监管之下 正在消失的中国比特币矿工

来源：界面新闻

作者：司林威

宋飞在比特币暴跌的那个夜晚，意外地发现了不同寻常的信号。

宋飞是一名比特币挖矿从业人员，公司为各类矿工服务，在矿圏沉淀多年，他的嗅觉已经变得非常灵敏。

5月19日晚上，加密货币的暴跌突如其来。正在湖南吃饭的宋飞放下了筷子，但他丝毫没有在乎币圈哀嚎的情绪，因为他发现了一个更严重的问题。

“比特币全网算力在下跌，特别是中国国内各大矿池的算力不同程度都在下降。”宋飞对界面新闻记者说。比特币全网算力数值一定程度上可以反应目前参与挖矿的机器规模。

虽然算力波动时有发生，但这一次，宋飞知道，是因部分矿机连夜关机转移，永远消失在了中国。

“其实监管消息出来之后，因为不信任一些小道消息，我和圈内一些老人第一时间是去确认信息源，发现这一次提到了‘打击比特币挖矿’，这和2017年禁止ICO的监管方向完全不同。”宋飞补充道。

矿机是加密货币行业名副其实的“印钞机”。根据行业数据测算显示，目前比特币矿工的单日收入超过3000万美元（约3965万新元），以太坊挖矿，以RTX3080显卡为例，矿池数据显示每日产出315.06元（约65新元），电费占比仅为5%左右。

中国国内比特币矿工和矿机的规模无法直接测算，但行业普遍共识是，目前比特币挖矿中，来自中国的算力占比超五成。目前全球十大比特币矿池中，中国背景的矿池就有八位，全网算力合计占比80.63%。

硬币的另一面，是挖矿产业与能源消耗和监管的博弈。

根据Digiconomist的数据研究，目前比特币挖矿的年耗电量为121.51TWh（千兆瓦），相当于巴基斯坦和荷兰一年的国家消耗电量，年二氧化碳排放量为57.88吨，与利比亚相当。

今年5月开始，偏安一隅的国内比特币挖矿开始遭遇毁灭性打击。

5月18日，自中国国务院金融稳定发展委员会第51次会议上国务院副总理刘鹤提及打击比特币挖矿，这个灰色领域就一直等待着“靴子落地”。