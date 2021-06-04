变美从娃娃抓起？儿童化妆品乱象调查

来源：法制日报

作者：韩丹东、王奇

受“颜值经济”的影响，越来越多的人开始注重个人外表形象的塑造，美妆行业发展迅猛。爱美之心人皆有之，不仅大人，如今很多儿童在接触化妆信息时都会跟随模仿学习，化妆品用户逐渐低龄化。很多儿童拥有自己的“美妆箱”，口红、眼影、腮红、指甲油一应俱全。有些儿童甚至直接开起了直播，一边直播化妆，一边隔着屏幕和网友互动。

据中国跨境电商考拉海购发布的数据，2020年中国儿童彩妆消费同比2019年增长了300%，“85后”妈妈最爱给孩子买儿童彩妆。河北、山东、四川三个地区的销量已经超越北上广，成了儿童彩妆的前沿消费地区。

然而，《法治日报》记者调查发现，儿童彩妆市场繁荣的背后，存在极大的安全隐患。在电商平台上，儿童化妆品套盒销量靠前的商铺有不少显示为玩具旗舰店。很多所谓的“儿童彩妆”并未进行化妆品备案，声称是装扮玩具，但原料成分和使用配方与成人化妆品几乎毫无差别。对身体尚在发育阶段的儿童来说，这些不合格的化妆品潜藏着过敏、皮炎以及长期使用带来的性早熟等危害。

儿童彩妆野蛮生长 种类繁多销售火爆

“妈妈，我想涂口红。”

“妈妈，能不能给我画个眼影。”

为了迎接“六一”国际儿童节，北京市民李女士的女儿一边忙着排练汇演节目，一边催着妈妈给自己化妆。

“我们小时候在演出时都是把眉毛描黑，脸上涂红，眉心再加一个小红点。但是现在的小孩不行了，各种化妆品都要用到，网上还有专门的舞台妆教程。”李女士对《法治日报》记者说。

在短视频平台上搜索“儿童美妆”“彩妆教学”等关键词，可以看到大量的相关内容，由此还诞生了一批未成年人美妆博主，其粉丝也大多是未成年人。这些博主有专业的设备和娴熟的手法，有时候甚至会让观看视频的成年人自愧不如。

在B站上，也有不少儿童彩妆视频，播放量尤为可观。各种儿童舞台妆、主持人妆、拉丁舞妆等大多选择孩子作为模特，一众UP主以各种仿妆和“学生日常妆容”为主要内容，发布的视频平均播放量达10万以上，个别视频突破百万。

在电商平台上搜索关于“儿童彩妆”的产品，能看到各种包装亮丽、种类繁多且价格便宜的儿童彩妆，唇彩、唇膏、腮红、指甲油、眼影、闪粉、修容膏、粉饼、粉扑、化妆刷等一应俱全，销量十分可观，不少产品月销量达1000以上。这类产品的销售商家一般有两类，一类是母婴旗舰店，另一类是玩具旗舰店。

有科学研究表明，孩子在3岁左右就开始具备审美意识，他们会对色彩丰富的东西具有极大的兴趣和探索欲望。商家利用孩子的这一心理，在儿童彩妆产品的包装上使用绚丽的颜色，用高饱和度的玫红、天蓝、深紫等色彩吸引他们的目光。

与此同时，家长的态度也在发生变化。“我们小时候如果偷偷用了妈妈的口红或者眉笔，被发现后一定会挨骂的，但是现在的孩子化妆已经很普遍了。平时参加演出时，几乎都要化妆。小孩子的自尊心很强，你不能让她觉得别的同学都能化妆，而她却不能。”李女士说。

部分产品缺乏资质 安全隐患不容忽视

排练期间，皮肤过敏现象时有发生。北京某学校一负责排练的舞蹈老师告诉《法治日报》记者：“教室里随时准备着卸妆水和清水，孩子起反应一般比较快，就害怕那些内向的孩子，有刺痛也不说，表演结束后脸都肿了。”

该舞蹈老师说，有时孩子表演完也不愿意卸妆，家长也觉得好不容易化上去，留着好看。老师一般会劝家长给孩子洗掉，孩子运动量大容易出汗，残留的化妆品对皮肤很不好。

对于儿童彩妆的安全问题，家长们存在不同的态度。一些家长表示，成人化妆品不适合孩子的皮肤，自己是从正规途径购买的儿童彩妆，孩子也并不是经常使用，应该问题不大；也有对儿童彩妆持怀疑态度的，干脆选择给孩子用成人化妆品。

《法治日报》记者搜索多家电商平台后发现，多数儿童彩妆产品都会宣传“健康”“无毒”“水溶配方”“天然成分”“温和不刺激”等，有些还会注明食品级环保儿童彩妆。当记者询问店家，成分是否安全时，对方信誓旦旦地说：“小孩用的肯定安全。”

但是在评论区，“质量差，孩子用完过敏”“色素易沉积”“味道太冲了，不知道是什么做的”等差评却屡屡出现。一位家长表示，在使用了某款儿童化妆品后，孩子的面部红肿过敏，连邻居家一起玩的孩子也“中招”了。还有家长反映，孩子皮肤出现溃烂，送医后被明确告知是产品问题。

据业内人士介绍，事实上，不少化妆品刺激性较强，含有增白、激素等成分或有毒物质，而儿童的皮肤对细菌的抵抗力较弱，使用后容易影响皮肤的正常代谢，导致皮炎等疾病。如有些成人使用香粉的铅含量，祛斑霜的汞含量，染发剂的对苯二胺含量都较高；而一些不符合卫生标准的产品给一些对细菌抵抗力较弱的儿童搽用，很容易影响皮肤的正常代谢，轻者可造成皮肤过敏，重者则会引起皮肤瘙痒溃烂。

儿童免疫力相对较低，皮肤也更敏感，在化妆品检测中需要更严格的标准。

然而，据《法治日报》记者了解，在网络上大肆售卖的所谓儿童化妆品的商家，实际注册商标却多为游戏器具和玩具类，并没有化妆品经营资质。一些售卖儿童化妆品的店铺并没有提供任何质检证明，即使有些店铺提供了相关检测证书，但仔细辨认其所晒出的检测报告，会发现部分商家送检的样品名称也只是“装扮玩具”等，并非化妆品，检测依据的标准也为国家玩具标准。

另外，即使少量商品在送检备案时显示为化妆品的，也并未出现“儿童”等字眼。一些明面上打着儿童化妆品旗号的商家，为了降低生产成本，在产品中掺杂违禁原料成分。儿童皮肤脆弱易感染，免疫力低下，若按成人标准使用一些成分，将会给儿童健康带来风险，更不用说那些假冒伪劣化妆品、三无化妆品、无批准文号化妆品给儿童带来的伤害。

多地开展专项整治 法规体系日渐完善

频发的质量问题为儿童彩妆市场敲响了警钟，如何保障儿童化妆品的安全性成为公众讨论焦点。儿童的皮肤脆弱敏感，所以对儿童化妆品各方面的要求应该更加严格，但中国国内的法规体系在此方面还不完善。

2013年，中国适用于儿童化妆品管理的法规《儿童化妆品申报与审评指南》开始实施，其在配方设计、原料选择、菌落总数等方面都有严格要求。但是，并没有专门针对儿童化妆品成分的强制性标准，只有相关卫生标准。

《儿童化妆品申报与审评指南》提到，“儿童化妆品应最大限度地减少配方原料的种类，尽量少用或不用香精、着色剂、防腐剂及表面活性剂等”。但是，“尽量少用”一词，表述极为模糊，缺乏强制的限量要求，在实际执行中极有可能被厂家进一步打折扣。此外，如果被定性为玩具，与儿童化妆品相关的玩具标准政策和法规也暂未明确。

随着儿童彩妆市场规模不断扩大，相关部门对于儿童化妆品的监管也在逐步完善。

今年1月以来，北京、江苏、安徽、四川、山东、山西、辽宁等多个省份的市场监管局或药监部门，纷纷宣布开展针对婴幼儿和儿童化妆品市场的专项检查行动，专项检查覆盖备案、生产、经营等环节。一方面将从生产环节对注册备案的产品和企业进行原料来源、产品标签等方面的全方位检查；另一方面，将从经营环节对商超、母婴用品专卖店、婴幼儿洗浴中心、化妆品集中交易市场等经营单位进行监督检查。

除了对儿童彩妆市场进行整顿，相关法规体系的空白也在逐渐完善。

2020年9月，国家药品监督管理局发布的《化妆品生产质量管理规范（征求意见稿）》，明确婴幼儿和儿童用护肤类化妆品生产车间清洁区的设计、建造、运行等需参照《医药工业洁净厂房设计标准》执行。

2020年11月，国家药品监督管理局发布的《化妆品注册备案资料规范（征求意见稿）》指出，宣称为婴幼儿、儿童使用的产品，应当同时提交毒理学试验报告和产品安全评估报告。

今年4月，国家药品监督管理局发布的《化妆品评估技术导则》中特别提出了关于儿童化妆品的要求。在危害识别、暴露量计算等方面应结合儿童的生理特点，进行儿童化妆品评估。