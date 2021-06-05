“头腾”又掀口水战，除了互爆不堪还剩什么？

来源：澎湃新闻

“头腾大战”硝烟又起，这次是因为短视频。

6月3日，在第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁孙忠怀在演讲中向短视频开炮。他认为，那些低俗糟粕的短视频内容，消耗了用户的大量时间，并在洗脑式的简单重复中，潜移默化地冲击用户观念、拉低用户心智，尤其对心理尚未成熟的青少年造成了严重不良影响。

尤其是，“因为个性化分发实在太厉害了，你喜欢猪食，你看到的全都是猪食，没有别的。”这句比喻+暗讽，既骂了平台，又捎上了用户，引发网友巨大争议。

虽然他没点短视频平台的名，可自有人默契地出来反击。字节跳动副总裁李亮，就在自己的头条号上隔空回应，称腾讯自己在大力发展短视频，却一直攻击短视频行业。他甚至“举报”，腾讯的视频号没有上线政策要求的青少年模式。

客观而言，孙忠怀的“猪食”之说，确实过了。短视频不是猪食，刷短视频的更不是猪，而是如你我一样的普通人。作为一种全新的传播形式，短视频火，自有其火的道理。

如果说反智低俗短视频内容是“猪食”的人，不是腾讯副总裁，而是立场中立的专家学者，一定能收获更多共鸣。其实这些年，舆论对抖音为代表的短视频平台，批评之声向来不少，有些骂声比孙忠怀还狠。

但抛开立场不说，孙忠怀说的毫无道理吗？也不是。一些短视频平台和用户，不重视原创，甘当“影视剪刀手”；另一方面，大批量制造魔性洗脑的碎片内容，甚至利用用户的“成瘾心理”，追求最大化“杀死用户时间”，这在实现平台利益最大化的同时，实际上变相拉低了互联网的水位。

还有备受争议的数据分发机制，也就是“算法推荐”“个性化分发”，美其名曰加强针对性，事实上加剧了“信息茧房”效应，让沉迷于此的用户可能变得视野更狭隘。这都是各大平台需要反思的。

换言之，面对短视频、“算法推荐”等存在的问题，呼吁平台多发挥引导和把关作用，本在情理之中，也是社会共识。

可当站出来发声的是腾讯副总，就难免引发遐想。腾讯和字节跳动之间的“头腾大战”人尽皆知，而目前在短视频领域，腾讯被字节跳动力压一头，大家也都看在眼里。况且，正如网友所说，腾讯的社交产品、内容平台、视频号平台，特别是游戏平台，有没有“猪食”？要说对青少年造成严重不良影响，那网络游戏也不遑多让。

平台大佬的口水仗，让人们看清了背后的更多不堪，也揭示了一种普遍存在的现象——如今各互联网巨头存在的问题，高管们自己并非不知道，只是他们更在意别人的问题。根源也简单，就是利益之争。

竞争本身不是坏事。如果不同平台之间，比的是谁的产品和内容更好，那就是用户的福利。相反，如果只是互相指责对方的问题，不反躬自省，那也是五十步笑一百步。

说白了，用户看的不是谁的正义大旗举得更高、谁话说的漂亮，大家在乎的是结果，是使用体验，是谁真正把用户权益、社会责任放在第一位。口水仗之后，那些能持续输出优质产品和内容的平台，才能走得更远。