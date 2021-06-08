小猿搜题回应有高考数学题被上传：工作人员发现，未外泄

来源：澎湃新闻

作者：喻琰、杨洁茹

针对网传考生吴某某将高考数学题拍照上传至小猿搜题APP一事，6月8日，小猿搜题APP公关部一位工作人员向澎湃新闻回应称，6月7日下午，小猿搜题工作人员监测后台时发现，某用户通过手机拍照搜索疑似高考真题，App未提供任何搜索结果，考试结束后，经确认，工作人员第一时间向有关部门举报，并将后台截图和数据等线索打包提供给相关部门供核查。该题目从未在前端显示，未以任何形式泄露。

稍早前，8日10时许，湖北省教育考试院高等教育考试办公室一名工作人员告诉澎湃新闻，已经连夜处理该事件，目前已对涉事学生的作弊行为进行了认定，学生也已经承认了自己的作弊行为，现在正在做后续的处理。

澎湃新闻获悉，经了解，该生系武汉市黄陂区某中学的学生，目前该生已认错。

同日，武汉市招生考试办公室高等学校招生考试处一名工作人员在接受澎湃新闻采访时称，他们已注意到该舆情，目前正在调查处理中，以调查事实为依据。

6月7日，高考第一天，有网友爆料称，在下午的数学考场上有考生疑似将2021年全国新高考一卷数学卷拍照上传至小猿搜题APP上，被小猿搜题APP工作人员发现后截图举报。

网传截图显示，上传的数学试卷截图左上角出现了考生名字吴某某与座位号24。上方显示时间为2021年6月7日15时46分，此时离高考数学结束时间还有一小时14分。

澎湃新闻记者注意到，依据教育部2012年1月5日关于修改《国家教育考试违规处理办法》的决定第五条规定，考生有下列情形之一的，可以视情节轻重，同时给予暂停参加该项考试1至3年的处理；情节特别严重的，可以同时给予暂停参加各种国家教育考试1至3年的处理：（一）组织团伙作弊的；（二）向考场外发送、传递试题信息的；（三）使用相关设备接收信息实施作弊的；（四）伪造、变造身份证、准考证及其他证明材料，由他人代替或者代替考生参加考试的。

小猿搜题APP官网介绍，小猿搜题是一款中小学生免费使用的拍照答疑APP，题库覆盖小学、初中、高中，包括数学、语文、英语、物理、化学、生物在内的主要学科。APP号称，“遇到不会做的题，轻松一拍，就能秒出详细解析”。