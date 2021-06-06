“医院陪诊”职业走红，陪诊到底能干什么？

来源：健康时报

作者：周欣雨

最近，26岁女孩当医院陪诊的新闻，让“医院陪诊”这一个职业走入公众的视野。“医院陪诊”主要都做些什么呢？据陪诊女孩小宇向媒体介绍，陪诊服务的对象主要是老年人，以及外地来的对医院不熟悉的患者，陪诊服务每天的工作是帮客户挂号取号，陪同看病做检查、取结果和药品，费用是半天200元（人民币，下同，约41新元）全天300元。

谈到陪诊服务具体都做什么，西安一陪诊机构的工作人员黄先生向健康时报记者介绍了两个“省钱省事又省力”的陪诊服务案例。

在西安读大学的同学小A不慎摔伤，父母千里迢迢赶过来陪同小A看病，但由于人生地不熟，并且语言沟通不畅等情况，就医遇到了困难，通过陪诊服务，陪诊人员提前了解就医需要准备的材料，并且全程陪同检查，使整个就医环节十分顺畅。小A的父母表示：这项服务很不错，如果提前了解这项服务，就不需要不远千里从西藏飞过来，可以大大节约时间和交通成本。

患者B好不容易挂到了“一号难求”的专家号，但是在医院做了一天检查，等到结果出来后，专家已经下班，只能再四处求号，时间长可能会耽误病情的及时治疗。在陪诊人员的安排下，患者B先挂了普通号，做完所需要的检查后，再挂专家号，拿着检查结果去找专家，就能直接获得专家的诊疗结果，大大解决了时间和金钱。”

类似这样方便患者就医的陪诊服务场景还有很多。

据黄先生介绍，陪诊服务主要提供排队挂号、取药、缴费、检查等服务，根据不同地区医疗发展水平，费用在100-600元不等。健康时报记者了解到，陪诊机构还会根据不同的服务项目提供不同的陪诊套餐，基础套餐包括简单的就医陪护、陪诊服务，升级版的套餐会有代挂号、专车接送等服务。

“医院像是个迷宫，挂号、就诊、检查、取结果、取药、缴费都分散在医院不同的地方，一个健康的成年人有时候在医院都会被搞得晕头转向，更何况老人。而且目前很多医院采取网上预约挂号，一些中老年人弄不明白网上挂号如何操作，跑到医院发现已经没号了，白跑一趟。”黄先生介绍，因此陪诊服务主要面向6类人群：老人、孕妇、婴幼儿、白领、伤残、异地。

据介绍，目前异地就医、老人就医是需求比较大的两类人群。由于陪诊人员对医院更加熟悉，可以大大缩短就医时间，提高就诊效率，解决了患者“就医难”的痛点。

陪诊工作目前没有门槛限制

做医院陪诊都需要什么条件呢？健康时报记者咨询了多家陪诊机构，目前从事陪诊职业的有护士、健康管理师及普通人。记者了解到，目前这个从事医院陪诊并没有太多门槛限制，只要沟通能力好，就可以胜任。陪诊机构也会根据患者的情况分配陪诊人员，如果病情严重、复杂，则需要具备医疗工作经验的陪诊人员。

一位业内人士介绍，目前医院陪诊还属于新型职业，没有具体的从业规范，公立医院对这些商业服务的介入比较敏感；患者对这个职业的了解也很少，并且一些代挂号的服务会让患者误以为是黄牛。面对这些质疑，黄先生告诉记者：与黄牛用不正当竞争的方式刷号、囤号、暴利加价不同，陪诊服务的代挂号的挂号渠道与其他患者相同，区别就是他们更了解医院的放号时间和规则，并且会安排专门的人员盯守，收费也相对合理。由于医疗服务涉及个人隐私，因此建立患者的信任是第一步。

一些初创的陪诊公司表示，运营时间长一些的，有客户积累的陪诊公司，陪诊人员月薪大概在1万元左右，这个职业还有很大的发展空间。

陪诊职业其实并不新

早在2015年，陪诊市场已经悄然兴起，并且获得资本市场的青睐，：e陪诊于2015年获得1000万天使轮融资、贴心小护于2016年5月获得500万天使轮融资……但如今，这些公司已销声匿迹，查不到相关的信息。

“这次职业陪诊上热搜，对我们从事陪诊工作的是件好事”，业内人士告诉记者，其实对于陪诊的潜在需求很大，但是由于目前患者的不了解、不信任，需求和服务是处于割裂的状态的。“虽然之前就有资本注入，其实还处于发展初期，尚未形成行业”。

随着社会发展，异地养老、独居生活等现象将会越来越普遍，陪诊服务未来可以发挥的空间将越来越大。

