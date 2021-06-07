广东疫情为何持续两周仍未结束？

来源：“八点健闻”微信公号

6月6日，广东本土疫情开始的第17天，传播链仍在延伸。这一天，广东又新增了6例感染者——4例确诊病例和2例无症状感染者。

截至目前，本轮广东本土疫情已累计有感染者126例（含深圳）。

尤其是6月5日南沙区确诊的张姓一家六口，给本轮疫情平添了不少变数。

疫情的严重并不只是数字上涨那么简单。如果算上潜伏期，在张家六口确诊之前，病毒已经在社区内传播了一段时间。

南沙的陡然生变，一度让南沙实施了“封区”的大动作。

6月5日，全区公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；高速、高铁、码头等离开通道也暂时关闭。

南沙是广州疫情发生以来，首个采取“封区”措施的城区。防控措施的强硬程度超过了病例数最多的荔湾。

不久前，南沙张某夫妇两个人曾经到过荔湾区鹅公村餐厅就餐——和确诊病例在此有交集，后来张某夫妇将病毒传染给了一家六口，其中包括一位1岁女婴和一位5岁女童。

当张某夫妻返回南沙区时，该区还没有针对性采取疫情防控措施，人员自由流动。从流调轨迹来看，他们去过幼儿园、百货商场、棋牌室以及5家餐馆。

这也意味着，每一个环节，都可能给引发这轮疫情、传播速度极快的印度毒株传播留下机会。

压力之下，广州又启动了四个区的全员检测。至此，全员核酸检测已覆盖广州全城11区1800多万常住人口。

这个千万级人口的城市全面打响了一场核酸检测保卫战，为此，广东省内有5600名医护驰援广州，希望赶在疫情蔓延之前，让感染规模就此打住。

于此同时，广州卫健委要求，“非必要、不离穗、不离省”。6月7日开始，一定需要离穗出省的需要48小时内的核酸阴性证明。

广州以外，还有佛山、茂名、吴川等地发现了确诊病例和无症状感染者。

迫于本轮本土疫情的严峻情况，周边的中山、深圳等地都连夜开启了大规模核酸检测。

随着越来越多的病例冒出水面，甚至有些是感染途径不明的病例，加上最初的疑似感染链被排除，广东疫情走向也徒增许多不确性。

陡然生变的南沙疫情，让这轮本土疫情正式进入多点散发阶段，精准防控已经不再符合这一阶段的防控需求，广州正式进入全城核酸大检测和严格管控时间。

作为中国少数几个超大型城市，广州拥有1800万人口，多项贸易业务量常年蝉联全中国第一，国际旅客吞吐量全球领先。

也正因为此，在疫情爆发的最初，广州没有用行政手段大规模管控，倾向用更精准的方式来控制疫情。

精准防控的要求极高，要用最快的速度，将传播链条上所有的感染者、密切接触者，密接的密接“一网打尽”，无一遗漏。

5月21日，本轮疫情的第一位被发现的感染者郭婆婆确诊后，荔湾区立即开展了流行病学调查，并对郭婆婆的常住社区——锦龙社区开展了核酸检测。

这看起来是一次成功的精准防控，因为接下来的几天都是好消息——在锦龙社区重点区域重点人群中采集的十几万份样本均为阴性；流行病学追踪的几百人，除了郭婆婆的丈夫确诊外，其他人的核酸检测结果亦为阴性。

变故发生在26日，发热门诊又筛查出了4例感染者，这是一次家庭聚集性传播，其中3例常住地为荔湾区鹤园小区东片，一例感染者常住海珠区。

不过一切仍在可控范围内，查出的感染者都在郭婆婆延伸出的感染链条上。

当时多位接受八点健闻采访的专家，对广州疫情未来的发展态势感到乐观。

一位流行病学家表示，“早期来看，所有人都在传播链上，所有人的流调故事都能讲清楚，我当时感觉广州做得是非常不错的。”

但这次广东疫情已经显示出一些不同寻常的地方：

传播链超长，5月21日首例病例确诊后，短短一周就传播了4代。而从近期通报病例情况看，这个传播链条仍然在延长。

传播力惊人，宋阿婆只是与郭阿婆在同一个早茶店吃饭，就被感染了。

当疫情进入第二周，当核酸排查的范围扩大后，越来越多的不在一个感染链条上的，散发的病例出现了。

5月28日，广州发现了一例无症状感染者，是一位家住广州市荔湾区海南村赤岗东约的53岁女士，5月27日因咽喉痛到医院就医，才被排查出新冠病毒阳性，她与此前传播链条上的感染者没有找到直接关联。

这位女士，后来成了“超级传播者”。此后的流调，陆续发现了至少20个感染者与她相关。她所在的海南村，发现的确诊病例和无症状感染者更是多达28人。

无独有偶。6月2日发现的确诊病例中，有一位39岁的女士，也不是任何一个锁定感染者的密切接触者，甚至不属于重点排查范围，还是自己主动到医院看病，才被发热门诊排查出来的。

6月4日，一位常住越秀区北京街道的男士，也在发热门诊确诊。没有任何公开信息显示，他是已发现感染者的密接或者重点人群。

此外，广州还在重点人群中，发现了部分源头不太清晰的散发病例或无症状感染者。仅6月1日发现的12个感染者中，就有7个和此前的感染者并没有发生直接的关联。

一度引发南沙封区的一家六口，也是突然“冒”出来的。其发现过程，并不是通过对密接者的排查，而是在重点人群排查。

这有点像“打地鼠”游戏——这边刚压住，不知道哪里又冒出来。

此时，广州疫情已经进入一个新的阶段，多个和此前的感染链条无关的散发病例陆续出现，郭婆婆延伸开来的早茶传播链条已经断了，这些“无头悬案”很可能暗藏着更长的传播链条甚至网络。

更重要的是，针对南沙区新发现的6个病例，在被确诊和隔离之前，足迹已经遍布南沙各处。

疫情的长链条、传播隐蔽，多头散发、源头不清，已经令广州防控不得不进入一个新的阶段。

“广州走到全民核酸这一步，我也感到很惊讶。”上述流行病学家告诉八点健闻。

同为超级大城市，上海在今年1月底爆发疫情后，因为精准防控受到了广泛的好评。

但过去一周，多个无关散发案例的陆续出现，使得广州只能层层加码防控措施，从精准防控到启动全民核酸检测和严格的社会管控措施。

多位接受八点健闻采访的专家表示，对一个拥有超过1800万常住人口的超大城市来说，疫情暴发初期就启动全民核酸、全城管控的措施，对广州来说成本太高。

广州的疫情防控是一步一步升级的。

26日下午，荔湾区全域以及海珠、越秀等区有关重点区域连夜开展了第一轮的核酸扩大排查。

根据第一轮排查的结果，广州市在荔湾区划出了6个重点区域进行严格管控，同时计划从30日起，在荔湾区继续组织核酸筛查的基础上，进一步扩大全员核酸检测的范围，区域覆盖到越秀区、海珠区的全域以及天河区、白云区、番禺区的重点区域。

但流调配合重点区域核酸检测和管控的模式一直没有切断传播链。自5月29日开始，连续5天，每日新增的感染人数超过两位数。

广州疫情进展至此既有客观因素存在，例如，此次流行的毒株为印度变异毒株B.1.617，传播力增强；也有流调等疾控工作和城市管理工作是否到位的主观因素；同时还存在不可控的偶然因素，如重点筛查人群瞒报行程。

这些都显示出一个人口流动率极高的超级大城市，既要保证多数人正常的经济生活，又要快速控制住疫情，困难重重。

精准防控建立在精准流调的基础之上。

前述流行病学专家认为，广州疫情的精准防控难度和上海并不是一个级别。他分析，首先病毒的传播力不一样。

这是中国国内首次报告B.1.617变异毒株的社区传播。此前模型预测中，该毒株在传染力增加了50%的英国突变株基础上，传染力又增加了50%。

广州也在与变异毒株的正面交锋中，见识到了病毒的惊人传播力：此轮疫情5月29日RO值（衡量病毒传播能力的重要指标）达到了6.06，而新冠病毒的平均RO值多在在2-3.2之间。

其次，广州首个病例密接规模要大得多，活动范围大，活动场所多，而上海早期发现的第一个确诊者，是医院护工，活动范围较小。

南沙区此次新增的确诊病例，在重点活动场所聚餐，并且未上报行程，导致疫情传到此前从未出现感染者的南沙区，这确实是个偶然因素。

“在这个1800万人口的城市，这种偶然因素很难排除。”他强调。

截至目前，广州这波疫情的零号病人仍未锁定。“潜在问题在于疫情源头不明，这背后一个合理的推断，就是病毒已在不知不觉中隐秘传播了一段时间。”病毒学家金冬雁告诉八点健闻。

疫情中，一个个“孤零零”、不知道从何而来的病例，对决策者来说，就意味着巨大的的风险。

超大规模的流动人口，病毒强大的传播能力，仍然不明确的感染源头，使得广州早期希望通过精准防控控制疫情的希望落空，只能寄希望于核酸大排查。

目前，尚不清楚广州的精准防控举措，在哪些环节可能出现了问题。但是，“广州的精准防控肯定是没有做到，现在只能全民核酸。”一位病毒学家告诉八点健闻。

一些新发现的病例已经提示，“早期找密接，排查密接的这个工作环节是不是有遗漏。”该病毒学家对八点健闻分析。

“人力物力总是有限的，”前述病毒学家也承认，“广东跟北方，比如石家庄，不一样。广州人员流动比较大，要不落一户、不漏一人地检测，是不现实的，能有80%的检测就不容易了。”

核酸筛查也未必能一锤定音。宾夕法尼亚大学病理学和检验医学研究副教授张洪涛说，核酸检测可能是假阴性，这个漏洞谁都没办法，技术上做不到100%准确。

首发病例郭阿婆的丈夫，就是在第三次核酸检测时才查出阳性，深圳盐田港的一位工人，在5月21日至6月1日隔离期间，11次核酸检测均为阴性，到6月5日才发现阳性。

与北京新发地疫情，上海浦东疫情相比，印度变异病毒的出现，是广州疫情出现的新情况。在广州经验之后，如何更好地防住变异毒株，对其他一线城市来说，未来或许要在“快”字上下更多工夫。

一位不愿意透露姓名的流行病学家表示，越早防控，越早找到密接和次密接，就越容易。“要快，时间拖得越长，密接人群规模会越来越大。”

“疫情的黄金72小时很重要，”他说，“一旦发现，72小时内精准排查。年初上海浦东机场发现疫情后，第一时间给每人查核酸。所以，越早越快越好。”

这轮由一场早茶引发的久拖不决的疫情，究竟何时才能结束？

上述流行病学家觉得，这次疫情的规模应该可控。从目前复盘的情况看，流调可能会有漏网之鱼。“流调和扩大检测，可能要一起上。”

另一位病毒学家的预测类似，广州疫情大约还需要七至十天。广州，深圳以及外地，总感染人数约150例，还是可控的。

目前，南沙区已经解封，南沙区内的客运，高快速路，高铁，码头，公交，地铁等，落实防护措施，已恢复运营。

而要从源头上防住变异病毒“还是要靠疫苗”，一位公共卫生学者强调，全员接种疫苗，疫苗虽然做不到100%预防感染，但能降低感染后的重症率，这一点很重要。