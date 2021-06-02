在香港，“打针送楼”不是梦

来源：中新社

作者：韩星童

“快打疫苗”，香港特区行政长官林郑月娥5月31日召开记者会时，背后便是这样一句宣言，期望由政府带头，全城动员打针。民间各私企、团体等也是不遗余力各出奇招，最获热议的是有地产商捐出千万豪宅供已接种疫苗市民抽奖。

众所周知，香港寸土寸金，“上车”可谓一座道路崎岖、难以翻越的大山，现在竟可不费吹灰之力直达山顶？

近百万疫苗或将过期浪费

香港在采购冠病疫苗方面一直跑在前面，早早预定了三款疫苗，其中两款已经供港，供货量充足。然而，在一些“一苗难求”的国家及地区看来，香港的烦恼是简直有些“凡尔赛”式的——疫苗过剩。

香港冠病疫苗接种计划从2月底已展开，特区政府专家、医学专家不厌其烦地现身示范、讲解，说得口干舌燥，效果似乎不大。根据政府公开数字，截至5月31日晚，过去约三个月时间，香港市民共接种了约240万剂疫苗，其中约137.94万人已接种第一剂，约102.1万人已接种第二剂。疫苗接种率远低于可达到群体免疫水平。

香港市民几乎陷入了同一个无限循环的纠结圈里——“专家说得好像有道理——但副作用大怎么办——我不会死吧——算了吧要不再等等看”。

到底是在等什么？每日主持疫情简报会的香港特区政府卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君，早前就曾面露疑惑地发出这句灵魂拷问。

疫苗不等人，特区政府发言人曾公布，截至5月24日，已运抵香港的科兴及复必泰疫苗各约200万剂，目前尚未使用的科兴疫苗约105万剂，复必泰疫苗约84万剂。当中复必泰疫苗因为有特殊的储存要求，目前抵港的这一批将在8月到期。若港人接种欲望持续低迷，为免疫苗浪费，特区政府或会考虑将疫苗捐予其他更需要疫苗的地方。

官方带头：快打疫苗

香港特首林郑月娥5月31日率领多名局长举行记者会，宣布即日起开展“全城起动，快打疫苗”运动，政府和社会各界会推出各项措施鼓励香港市民接种新冠疫苗，希望能够在今年9月前大幅提高接种率。

“我们的目的是通过大幅提升接种率，尽速为香港建立保护屏障，让社会早日恢复常态。”林郑月娥说，大规模接种新冠疫苗是唯一让香港走出疫情的途径，也是日后香港和内地及海外恢复旅游和公干必不可少的条件。

总结一下，政府层面的推动措施，以疫苗奖赏计划最为重头，接种疫苗的公务员和政府雇员将获得假期，打一针放一天。而之后政府也会考虑以“疫苗气泡”为基础调整处所社交距离措施。奖赏为主，但食物及卫生局局局长陈肇始也不忘敲敲警钟：若第五波疫情来临，可能会考虑限制未打针人士进入餐厅、学校、电影院、博物馆等地。

民间献计打针抽奖送千万豪宅

近日民间企业和公营机构亦加入呼吁队伍，各出奇招鼓励港人接种疫苗，如香港机场管理局宣布将以抽奖形式向已接种疫苗人士送出六万张机票；香港赛马会将为已完成接种疫苗的员工提供最多三天有薪特别假期；港铁将向已接种疫苗的市民送出500张全年车票；香港上海半岛大酒店有限公司、香港迪士尼乐园及香港海洋公园等企业及机构也纷纷推出“疫苗假期”、优惠券等奖励。

更为重磅的奖励，莫过于香港信和集团旗下黄廷方慈善基金及华人置业集团宣布，共同捐出一个价值1080万港元 （约184万新元）的全新住宅单位，以抽奖形式赠予已接种新冠疫苗的香港永久性居民。这对于对置业情有独钟、视“上车”为人生终极梦想的港人而言，吸引力可见一斑。

消息一出，一时全城关注，舆论沸腾。港人争相转发相关新闻链接，摩拳擦掌；多间港媒跟进，独家揭秘将被用于抽奖的全新住宅单位内部布局。

大奖的刺激产生了显而易见的效果，最直接体现到预约接种疫苗人数应声上升。自抽奖大计于28日下午3时许公布后，特区政府公开数字显示，截至同日晚8时，单日预约接种的人数共较27日多5400人。翌日，公务员事务局局长聂德权在社交平台表示，5月29日单日逾四万剂接种，破纪录，比7日移动平均值还多约1万2000剂。

有正考虑置业的香港青年钟先生对记者表示，日前已预约6月初接种疫苗，“没想到现在竟然可以抽奖。”他坦言，原本自己对接种也持观望态度，“但觉得当世界各地都在抢疫苗的时候，我们有这样的福利能够接种，却任由疫苗过期，好像有些浪费，加上见到身边朋友接种后都没什么副作用，所以是时候尽到市民责任。”

他又开玩笑道：“当初大家都担心会不会有副作用，现在听说有楼抽，立刻什么副作用都没了。”

香港医务委员会执照医生协会副会长唐继升在听说港人为抽奖而预约接种时爽朗笑道：“我觉得(地产商的做法)很好，可以增加市民接种意欲。”

但唐继升也认为，任何短期的奖赏刺激难以造成决定性的改变，这时候特区政府的宣传教育就显得更为重要，“我认为应该透过宣传教育，发放正确的资讯，在社会形成一种氛围。”届时，港人才会真正由被动接种转为主动接种。