三孩政策来了，能生还要让大家放心生

来源：新京报

作者：何亚福

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持中国人力资源禀赋优势。

5月11日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果。国家统计局局长宁吉喆表示，数据显示2020年出生人口约为1200万人，此外，2020年中国育龄妇女总和生育率为1.3，处于较低生育水平。

这意味着，中国出生人口从2017年以来已经连续第四年下降。由于在“十四五”期间（2021-2025年），我国的育龄妇女数量还会继续减少，平均每年减少400多万人，而处于生育旺盛期的20至34岁育龄妇女数量平均每年减少500多万人。如果不能显著提升生育率，未来几年中国出生人口仍将继续下降。

出生人口“跌跌不休”，显然不符合人口长期均衡发展的要求。此外，国务院在2017年1月印发的《国家人口发展规划（2016－2030年）》提出，总和生育率逐步提升并稳定在适度水平，2020年和2030年的预期总和生育率都要达到1.8，而七普数据显示2020年我国的总和生育率只有1.3。

显然，全面二孩政策既无法扭转出生人口下降的趋势，也无法达到预期1.8的总和生育率。在这种情况下，出台三孩政策势在必行。

出台三孩政策，也是积极应对人口老龄化的一项重要举措。“七普”数据显示，60岁及以上人口比重为18.7%，与2010年相比，上升了5.44个百分点。受上个世纪60年代出生高峰期人口进入老年阶段的影响，从“十四五”开始，中国老年人口将迎来快速增长期。

“十四五”期间，中国60岁及以上老年人口的规模年均增长约1000万，将远高于“十三五”期间年均增长700多万的增幅。人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。积极应对人口老龄化，其中的一项重要措施是要针对生育率下降的新形势，推动实现适度生育水平。

“十四五”规划提出了“增强生育政策包容性”的政策建议，而实施一对夫妻可以生育三个子女政策，正是进一步落实这些政策建议的重要举措。

目前，由于抚养孩子成本高昂、房价高企等原因，中国年轻一代的生育意愿普遍低迷，仅仅放开三孩，也难以扭转生育率下降的趋势，因为许多年轻夫妇连二孩也不想生，更别提三孩了。

值得注意的是，为了保障三孩的落实，中共中央政治局会议强调了促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。比如会议提到，要发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益；要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，完善政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制，维护好计划生育家庭合法权益……诸如此类的要求，都是为“三孩政策”提供政策保障支持。

切实落实配套措施，让更多的夫妇愿意生育二孩、三孩，才有可能适当提升生育率，促进人口长期均衡发展。