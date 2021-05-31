伤人、逃脱……事故频发的动物园到底怎么了？

来源：新华社

作者：水金辰、朱青

近日，中国安徽、河南等地接连发生的动物咬死饲养员事件，让动物园安全话题再次成为舆论热点。原本兼具娱乐和观赏的笼中之物，缘何危及生命和公共安全？频繁逃跑是动物爱自由还是管理“栅栏”破了洞？

跑跑跑！伤伤伤！动物园频发安全事件

三天之内发生两起动物园动物伤人致死事件，引发网民关注。5月25日上午，中国河南省淅川县上集镇丹江孔雀谷一饲养员在喂养老虎时被咬伤致死，两只老虎跑出铁笼，经诱导捕获无果，先后被击毙。

就在三天前，安徽省蚌埠市禹会区张公山动物园内，饲养老虎近二十年的杨师傅同样在日常工作时被老虎袭击，颈部、头部、背部均有明显的咬伤或者抓伤痕迹，经检查已无明显生命体征。

记者梳理发现，近年来，多地不少动物园，都发生过类似事件：伤游客、伤工作人员，有的甚至直接逃离。

在安徽，5月20日，安庆野生动物园一只鸵鸟逃脱，狂奔20多公里闯入闹市区，后在运回途中因体力透支等原因死亡；两年前，在合肥野生动物园，一只大猩猩从兽舍内脱逃，被工作人员堵截在园区内。

漏洞“栅栏”关不住动物天性

从已公布的调查结果中可以了解，这些事故多由工作人员的违规操作导致。蚌埠市张公山动物园东北虎伤人，是因为饲养员未遵循安全工作规程，在未确认老虎隔离间门锁好的情况下就进入老虎笼。

安徽省蚌埠市张公山动物园园长钱永凌告诉记者，他们每年都举行一到两次的专业技术和业务安全方面的业务培训，中间还会穿插搞一些安全演习，节假日等特殊时期还会进行安全检查，林业部门也会检查、把关。“但说实话，饲养员干的时间长了，思想反而比较麻痹。”钱永凌说，“饲养员会感觉和动物相处久了，有感情了，就误以为动物很温顺，其实猛兽就是猛兽。”

合肥市野生动物园宣教科科长张凤娇直言，“合肥市野生动物园猛兽区的工作必须至少是两个人一起做，一个人看着，另一个人操作，只要严格落实工作规程，一般是不会出问题的。”

在中科院动物研究所博士、国家动物博物馆副馆长张劲硕有多年国内动物园调查研究经历，他认为，近些年动物园安全事件在一二三线城市均有出现，这本身就说明了管理上存在漏洞与短板。“虽然说动物园管理有部门规章和行业标准与规范，但能严格执行的较少。”

安徽省住建厅城建处相关负责人表示，目前省内动物园都有相应管理规定、技术规程，包括住建、林业、文旅、卫生防疫等多部门形成的大安全体系都会对动物园进行重点监管，“如果说不足，可能会面临两点：一是部分动物园建园时间早，其基础设施建设已不太符合当前形势发展的要求；二是当前动物园队伍的专业性和人员年龄结构上还有待优化，人员结构老化，工作人员麻痹大意思想易发。”

风口浪尖的动物园，该何去何从？

张劲硕认为，动物园的问题，归根结底还是人的问题，动物园工作人员和普通游客，整体素质有待提高。

张劲硕说，要做好动物福利，提供充足动物丰容。据了解，所谓动物丰容，就是为丰富野生动物生活情趣，满足动物生理心理需求，促进动物展示更多自然行为而采取的一系列措施。在他看来，对于饲养员来说，如果动物丰容足够高，生活空间足够大，人即使无意闯入，也可能保全自己。

与此同时，按照中国国情对标国际标准。张劲硕表示，动物园虽然看似只是“与动物打交道”，但需要一批懂动物、园林规划、动物医学、基础科研以及科普的专业化人才队伍。针对部分动物园落实规章、管理规定不彻底的情况，他建议，相关监管部门可定期发布全国十佳动物园或最差动物园，以舆论倒逼管理。

安徽省住建厅城建处相关负责人也表示，当前动物园投资主体多元，既有公益园，也有市场化运营的私营园，在未来发展上，都应当更尊重动物的生存成长环境，在规划设计上突出人与动物和谐相处，注重突出科普、保育等公益属性，更好符合生态文明建设的要求。

安徽大学社会与政治学副教授王云飞认为，做到人与动物和谐相处，既需要做好全社会安全意识的建构，避免麻痹大意，也需要形成全社会对动物尊重的良好氛围。赵皖平表示，应善待动物，纠偏“人是强者、动物是弱者”的心理，“特别需要强化对参观儿童家长的教育，形成正确的教育引导。凶猛类动物在游客不断的恐吓行为下，可能会积累暴力情绪，一旦有机会脱离管控，就可能会出现应激或本能反应，危及公共安全。”