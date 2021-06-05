不内卷也不躺平的年轻人，形成微躺经济

来源：北京青年报

作者：郭海英

江苏00后小伙陈兴一，中专毕业后曾开奶茶店创业。后来他尝试把接单用的手机拆解，制作成艺术标本在淘宝上销售，这让他拥有了新事业，成为了一名旧物标本师，在淘宝开店一年，每个月有5000元至1万元的销售额。他说，改造旧物其实也是储存回忆……

90后姑娘Helen是飞猪平台上一家宠物民宿的主理人。最初她的民宿只是给自己和朋友的狗子准备的，“想带狗出去旅行实在太难了。首先需要尽可能选择自驾，其次酒店一般都不接受带狗入内，挫折太多了，我就心一横，自己开一家”。现在她的宠物民宿渐成气候，有时整整一个月都处于饱和状态……

淘宝数据显示，去年疫情发生以来，平均每天有4万人进入淘宝开新店，店主平均年龄为25岁；淘宝上青年原创设计店铺增幅明显，以服饰、文创、首饰、家居等行业为最。有研究者将此现象称为“微躺就业”——“微躺族”年收入或许不高，有的只是间歇性营业或不时给自己放假，但让人看到年轻人从平台经济中获得了更多选择，就业路子越来越宽，这群既不“内卷”也不“躺平”的年轻人，共同形成了“微躺经济”。

“微躺族”“微躺就业”“微躺经济”之“微躺”，乃从最近网上比较火的“躺平”概念转换而来，主要指陈兴一、Helen这样的年轻人，既非像传统就业者那样从事朝九晚五、按部就班的“规范”工作，也不像所谓“躺平族”那样追求少工作或不工作，而是以互联网平台为渠道，从事具有较强个性化特色和自主选择性的工作。“微躺族”与所谓“躺平族”最大的区别在于，前者虽然有时会“躺”一下（给自己放假、充电），但始终有意识地追求自主就业、积极就业，并依托互联网平台经济创造了灵活多样、动力十足的新就业形态。

严格说来，如果不是为了与“躺平”概念做比较，研究者其实没必要使用“微躺族”“微躺就业”“微躺经济”等概念，而完全可以用已有的概念，称之为“平台灵活就业人员”“平台灵活就业”“平台零工经济”。

人们说到平台灵活就业人员，大多指外卖骑手、快递小哥、网约车司机、直播销售员等依托互联网平台灵活就业的人群。如果说外卖骑手、快递小哥等是第一代（类）平台灵活就业人员，那么像在淘宝开旧物标本店的陈兴一、在飞猪开宠物民宿店的Helen这样的“微躺族”，可算是第二代（类）平台灵活就业人员，后者比前者就业形式更灵活，更具探索性、包容性、延展性，从灵活就业向自主创业转型升级的可能性也更大。

平台灵活就业和平台零工经济方兴未艾，对平台灵活就业人员权益保障也提出了迫切要求。2019年8月发布的《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》明确提出，抓紧研究完善平台企业用工和灵活就业等从业人员社保政策，开展职业伤害保障试点，引导更多平台从业人员参保。今年5月26日召开的国务院常务会议进一步明确，开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，探索用工企业购买商业保险、保险公司适当让利、政府加大支持的机制。

总之，所谓“躺”包括“微躺”都是相对而言，更多地是一种参照或比喻。如何以“微躺经济”为平台灵活就业拓展更大的空间，乘势而上加强平台灵活就业人员权益保障并促进发展提升，把平台零工经济发展成为平台经济重要部分，是“微躺”话题背后更值得关注和思考的重要命题。

