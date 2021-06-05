鸿蒙系统如何打破碎片化“魔咒”

来源：环球时报

作者：方兴东

作为最基本也最重要的基础性系统软件，以手机为代表的智能操作系统是目前中国最大的“卡脖子”工程之一。比起各种单一核心技术，通用智能操作系统承载着整个智能时代和智能社会的运行。而华为日前发布的鸿蒙系统，正是中国在下一代通用智能操作系统方面迈出的关键一步。

苹果iOS和谷歌的安卓两大系统垄断了整个智能手机市场。操作系统的战略意义自下而上起码体现在五个层面：控制着所有底层数据，控制着所有软件开发，控制着所有硬件设备，同时也主导所有的应用服务，更承载着中国十亿级网民的生活、各行各业以及社会服务。也就是说，当下我们整个移动生态和智能生态基本都建构在苹果和谷歌两大系统之上，其集中度和控制力超过所有其他“卡脖子”技术，称得上是我们目前产业与社会最集中、最危险的枢纽和命门所在。

除了系统本身，智能操作系统一般还直接衔接应用商店，因此主导着各种互联网应用的开发规制、上线或下架、数据使用与隐私规制等，并控制着所有互联网应用的收费，这就是高达30%的臭名昭著的“苹果税”以及略显松散的“谷歌税”。总之，通过操作系统可以掌控多层次的规制制定与执行，不但主导个人信息安全，还直接关系产业、社会乃至国家安全。2020年开始印度分批次封杀中国数百款主流App，很大程度上就取决于苹果和谷歌两大系统平台的配合。如果美国政府下达相关政策指令，这两大系统大概率也会配合执行。

这就凸显了鸿蒙系统面世的意义。而我们究竟该如何助力鸿蒙崛起，使之真正与苹果、谷歌形成三足鼎立？这将取决于我们的认知和所采取的策略。

鸿蒙成功的最大敌人不是技术、资金、人才，甚至不是竞争或政策，而是碎片化问题。如今，做出一个操作系统并非难事。物联网时代将迎来弯道超车的大好机会，各种专用操作系统将如雨后春笋。但真正的通用操作系统只能有一个，多于一个就可能等于没有。只有坚持“Only One”原则，才能避免重蹈过去几十年来我国国产PC操作系统领域碎片化的覆辙。

放眼当今全球市场格局，要想成为主流化的通用智能操作系统，大致有三个基本标准：有能力达到十亿级用户规模的临界点；具备真正全球化扩张的能力，未来形成超越国内用户规模的潜力；除了当下智能手机的主战场，更要瞄准下一代更大规模的物联网需求。据悉，谷歌已经研发完成能随时替代安卓的Fuchsia OS系统，这需引起中国信息产业界的高度重视。目前看来，鸿蒙是国内唯一可与谷歌、苹果两大智能操作系统分庭抗礼的中国操作系统。鸿蒙系统是开源系统，能够为全国乃至全球生态服务，按照目前的计划和节奏，很有希望三年内就达到十亿级用户规模。

鸿蒙崛起的最佳路径就是国内形成合力，“众人拾柴火焰高”。我们可以通过多层次的方式促进各界联手来助力鸿蒙，包括市场的和非市场的方式。市场方式，取决于鸿蒙本身的市场竞争力和产品号召力，基于消费者和生态厂商的自主选择；非市场方式，则立足于国家与社会安全以及国家战略科技力量等战略考量。

提供以上多层次的政策支持属于常规动作，同时还需要一些“非常规”动作。鸿蒙系统之前已在智慧屏、可穿戴设备等产品上广泛应用，可用性和好用性不再是问题。而在全民联网时代，掌控最底层的操作系统是网络安全和数据安全的命门所在。因此，首当其冲的战略抓手，就是针对党政军部门和相关人员的替代举措。首先是军事相关领域，除了特定的专用操作系统，其他核心部分都应考虑使��鸿蒙替代苹果或安卓系统。其次是政府相关领域，根据《网络安全法》和行政法规，也应酌情实施替代。第三是《网络安全法》第二节的关键信息基础设施，即公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、教育、公共服务、电子政务等重要行业和领域，相关人员也需根据不同情况推进替代。

对于消费市场、企业市场等核心和通用市场，我们依然保证开放竞争。与通用市场相比，前述三大市场虽然规模不大，只是一个“小切口”，但却具有显著的示范和带动效应，将会逐步发酵，进一步激发国内厂商的积极性。以此作为抓手，衔接非市场领域和市场领域，协同产业发展与国家安全，会有很好的导向作用和风向标意义。可以想见，美国政府肯定会想方设法打压鸿蒙，甚至根本不会允许鸿蒙系统进入美国市场。但中国不会和美国比拼封闭，而是比拼开放。我们要确保中国不仅是全球规模最大的市场，还要成为最开放竞争的市场。让鸿蒙与苹果、安卓同台竞技，这样的竞争和胜利才是我们所需要的。

除了产品开源和生态开放，鸿蒙的治理机制也需开放，构建各方共同参与的开放式多元协同治理，消除一些厂商的瞻前顾后。总之，鸿蒙再也不能像过去中国发展PC操作系统一样，因为自身内部的力量分散而失去未来。而鸿蒙要想真正打破这种碎片化“魔咒”，不仅取决于华为自身的努力，还取决于在历史性机遇面前，我们的产业界、社会和整个国家如何认知、如何作为。（作者是浙江大学社会治理研究院首席专家，全球互联网口述历史（OHI）发起人）