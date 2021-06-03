为什么放开三胎？有一种需警惕的力量，叫惯性

来源：21经济

作者：江昱玢、陈晓平

5月31日，中国高层召开会议，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

2013年，“单独二孩”政策启动实施；2015年，二孩政策全面放开。如今，放开三孩，这是过往八年生育政策又一次重大调整。

这种密集的节奏，不是偶然的。对当下的中国而言，人口也不是一个“杞人忧天”的问题。

负增长的惯性

之前，“单独二孩”、“全面两孩”的决策，确实促进了中国出生人口的回升。

最近的第七次全中国人口普查数据显示，2020年，中国0-14岁少儿人口数量，比2010年增加3092万人，比重上升1.35个百分点；“二孩”生育率明显提升，出生人口中“二孩”占比，由2013年的30%左右上升至2017年的50%左右。

只是，经过5年时间，“二孩效应”逐渐弱化，其影响因素包括：受育龄妇女占比减少、结婚人数减少、婚育年龄推迟、生育意愿下降等。

据官方数据，中国育龄妇女总和生育率为1.3，处于较低生育水平。自1990年代开始，妇女生育率降至更替水平（2.1）以下。

中国总人口现呈低速增长态势，人口年平均增长率为0.53%，较2000-2010年期间的年均增长率下降0.04%。2019年全年出生人口1465万人，人口出生率为10.48‰，创下1949年以来出生率的最低值。

人口学者张现苓、翟振武、陶涛撰写的《中国人口负增长：现状、未来与特征》称，中国正处于人口增长放缓、负增长惯性不断积聚的阶段，“人口负增长的大趋势已定，中国人口将在2030年前后开始下降，且这种趋势在21世纪的后几十年都将持续进行。”

以2017年全国户籍登记数据为初始人口数，根据其测算，如若维持在总和生育率为1.3的超低水平，中国将于2023年后进入负增长；若维持在1.6水平上，人口负增长可推迟至2027年。

即使妇女生育率保持在更替水平，中国人口仍不可避免地于2040 年落入负增长域，区别在于，未来（2086年）中国人口还能再次回归正增长。

这种态势，对于劳动人口的冲击尤其巨大。

三位学者预测，假定生育总和生育率由2018年的1.55，缓慢降至2030年的1.4左右并维持至21世纪末，2030年后，中国劳动年龄人口规模开始明显缩减，由2030年的9.47亿逐渐下降，2036年降至9亿以下，2047年降至8亿，到2098年只有4亿！

若立足于长远看，调整生育政策确实已箭在弦上。

愿意生三孩吗？

放开三孩，大家就乐意生吗？调查数据来看，难言乐观。

庄亚儿、姜玉、李伯华三位学者，基于2017年官方的全国生育状况抽样调查发现，2017年，中国育龄妇女的平均理想子女数为1.96，平均打算生育子女数为1.76。

生育意愿总体转向少生。

理想子女数为二孩的比例仍占绝对主导地位，全面两孩政策满足了90%以上群众的生育意愿；打算生育三个孩子及以上的妇女比例，仅仅为9.3%。

人们习惯以为，越富的人愿意多生，实际并非如此。

三位学者发现，家庭收入、户口性质、受教育程度、本人是否独生子女这四个变量，其对生育意愿的影响有限；影响巨大的，集中在出生年代和曾生子女数两个变量。

尤其是，理想子女数与出生年代的早晚呈反向变化关系。

1960后和70后妇女，其平均打算生育子女数与1.76的平均值最为接近，处于中间水平；80后妇女，其平均打算生育子女数最高；90及以后妇女，其平均打算生育子女数为1.70，处于四个分组中的最低水平。

“90及以后出生妇女的平均打算生育子女数处于最低水平，反映了年轻女性更加倾向于少生孩子。”三人总结说。

此次，决策层提到，“加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导”，确实是有的放矢。

已有的试点证明，“放开三孩”的效果也有限。

以黑龙江为例，2016年以来，该省即允许在六种情形下可以生育三孩。其中夫妻双方均为边境地区居民的，可以根据个人意愿提出申请生育三孩。

根据时任黑龙江省统计局副局长吴景峰2019年的一份报告，政策出台以来，边境地区生育三孩的比例却较低：

2016年至2018年三年间，同江共生育三孩31人，抚远15人，绥滨24人，边境县（市、区）三孩比例不到2.5%，只比全省平均水平高不到一个百分点。边境县（市、区）二孩率为35%左右。

根据公开数据，“放开三孩”背后，黑河市的全市人口出生率，从2015年的4.8‰ 增至2016年的5.4‰，2019年又降到3.9‰。

这并不意味着生育政策调整是无效的。

“2013年和2016年生育政策逐步放开的结果看，生育水平提升有限，在全部生育中二孩比率在增长，政策是有效果的。”中国人民大学人口与发展研究中心教授宋健评价说。

特别是，此次高层会议强调，要促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，提到提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、完善生育休假与生育保险制度等多项举措。

这些举措实施下来，即便三胎比例提振有限，但势必会刺激一孩、二孩的生育率，有机会逆转强大的负增长惯性。