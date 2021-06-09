吃个饭隐私全没了？揭秘扫码点餐背后的猫腻

来源：北京日报

餐饮行业常见的扫码点餐，引发了顾客对自身信息和隐私安全的担忧。一些扫码点餐软件或系统开发商，宣称可根据店主所需设置“扫码规则”，设备成本低至数百元。专家认为，强制要求用户授权个人信息，是非法行为。智能手机时代，点餐应有多种方式。

“没有菜单，请直接扫码点餐。”生活中的类似强制扫码点餐行为，正在迎来“紧箍咒”！深圳市日前推出《扫码消费行业自律承诺》，倡议扫码消费不用关注公号，不强制或变相强制消费者关注商家公众号等。

记者走访发现，扫码点餐在京城餐饮行业常见，且多数时候都需要顾客授权或关注。在一些软件系统开发者口中，想要获取顾客的哪类信息，可以自由设置。甚至只要花大价钱，就能建立起独立的服务器和数据库，将顾客数据握在自己手中。

现状：

点餐要关注公号

人工点餐不“主动”

“就是吃个饭而已，现在有的餐厅搞得太复杂了。”前几天，在东直门一商场消费后的罗女士不由感叹。当天，她进入一家门店吃饭，服务员表示需扫码点餐。当她扫码过后，才发现并不能直接点餐，而是只有点击关注该店铺公众号后，页面才会自动跳出桌号和点餐服务一栏。“吃完饭就直接取消关注了。之前有的店面点餐还需要注册会员，查收手机验证码，真是麻烦。”

罗女士的经历，不是个例。“好像从去年开始，扫码点餐一下子就流行起来了。这对于年轻人还好，老年人就十分不便。”市民郭平说，此前曾带老人一起吃饭。由于老人视力不好，当时自己提出想看一看菜单，结果店员却表示没有，“看起来扫码是方便，但其实是不便。”

记者走访了多个商圈共计10家餐饮商家。实测发现，有8家餐饮商家都有扫码点餐功能。当选择扫码点餐时，有的会要求顾客关注店铺公众号而后点餐，有的则需输入手机号注册会员。其中，某知名茶饮店的扫码点餐，更是“一环套一环”。

扫描该茶饮二维码点餐后，几秒钟便进入商品页面，初看并无什么异样。而当选定商品加入购物车准备结账时，才发现需要微信一键登录，页面下方也有一排小字提示“授权登录即表示已阅读并同意《会员须知》《隐私协议》”。紧接着，点击一键登录，可发现“XX点单”申请获得昵称、头像、地区等信息。而如果在此时选择拒绝，则最终无法完成结账下单。

记者走访还发现，多数餐厅即使有多个点餐方式，但往往也首先会推荐扫码点餐，人工点餐显得有些“懒惰”。只有在追问之下，店员才表示可以到柜台直接点餐。“如果是老年人，我们会拿菜单或者在前台帮着点餐，年轻人一般都喊他们直接扫码了。”有店员如此说。

市场：

设备低至数几百元

后台可自由设置

顾客扫码点餐的方便之外，是否有其他“门道”、消费者担心的信息和隐私安全是否多余？记者调查发现，除了购买技术成熟的点餐收银一体机之外，一些商家为了吸引和稳固客流，还会设计小程序，或购买相关扫码点餐软件。需获取的客户信息也可以自由设置，“不懂的会拉你入群，把您教会。”某小程序开发者表示。

“我们的设备不需顾客扫码或者授权信息。依旧是顾客看着点，我们直接摁。”安贞门附近某餐饮店店长表示。现实中，一些商家会专门设计小程序、购买其他点餐软件，以此获客引流。

“目标人群精准，可以抓取用户信息，引导客户分享裂变……”一家开发餐饮小程序的软件商如此介绍。他向记者表示，设计出的小程序一般是直接扫码点餐，不过店主也可以在后台自由设置，可让顾客关注店面公众号、填写生日、身份证信息等。“小程序里包括扫码点单、平板点单、促销运营库存管理、分店管理、优惠券内推、会员管理等，全功能的。”

“不懂的会拉群教你。根据你的设置情况，在后台可以看到顾客的消费记录、生日、头像、昵称、消费习惯等数据。”该软件商表示，当提供给他营业执照、身份证号和银行卡等资料后，扫码点餐小程序可以在一周左右时间设计完成，价格为600元。

而在另一家数码专卖店，店主介绍带扫码点餐功能的一体机全套需要2300元。如果餐饮店铺拥有的主机系统与该软件兼容的话，则可以直接购买一个399元的扫码点餐软件。“你可以在主机页面上设置扫码点餐内容。设置后，客户扫码的时候就会弹出窗口、注册会员，他要注册就直接注册，不愿意就关掉窗口。”该店主表示，一旦注册，客户的电话号码等信息就可以获得。

除此之外，市面上也有走“高端定制”路线的软件系统开发商。可以根据客户需要开发出带扫码点餐功能的专门系统，并采用独立的服务器和数据库，“所有权和数据归你自己”。

“我们主打定制开发，根据你的具体需求来做定制软件和系统。”记者联系上北京一家软件公司。一名工作人员介绍说，一般大型连锁餐饮机构会做属于自己的一套系统。不过价格则要数万元。“纯开发，一个月左右时间就可以完成；加上设计等工作，最多一个半月搞定，包一年免费维护。”

这种“定制开发”的软件系统，与市面流行的餐饮扫码点餐系统有何区别呢？该工作人员介绍说，最大的区别在于，软件系统的所有权和数据所有权归谁所有。“你购买其他软件或系统，所有权不在你这儿，消费者数据也不是你的。说白了，只不过人家给你用这个软件而已。”

据其透露，目前市面餐饮企业多运用现成的saas系统，好处是可以直接购买使用，适合预算不高、不看重数据和所有权的个体商户。“顾客的数据主要不在你手里。而我们，会依托服务器、数据库的搭建，到时候所有顾客的相关数据归您自己所有。”

“每月、每天的销售额和销量，什么菜品卖得好等等，经营状况一目了然。还可以向顾客发广告信息、推相关活动等。”该工作人员表示，一旦使用定制系统，每个用户只要扫码点餐，其手机号、头像、昵称，喜欢点什么菜等等，都会存储在数据库服务器里。商家只要在电脑网页的后台，就可看到所有用户的数据。“即使顾客换了头像和昵称，根据其手机号等信息，也能知道他/她最近的消费情况。既可以做‘商业用途’，还可以进行其他数据挖掘和分析推广。”

声音：

杜绝过度索权

应有多种点餐渠道

“不能因为点餐的缘故，就强制性要求用户把个人信息授权给你，这本身就是非法行为。”中国政法大学传播法研究中心副主任、中国消费者协会专家委员会委员朱巍说。他表示，扫码点餐，不能变成非法窃取用户个人信息的一个工具。对此，国家多个法律均有规定。比如前不久开始公布实施的《网络交易监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第37号）中就提出，诸如一些敏感的个人生物特征信息、位置信息、个人行踪等，必须要逐项授权，取得消费者同意。

朱巍认为，个人信息的获取和使用要有边界，且必须遵循合法性、正当性和必要性。现实中，扫码点餐存在的主要问题，就是过度索权。“为什么大多采取扫码点餐呢？你要给用户选择的权利。这是《消费者权益保护法》中所说的用户选择权。”他补充说，“37号令”也好、《个人信息保护法》草案二审稿也好，均表示如果用户拒绝给予个人信息，商家拒绝提供相关服务，这是不行的。

“智能手机时代，点餐应该是有多种渠道和方式的，而不能只留下扫码点餐这一种形式。”朱巍说，如果全用手机扫码点餐，对于老年人群体来说，也是一种不公平。现实中，一些商家就是把扫码点餐作为幌子，实际上是拿扫码，做个人信息的授权和采集。除此之外，《个人信息保护法》草案二审稿中也规定，点完餐消费结束之后，一旦消费者不在餐厅、或者不再使用某个小程序了，相关方面也有后续责任把顾客点餐的信息删掉。“现实中针对这块儿的内容，也还要继续严格落实。”