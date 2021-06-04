护航高考，也是一场大考

澎湃新闻社论

再过几天，中国高三学子们就将走进考场，迎接自己人生中最重要的一战。据相关部门透露，今年全中国高考报名1078万人，再创历史新高。

6月3日上午，中国公安部在京召开新闻发布会，通报开展护航高考有关工作情况。其中提及，部署各地加大网上公开巡查力度，及时发现网上出现的涉高考谣言、组织作弊、售卖作弊器材、涉嫌诈骗等违法有害信息，依法查处了一批网络自媒体和网络账号。

的确，近年来，各种谣言及诈骗信息成了一大公害。比如一些营销号，总是喜欢在特殊节点制造话题、编造谣言，干扰网络秩序，进而影响到线下考生。这次，公安机关就特别提醒广大考生及家长提高防范意识，切勿轻信网上各种“包过”“保过”“真题”等虚假信息，谨防上当受骗。

社会环境是不断变化发展的，总会有一些新事物、新场景不断涌出，这就要求相应的高考护航思路及措施，也应与时俱进，不断完善。今年的高考，面临一些新情况，也就需要一些新应对。尤其是，既要在实际案例中总结经验教训，也要举一反三、由点扩面，针对性地提高预见性和应急能力。

今年的高考，是冠病疫情暴发以来的第二次高考，明显有了更加充分的准备。如在全中国46.6万个考场中，专门预备了2.6万个备用隔离考场。近期出现疫情的广州，将高风险地区高考生集中在三个考点考试；涉考人员也被分为七类人群，采取不同的应对预案；其中一位考生系无症状感染者，医院为其设独立考场。

在安徽歙县，去年高考期间暴发洪水，直接导致语文、数学科目考试延期。今年，针对部分地区将进入台风、洪涝等灾害多发期，教育部已同国家气象局、地震局等有关部门专门建立了信息通报和会商机制，提出了“宁可备而不用，不可用而不备”的保障标准。

此外，还要认识到，为高考营造良好环境，不仅是指现实和网络环境，还有抽象的公平环境。人身安全、后勤保障，这些只是硬件方面的护航；具体到考试，我们也要为考生的公平竞争护航。这次发布会强调打击利用互联网招揽作弊考生、使用无线考试作弊器等违法犯罪行为，也是保障高考安全的题中之义。

为高考护航，于整个社会来说，也是一场大考。它体现的不仅是相关职能部门的管理水平、服务能力，也是各行各业的协作水平、不同群体之间的团结互助精神。从这个角度来说，高考是千万考生的事，也是我们每个人的事。