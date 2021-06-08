用马拉松事故营销 小蓝象道歉

来源：中新经纬APP

因以甘肃马拉松事故为海报创意，上海小蓝象服装有限公司道歉了。

近日，北京朝阳大悦城小蓝象儿童排汗睡衣店被曝使用有21人遇难的甘肃白银越野赛公共安全事件图片做广告。

根据网传照片，店内展示的一张海报上写着“保持干燥、至关重要”“只顾保暖，而忽略了大量出汗引起的失温风险”等字样，底部图片是5月白银越野赛遭遇极端天气后参赛选手在地上抱团取暖的照片。

此举引发了网友众怒。网友认为，这样宣传是不尊重事故遭遇者，为了营销“毫无底线”。

据报道，小蓝象店员称，海报是公司寄到门店，让他们摆上的，因接到投诉，商场已通知该门店撤下海报，具体情况会向公司反馈。

随后，“小蓝象排汗内衣”微博发布道歉信，提到“因我司门店‘保持干燥，至关重要’画面素材使用不当，引发公众关注及质疑。对此我司高度重视，于第一时间进行整改下架。基于此事件带来的不良影响，深表歉意：我们错了，对不起。”

然而网友并不买账。

有网友表示“没被曝光公司各个部门都没意见，曝光后就来道歉了，不值得原谅！”“是个正常人都不会发那样的图，你们整个企业的人都没长脑子么？”

还有热心网友指出，小蓝象公司全称为上海小蓝象服装有限公司，2016年2月该公司曾因广告违法被罚17万。

