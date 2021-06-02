古风文创、盲盒受追捧 国潮如何展现中国文化？

来源：中国新闻网

作者：张曦

如果你走到一家大型商场里，逛到一个潮玩店，看到门口有一个前所未有的大雕塑，会有怎样的反应？

TOP TOY创始人兼CEO孙元文观察了很多年轻人，他说，大多数人会先惊讶，然后拿出手机拍照，再分享给朋友圈或者分享给朋友，最后会购买手办或者盲盒。

如今，潮玩正在从小众走向大众，潮玩经济的概念不断外延。

数据显示，2020年中国潮玩经济市场规模达到294.8亿元（约62亿新元），预计2021年将升至384.3亿元（约80亿新元）。迅速崛起的潮玩行业引来众多入局者，相关数据显示，2020年潮玩行业新注册企业超过250家。

从古风文创频频出圈，到考古“盲盒”登上热搜，当前，以中国元素入题潮流创作已然成为主流趋势，围绕历史、文化IP进行文创开发呈现出井喷态势。

艾媒咨询《2021年国潮经济发展报告》中显示，国潮经济正值黄金生长时期，随着其竞争力提升，未来5-10年内国潮品牌将逐步在全球建立竞争优势。国潮的兴起以及年轻人对于国潮的热情攀升，都在不断打开中国文化与新潮元素进行深度碰撞的想象空间。

近日，孙元文在2021中国潮玩高峰论坛上深度解读了中国本土潮玩赛道的潜力与前景。在他看来，已经有越来越多的用户为了自己开心而买单、为了热爱而买单。

现场他分享了一个小故事：同样都是海贼王，有些消费者从开始买一两百元的手办，变成了买五、六万块钱的雕像，这就是一个正常用户的成长履历和路径。

但与高速的市场发展趋势不成正比的是，潮玩产业尚处稚嫩的初级发展阶段。

孙元文认为，“国潮”不是品类+风格+国风元素的简单拼凑，应该更具有深度内涵。“不仅从传统文化中汲取营养，更关注当下中国社会的现状，从平面设计、文化背景、生活方式等方面去呈现更加广义、多元、创新的中国文化。”

据孙元文介绍，TOP TOY已组建一支专业的设计师团队，签约近两百个独立设计师，聚焦IP原创研发与合作，未来也将扶持更多的原创设计师。

依托强大的原创团队，TOP TOY将既与文创IP跨界合作，同时也会进行原创设计与二次创作，结合城市特色，深挖更多地域特色文化内容，聚力打造现象级IP，靠文化打出高光。