鱼价飙升，今天你吃鱼了吗？

来源：中国新闻周刊

作者：余源

“什么？一条草鱼要三四十元（人民币，下同，约6新元）？”在北京一家物美超市的水产品区，前来购买草鱼的市民望着标签惊讶道。

今年以来，全中国多地水产品价格出现连涨行情，其中草鱼、鲢鱼的价格同比涨幅已经接近甚至超过50%。

面对持续上涨的鱼肉价格，网友纷纷调侃“吃不起”——“一条草鱼要三四十元了，咸鱼要翻身了！”“过去喊着年年有鱼，现在只能望鱼兴叹了”……

中国水产品产量位居世界第一，难道鱼不够吃了？此番鱼价飙升原因何在？价格还会再涨吗？

鱼价飙升五成

中国近期多地淡水鱼价格持续上涨，引发热议。

据农业农村部对中国80家定点水产品批发市场监测显示，2020年中国水产品价格整体偏低，但在进入四季度后价格逐步回升，特别是2021年初以来，以淡水鱼为代表的水产品价格上涨明显。监测数据显示，1至4月，淡水鱼综合平均价格总体上行，同比上涨12.80%，较2019年上涨14.30%。

而据中国农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2021年第21周(5月21日―28日），重点监测的水产品中，除活鲫鱼和白鲢活鱼外，其余环比均有所上涨。比如草鱼周平均价格为21.72元/公斤，与去年同期相比上涨54%；鲫鱼周平均价格为23.46元/公斤，同比上涨32.7%；鲤鱼周平均价格为18.19元/公斤，同比上涨46.8%；花鲢活鱼周平均价格为19.85元/公斤，同比上涨49.7%。

中国新闻周刊注意到，事实上从2020年第51周开始，鲫鱼的价格就处于上涨的状态，涨价已经累计持续23周，草鱼、鲤鱼、花鲢鱼等产品也从2021年第11周开始涨价。

由于零售价格远高于批发价格，批发端价格大幅上涨，零售的价格更是令人咋舌。

“一条草鱼要三四十元？”在北京一家物美超市的水产品区，前来购买草鱼的市民望着标签，纷纷惊呼吃不起鱼。

据物美超市的工作人员介绍，与去年同期相比，现在淡水鱼的价格已涨了很多，鲫鱼、草鱼、花鲢鱼等各类在售的淡水鱼价格均出现不同程度上涨。目前物美超市在售的鲫鱼每斤价格为29.8元，草鱼每斤价格为19.98元。

去年物美集团上架自有品牌“缤纷鱼鲜”，覆盖鲫鱼、鲤鱼、草鱼、武昌鱼等7个鱼类水产品，每种鱼都是当日活鱼宰杀包装的，消费者购买后可在冷藏环境下保鲜48小时。其中，鲫鱼价格为16.8元/袋（220g）、草鱼42.8元/袋（750g）、鲤鱼29.8元/袋（680g）。

北京一家大型连锁餐厅经理表示，餐厅主要采购水产品有草鱼、带鱼、龙利鱼，其中草鱼涨幅最大，目前的价格比照春节前后涨了大约4.5元。

借着此轮涨价浪潮，A股市场上水产品概念走势不俗。佳沃股份、大湖股份、*ST昌鱼、*ST东洋、通威股份、獐子岛、国联水产等均有不同程度上涨。数据显示，上述股票5月以来平均涨幅达到8.67%。

不仅是中国国内水产品价格上涨，国际水产品价格也出现轮番上涨。根据挪威统计局的数据，近期挪威三文鱼价格已经飙升至每公斤71.08挪威克朗。这一数字比去年同期高出30%。

鱼周期来了？

为什么淡水鱼的价格会突然飙升？

中国农业农村部农村经济研究中心副主任陈洁告诉中国新闻周刊，每年四五月份正是投苗期，通常都会出现小幅的季节性上涨。不过抛开季节性因素，这一轮涨价则是多方面因素叠加导致的。

据陈洁介绍，近几年大宗淡水鱼等养殖水产品价格持续低迷，特别是在2020年，疫情屡次打击消费者对于水产品的消费信心，进而导致大面积压塘。为了规避风险，养殖户不得已转行养殖其他鱼类，淡水鱼供应由此减少。

中国水产养殖网负责人黄明祥对中国新闻周刊进一步分析道，事实上从整个水产品总量上来说并没有减少，但结构上有所调整。

“水产养殖业也存在一定周期性，但不同于猪周期那么显著，水产品价格景气时间较短。以草鱼为例，一般两—三年为一个周期。由于草鱼养殖业过于分散，小规模的农户对鱼价的走势判断较为短视，看到鱼价上涨就增加养殖量，一旦下跌就加快出鱼。”据他估算，目前草鱼产量相比去年减少了大约三成左右。

环保也是影响淡水鱼产量的一大因素。上海海洋大学水产与生命学院教授陈乃松表示，各地出于环保目的，不断扩大禁限养区范围，导致水产品养殖面积减少，持续影响淡水鱼生产。

据统计，截至2020年底，全中国水产养殖面积较“十三五”初下降5.5%，至少减少300万吨生产能力。其中淡水养殖面积下降5.74%，淡水围栏养殖面积下降96.19%、产量下降91.85%，淡水网箱养殖面积下降90.06%、产量下降73.18%。

此外，养殖成本上涨也在一定程度上推高了水产品价格。自今年1月以来，渔用饲料原料玉米、豆粕价格总体维持高位。全中国畜牧总站监测数据显示，5月第二周全国玉米均价2.97元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨35.6%。据国家大宗淡水鱼产业技术体系反映，5月中旬，成鱼饲料价格每吨同比上涨约500元，苗料和高端饲料价格每吨同比上涨约1000元。

供给端偏紧的同时，消费端迎来利好。

大湖股份对中国新闻周刊表示，随着中国国内疫情防控形势稳定向好，水产品消费正在逐步回暖。“去年疫情后，中国消费者逐渐转向本土水产品，出于健康的角度，人们更加青睐鲜活水产品和淡水产品。”

农业农村部有关司局负责人此前亦表示，普通消费者难以确定冻品是否来自国外、是否携带新冠病毒，因此偏向购买活鲜水产品和淡水产品。海关总署发布的数据显示，2021年3月份水产品进口量为25万吨，同比减少36.2%。

从水产大国向强国跨越

中国水产养殖业历经三十余年发展，已经从曾经的“吃鱼难”实现了如今的“年年有鱼”。

《2019年全国渔业经济统计公报》显示，当年中国渔业经济总产值26406.50亿元，渔业产值12934.49亿元，全国水产品总产量6480.36万吨，其中养殖产量5079.07万吨，捕捞产量1401.29万吨。

目前中国水产品总产量和水产品养殖产量均稳居世界第一，不仅为广大人民群众提供了大量优质蛋白质，还为国家粮食安全提供了重要保证。

然而业内人士指出，目前中国总体尚处于初加工环节，资源浪费，行业利润低，抗风险能力弱。要突破发展桎梏，实现由“量”到“质”的转变，就必须转变粗放的生产方式。

陈乃松表示，目前中国水产品消费主要以鲜活形式为主，而深加工产品如去骨、分割成块等冻品主要以出口为主，内销占比较少。

数据显示，截至2019年底，中国水产加工品总量2171.41万吨，加工率仅为33%，其中淡水产品加工量为395.32万吨，加工率为12%。相比之下日本、加拿大、美国和秘鲁等国家的水产品加工产量可达60%—90%。

“鲜活水产品消费的痛点是消费场景有限，而且集中上市容易出现价格倒挂现象。”陈乃松指出，通过深加工，可以有效延长水产品的货架期，提升产品附加值，同时稳定供应。

从消费端来说，中国水产品消费市场的潜力非常大，未来将从以鲜活水产品向精深加工的包装水产品发展，消费品种也日趋多样化，企业要想做大做强需要提前应对布局。

陈乃松还补充道，不同于粮油肉蛋奶，中国并没有把水产品纳入到居民菜篮子保障体系中，而是完全放开，充分发挥市场调节作用。“由于没有了国家调节这个杠杆，这也在一定程度上助长水产品价格的大起大落。”

陈洁则表示，对于基础设施简陋、陈旧，经济基础脆弱，机械化程度低的养殖户，国家可以出台相关帮扶政策，比如畅通市场渠道，给予池塘改造补贴，加强养殖技术培训等手段，帮助他们提升企业竞争力。

广州市诚一水产养殖有限公司是华南地区最大的草鱼养殖示范基地，对于这一轮涨价何时能结束，总经理阳会军表示，由于目前处于投苗期，距离产品集中上市仍有一段时间，短期内淡水养殖产品供给难以显著增加。随着淡水鱼产量将逐渐恢复，淡水鱼供应紧张局面将得到缓解，从而促使价格回落。

去年以来，猪肉价格经历了一轮暴涨行情，最终遭遇消费者用脚投票。水产品如何避免暴涨暴跌，避免人们望鱼兴叹，并真正做大做强中国水产业，这显然值得深思。