强调天气原因，而不是责任人原因，关键就是责任的认定。

中国新闻周刊：事发当天情况如何？

刘芸：我本人也是越野爱好者，此前我跟我丈夫都参加了这里举办的第一、第二届白银越野赛。今年因为家里的老人需要照顾，走不开，所以我没有过来。我肯定也是高度关注这场比赛的，所以不光是在微信群，我通过一个微信小程序可以监控他们的GPS轨迹。

当天下午一两点钟的时候，在运动员群里，我发现很多人就开始反映状况不对。后来我就突然看到有关我先生的一个视频，因为我也有这方面的阅历经验，当时我就知道情况不好，但是我当时也不知道会有这么骇人听闻的结果。知道情况不好以后，我就决定直接飞过来，因为我当时看到他是头部受伤，我还带了他的医保卡，我想他可能会在医院观察一段时间。

5月23日10时20分，航班落地兰州之后，我打开手机，然后接到组委会的短信和电话通知，说很遗憾地通知你，严军在这次事故中遇难了。

中国新闻周刊：此前你参加过两次当地的越野赛事，遇到过极端天气吗？

刘芸：两届比赛中，第一届给我印象很深刻，当时比赛是在5月30日举办的，那天正好是我丈夫的生日。当时各个赛段整体还是比较顺利的，晚上的气温算是正常。但到了6月1日，景区突然降雪。6月飘雪，让一些未离开的运动员和工作人员猝不及防，冻得够呛。

中国新闻周刊：今年你丈夫过来参赛，你有提醒他记得带冲锋衣这些物品吗？

刘芸：第一届比赛时，赛事方是严格要求选手必须携带冲锋衣、含羊毛的保暖内衣等物品，我们都是按照规定来准备，而且也带齐了的。从第二届开始，赛事方基于第一次的经验，他们认为5月底可能会冷，所以推迟到6月中旬举办。我们第二次来的时候，天气很热，因为甘肃这边的天气除了热，风还非常干燥，没有强制要求冲锋衣，肯定也是用不上的。我收到他的遗物里，正好有今年的参赛手册，里面的强制装备中并没有冲锋衣。对于强制装备，我们参加长距离的越野，安全意识还是非常强的，因为户外运动是有风险的。

中国新闻周刊：赛前你丈夫提过当地天气的情况吗？

刘芸：我都问过他，比如说强制装备或者天气的一些情况。他说群里说法很混乱，有的人说天会冷，有的人说天会热。所以强制装备这方面好像就要求的不是很严格。所以从我的角度来看，最后赛事组委会对强制装备的要求，是按照天气比较热的判断来准备的。但开赛前半小时，我先生就发微信告诉我说风很大了。

中国新闻周刊：你有参赛经验，在你看来如果遇到大风等天气，是不是应该要终止或者推迟比赛？

刘芸：对！首先根据天气的变化，组委会应该有个预案。打个比方，日本环富士山赛，当地气候变化也是非常复杂的，会有风雨交加甚至下雪，赛事方曾经连续三年取消比赛。这个赛事高手如云，名额也是很难得的。然后，他们主办方哭着对大家说，对不起，取消比赛。

中国新闻周刊：你认为甘肃白银越野赛的赛道难度高吗？

刘芸：难度不高，但是它的设计非常不合理。首先，因为它真的是完全在无人区里。其他地方的赛道，往往山区和居民村落是相交的，这样相对于救援、补给、医疗保障以及人员上下山都比较方便。其次，我们也跑过其他的一些越野赛，但是赛道的上升、下降，都是有一定比例，但不会像白银越野赛这样，有一个很长的大爬升，这会对运动员的机体还有体力各方面都有影响。因为它超长爬升，而且CP3没有补给点，没有水站，备水不足会使得有些运动员爬坡的过程中暑。因为没有水喝，在知道后面将面临这么长的上坡，一些运动员就决定弃赛。

中国新闻周刊：你对白银越野赛赛道有什么印象？

刘芸：因为跑出了CP1之后，到CP3之间，这是一个漫长的上坡，中间没有任何补给，而前两届同样也是没有补给的。这几届赛事下来，赛道几乎没有变化，赛事的运营组织方也一直是甘肃晟景体育文化公司。

中国新闻周刊：参与这些赛事，你们会特意去了解赛事的相关背景吗？

刘芸：我们会选择一些口碑好的大型赛事。当时参加这个比赛是因为正好这几年国内的跑步热，很多赛事都需要抽签来报名，当时它是第一届，参赛名额报名“先到先得”，对其他的情况是不了解的。

但是参赛手册上明确写着，这个赛事是当地市政府主办，甘肃晟景体育文化公司只是个承办方。我们也参加过国内外的马拉松，包括越野赛，我们始终是有这样的印象：只要有政府背景的应该都没问题。所以我们当时虽然想到西北地区比赛条件可能不会太好，但是因为有政府的背景，所以我们还是报名参赛了。

中国新闻周刊：你丈夫遇险之后，有发出过GPS的求救信号吗？

刘芸：没有。因为失温状态首先可能会导致人的意识昏迷，其次一些朋友说当时手冻僵了，他想去摁SOS键，但那个按键是很小的，他都摁不了。一位东北的朋友跟我说，把手冻僵以后放在嘴里含着，捂一下就暖和过来，但是他说这次不管用。所以说那个时候，在他的意识模糊甚至失去意识的情况下，他没有摁SOS键。我拿到他GPS的时候，机器是关着的，我不知道是因为没电还是被关掉了。

中国新闻周刊：你丈夫失联的时间点得到确认了吗？

刘芸：我跟他们(政府)的工作人员私下沟通过，我明确表示过，需要知道这个时间点。当时，在GPS位置信号追踪的微信小程序上，我看到他应该是在28公里处出事的。但具体时间点并不清楚，实际上根据我们的了解，他们可能是在中午一两点的时候就已经开始出现问题了。

(出于受访者保护原因，刘芸为化名)

