三孩政策催热婴童概念股

来源：新京报

作者：郭铁

或受三孩生育政策影响，二胎概念股6月1日早盘延续上涨态势，儿童医疗、玩具、童装、母婴用品、母婴连锁、婴幼儿奶粉等相关个股普遍看涨，戴维医疗、美吉姆、康芝药业、爱慕股份领涨二胎概念板块；金发拉比、贝因美、东风股份等乳业相关个股也纷纷涨停或大涨。

据新华社消息，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

或受该消息影响，相关概念股5月31日尾盘拉升，爱慕股份、美邦服饰、高乐股份、澳洋健康、金发拉比、拉芳家化等个股涨幅均超过10%。“奶粉第一股”贝因美、母婴渠道上市企业爱婴室，涨幅也分别达到8.09%、7.02%。

6月1日上午，相关概念股延续上涨态势。截至午间休盘，丹麦婴幼儿奶粉品牌“麦蔻”关联公司金发拉比、“奶粉第一股”贝因美、尼平河乳业控股方东风股份涨停。此外，一鸣食品、西部牧业涨幅也分别达到5.86%、4.63%。

中信证券指出，短期来看，预计放开三孩生育可使新出生人口提升约10%。进一步考虑堆积效应，预计提升效果可到14%左右。从中长期来看，要将生育率维持在适度区间，仍需要生育鼓励政策的支持。