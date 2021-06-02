中国白领女性健康膳食白皮书：不要让身材焦虑影响健康

来源：新京报

作者：王卡拉

与过去十年相比，中国女性的膳食营养与健康状况有了较大改善，但是烹调油和盐的摄入量依然高于膳食指南推荐值，超重率和肥胖率明显升高，膳食中大豆、奶及鱼虾食物摄入量不足等不平衡膳食结构依然存在，需要加以关注。

5月31日，中国营养学会发布的《2021中国白领女性健康膳食白皮书》指出上述问题，并对中国职场女性的健康膳食进行科学而全面的指导。

中国疾控中心营养与健康所的赵丽云教授解读《白皮书》时指出，中国18-49岁城市女性食物摄入种类日趋多样化，粮谷类、蔬菜、畜肉摄入充足，但畜肉摄入比例为79.7%，尤其是猪肉为主的畜肉摄入过多；新鲜水果的摄入量不足推荐值的30%。赵丽云建议女性适当调整畜肉等食物结构，多吃鱼虾类、蔬菜、水果和奶蛋类食物。

白皮书显示，城市女性超重率和肥胖率分别为30%和12.5%，与2010年-2012年的数据（超重率25.5%、肥胖率9.2%）相比，呈增长趋势，尤其是40至49岁城市女性的超重率较高，主要是因为进入围绝经期后，由于雌激素的改变，脂肪的累积会更多。不过，城市育龄女性营养不良率为4.4%，已低于5%的水平，不再是育龄女性的公共卫生问题。“超重、肥胖同样属于营养不良，中国约有1.3亿育龄妇女超重或肥胖，只有合理膳食，才能有健康体魄，反之则会出现很多健康问题。”赵丽云教授强调。

城市女性的贫血患病状况也得到改善，为11.1%，与2012年育龄女性贫血率15%相比呈现出显著的下降趋势；乳母贫血率为17.12%，与2010年-2012年数据相比，呈现出增长趋势，因此应格外注意特殊育龄妇女人群的贫血问题。

《白皮书》提醒职场女性，不要为保持身材过分追求瘦，盲目采取减肥措施，应预防缺铁性贫血，多吃蔬菜水果，预防便秘。人体自身分泌的雌激素能修复受损皮肤，促进钙的吸收，还可以降低血液中总胆固醇及甘油三酯的浓度，因此要好好维护雌激素平衡。保持雌激素水平，平衡膳食最关键，每天必须摄入250-300克谷类，500-750克蔬菜水果，150克鱼肉蛋类，奶豆类适量，油不超过25克，盐不超过5克。尽量少吃太甜的食物，腌制品和油炸食品，保证营养均衡，睡眠充足，心情愉快，以保证雌激素的分泌合成。