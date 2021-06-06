教坏孩子？动画片里的价值观需警惕

来源：中国新闻网

儿童，不能看什么样的动画片？这个问题，不只是家长们的担忧，更是一个常谈常新的社会话题。

最近，有博主发文，直指动画片《精灵梦叶罗丽》内容过度成人化，在网上引起争议。

前有《虹猫蓝兔七侠传》停播，后有《喜羊羊和灰太狼》《熊出没》被批暴力，《精灵梦叶罗丽》又缘何被列入了“黑名单”？

《精灵梦叶罗丽》为何受孩子欢迎？

虽然看似名声不大，但在儿童群体中，《精灵梦叶罗丽》却有着规模不小的“死忠粉”。

据中国江苏省消保委发布的《动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告》显示，在“您的小孩平时喜欢看哪部动画片”选项中，《精灵梦叶罗丽》位于第三名，仅次于《熊出没》和《小猪佩奇》。

从2013年开始，《精灵梦叶罗丽》已经播出八季、共208集，全网总播放量超百亿次，其出品发行公司去年净利润就达1679.79万元（约347万新元）。

《精灵梦叶罗丽》为何受到孩子们的欢迎？其天马行空的“魔法”故事、与坏人斗智斗勇的历险经历、理想化的成长投射，恐怕是最主要的原因。

《精灵梦叶罗丽》雏形来自舞台剧《夜萝莉》，讲述了一群守卫人类世界的夜萝莉，为抵抗来自魔法世界坏女王的入侵，奋力抗争的故事。

动画片基本延续了舞台剧的设定。片中除人类世界外，还有一座与之平行的叶罗丽仙境。因为人类对自然环境的破坏，叶罗丽仙境也受到影响。以邪恶女王曼多拉为首的军团想要占领人类世界。

而辛灵仙子则认为，人类会自己觉悟。因此，她带着变成娃娃的叶罗丽仙子来到人类世界。以王默为首的主角团和仙子们缔结契约，一起对抗女王。

在主角人设上，这部动画片也有着与《美少女战士》《百变小樱魔术卡》等少女卡通共同的特点。她们都出身平凡，但偶然间获得常人望尘莫及的神奇力量，从其貌不扬到光彩四射，然后获得同性或异性的喜爱。

对于孩子们而言，这样的设定较有亲近感。此外，剧中曲折又具有想象力的情节、角色们变身的过程、精致漂亮的服装以及鲜亮的色彩和画面，也成为吸引孩子们的利器。

成人化倾向

不过，高热度背后，《精灵梦叶罗丽》却并未赢得高口碑，豆瓣评分最高仅5.3分。

评论区的观点大致有几类：一类网友认为，剧中娃娃特别精美，时时变装会让小孩更容易关注外表。角色太“圣母”，看多容易变“傻白甜”。

二是有网友认为，剧中涉及嫌贫爱富、物质崇拜等内容，会造成不好的价值引导。

还有网友表示，剧中女生穿着都过于暴露，人物关系还可能引导早恋。

其实，总结下来，就是一个词“成人化倾向”，表现在人物形象成人化、呈现成人世界的社会等级观念和消费观念等等。比如，虽然主角们都是小学五六年纪的学生，但他们变身后都是成年男女的形象，尤其是女孩子的身材被夸张化，这一定程度上模糊了年龄感。

其次，长得好看、家世好的人受欢迎，反之则会被评价“不好意思出门”。随着集数越多、人物越多，剧方和粉丝们还组起了CP。比如王默和水王子的“水默”CP，“庞莹”CP、“金罗”CP等，成了CP大乱炖，有时还会引起粉丝掐架。

前述自媒体博主在文中也表示，“这些小学生吵架互撕之直白、拈酸吃醋之凶狠、设计陷害之熟练、甜宠恋爱之浮夸，是令成年人看了都要脸红的程度。”

对此，石家庄市文化广电和旅游局回应，已经要求该公司进行核查整改，该公司已修改容易引起歧义的内容，并在相关播出平台进行替换，下一步将组织专家对作品进行全面审查。

近日，《精灵梦叶罗丽》发布声明，称鉴于部分为近十年前制作的内容，较为陈旧，已修改其中容易引起歧义的片段内容，并进行替换。

同时，声明提到，部分内容为“断章取义”、篡改剧情，如将王默和朋友们给妈妈做饭描述成化身仙妻给男孩子们做饭。对此，其将保留追究法律责任的权利。

此外，声明还表示，对于文中提到的美人鱼、灰姑娘、叶罗丽不适宜女孩观看的观点，持开放态度。

动画片该“背锅”吗？

动画片成人化，一直是悬在家长们心头的一把剑。由此引发的争议也不少，最常见的是暴力问题。

此前，《虹猫蓝兔七侠传》曾被质疑有暴力倾向，之后停播。《喜羊羊和灰太狼》和《熊出没》曾被批片中有暴力、骂脏话、虐待等情节，对儿童成长不利。2013年，江苏连云港一对兄弟因和同伴模仿《喜羊羊与灰太狼》“绑架烤羊”的情节，被严重烧伤，引发广泛热议，动画片制作公司还被诉诸法庭。

上述《动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告》也提到，面向低幼龄儿童的动画作品中仍存在危险模仿行为，如《小猪佩奇》中人物做出了打开飞机舱门、冲浪等危险行为，《小马宝莉》出现了在岩浆中浸泡、喷火等场面，《百变马丁》中人物做出了亲吻癞蛤蟆、站在未封的高台上、吊在门框上等危险举动。

被家长们列上黑名单的还有很多。比如早前的芭比系列动画片，因有小女孩嚷嚷着要结婚生子，引起家长担忧。前几年，《小猪佩奇》也因“跳泥坑”等被家长抵制。

那么，哪些动画片是孩子可以看的，哪些是需要父母陪伴的，哪些是涉及色情暴力不适合孩子看的？

在业内人士看来，要解决这些问题，动画片分级制度将是大势所趋。3月份发布的《中华人民共和国广播电视法(征求意见稿)》，也提到了关于设立未成年人专门频率频道、未成年人专门时段、未成年人节目专区、未成年人模式等措施。

除此之外，家长们的责任也必不可少。不少人认为，孩子教育还是重在家长，不能全怪动画片。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇曾对中新网记者表示，孩子看动画片时，父母应该陪伴指导，增加孩子辨别的能力。他认为，现在的问题是有些父母没有时间陪伴孩子，就扔给孩子一个动画片，或让孩子玩游戏。在这个过程中，就养成了孩子不良的习惯。

互联网时代，信息浩如烟海，对于孩子的整个成长过程而言，家长还是最重要的“把关人”。动画片类型多样，也因人而异。适不适合孩子，家长们不如自己先看一下。