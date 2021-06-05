给象群安排一个理想归宿，也是为人类好

6月2日21时55分，一路向北迁徙的象群已经进入昆明市晋宁区双河乡。

大象进入昆明，态势大概会骤然紧张。毕竟省会城市人流密集、建筑拥挤，象群的“破坏力”可能会大幅提升。而疏散人群、封闭街区、投喂群象的成本与难度也会成倍提高。

舆论恐怕不能再优哉游哉地看待一路“象”北了，已经到了认真考虑给象群找个理想去处的时候了 。毕竟，野生亚洲象的攻击性是很强的，每小时的奔跑速度也可达到50公里。15只象群的到来，很有可能会让当地民众陷入一种恐慌，社会秩序也会大受影响。对于800多万人口的昆明来说，这个社会成本恐怕太高了。

从现状看，其实有专家学者提出过好些个方案，比如在关键地段设置脉冲式电围栏，对亚洲象的行进方向进行适当的校正；或是采取食物引导的方式，引导、诱导象群往普洱、版纳方向移动。这些措施究竟可行性如何、能否达到预期效果，尚有待观察，但无论如何应该抓紧实施了。

这个象群2020年12月进入普洱市墨江县，随后一路“逛吃”，从玉溪市到红河州再到昆明。一路上当地对象群可谓“予取予求”“小心伺候”，因而有网友调侃这是个“象群旅行团”。人们这种“左右为难”的背后，体现的也是动物保护意识的提升，唯恐伤害了这些珍稀动物。

就以保护亚洲象为例，近些年其实我们采取了很多措施，它们的生存处境已经大为改善，盗猎的情况越来越少。而随着保护发力，也出现了新情况——野生象越来越不怕人了。越来越多的野生象甚至走出保护区，到人类的田地里觅食。当地人拿大象也没什么办法，甚至出现了“混居”的局面。

保护野生动物，已经成为一种毫无疑问的全民共识，成为现代社会一种颠扑不破的价值观。但这次象群北行，事实上也在提醒我们应该把保护动物的另一面也放到同等高度——人类的社会生活成本。

社会在倡导环保理念的同时，其实也是有相当多的“代价”要承担的。据统计，近20年间，我国野生亚洲象肇事已造成70余人死亡，而经济损失更是难以计数。而这次大象一路北上，也是把这种成本以一种极端化与戏剧性的形式展现了出来。

和谐相处，是“人与自然”关系一种非常美好的愿景，但落实到现实图景，却依然难以回避一些剧烈的冲突。就像这波象群，我们也很难真正地靠近与相处，只能退避三舍、敬而远之。

对于象群如何安置、活动范围如何圈定、避免人象之间的冲突，应该得到细致梳理并寻找解决方案了。反过来说如果总是放任群象攻县略村、进逼城市，恐怕也会加深人与动物之间的隔阂，反而不利于动物保护意识在人们心中扎根。

当然得承认地球是所有物种的共同家园，但这种宏大的价值理念，却依然要在微观层面寻找到现实的落脚点。至少，我们践行这种理念的前提，一定是保证人类社会的正常秩序。