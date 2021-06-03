人口结构性问题何解：鼓励生育政策和提高人口素质需并行

来源：中国新闻周刊

作者：闫肖锋

第七次全中国人口普查数据反映出中国老龄化、少子化等结构性问题突出。5月31日召开的中共中央政治局会议提出，要实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，以改善中国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持中国人力资源禀赋优势。

化解人口难题，需面对该面对的，改变可改变的。面对该面对的，就是承认老龄化、少子化是发展惯例、全球趋势，社会发展到一定程度寿命必然延长、生育率总会下降，因而只能面对。加拿大对每个儿童每月补助600加元（约合3000元人民币，621新元）、12年免费义务教育，家庭为每个儿童建立教育基金、政府对等给付同等数额，即使这么催生，人们还是不生，其延缓老龄化、少子化的办法只能主要靠新移民。

改变可改变的，就是在现有条件下保障有效劳动力供给，优化劳动力素质，以期拉平人口危机曲线。毕竟中国人口曲线陡峭，老龄化、少子化难题是计划生育、高房价、女性觉醒等因素快速叠加的结果，而西方发达国家对此则有近百年的准备期。那么，如何应对这种局面？在中国的人口结构中，一是2.18亿拥有大学学历的人口，二是2.8亿外来务工人口，三是2.6亿老龄人口，这些人口的素质和技能提升将打造另一个金矿。简言之，以素质红利延续人口红利。

冷静地想想，有效劳动力供给才是老龄化、少子化背后的真命题。不必纠结于老龄化、少子化，要理性认识到劳动人口下降不可改变，但只要稍稍提高人口素质，人口红利一样会有所延续。

首先，七普的亮点之一就是全中国超2.18亿人具有大学文化程度。高学历人口无疑是劳动力金矿，关键是“大学文化程度”的含金量高不高，是否能将这个金矿的潜能逼出来。纪录片《美国工厂》的启示之一，部分美国就业者的经验水平、操作技能、抗压能力，都存在不足。最近，富士康在美国建厂规模大幅缩水，原因之一是找不到足够的合格工人。

其次，善待2.8亿外来务工人员，他们平均年龄升至41.4岁,正处于回不了乡、进不了城的尴尬境地。2.8亿非农劳动力多干20年，60岁退休，相当于增加1.5亿劳动力，这是多大的人口红利！眼下要解决的是，由于农民工不能落户，很多人40多岁就回老家去了，虽然回到农村也可以干活，但主要从事的是效率和收入相对较低的农业。所以以人为核心的城市化，主要是让农民工市民化。

最后，还有老龄人口资源，不将老年人当负债而当成资源，解决思路就豁然开朗。中国是个学习大国，老年人也活到老学到老。他们渴望发挥余热，不想当年轻人的累赘。“有事做，老得慢”，他们缺的是社会提供足够的机会和平台。其实在发达国家，老龄劳动力从事一些力所能及的工种，将年轻劳动力替代出来从事更具挑战性的工作，已经是一种趋势。

提升人口素质需要将人们置于公平竞争的环境之中，从外来务工人群、大学毕业生到不服老的老人，以人才培养培训、合理分配来提升素质，以市场机制来激发个体潜能，中国的发展就会获得乘数效应。素质红利的乘数效应，会有效延续中国的人口红利期。

对老龄化、生育率的近忧，反映出的还是“谁来养活中国”的远虑。与发达国家不同，中国不能靠吸纳移民来减缓人口红利期，中国必须自我革新，奋力前行。