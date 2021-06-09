版权“蛋生鸡”：“二次创作”作者和平台须有边界感

来源：经济日报

作者：佘颖

6月1日起，中国新版著作权法正式施行，将包括短视频在内的“视听作品”纳入保护范畴。但是，法律更多时候是发挥震慑作用，“二次创作”作者和平台须有边界感，怀着对法律的敬畏之心，调整自己的商业模式。

谁能想到呢？明争暗斗多年的爱奇艺、优酷、腾讯视频会变成“友商”，携手声讨抖音、快手、B站等短视频平台；一直你追我赶的抖音、快手、B站也就地抱团，合力反击有关吐槽。

明面上，双方争议的焦点是能不能利用电影、电视剧、综艺等内容进行“切条搬运”和“二次创作”。短视频平台上，这些“三分钟看××”播放量轻松过千万次，但与购买、自制原创作品相比，成本几乎可以忽略不计。

所以，爱奇艺、优酷、腾讯视频一致用“盗版”来斥责“二次创作”。抖音方面的回应也很绝，直接甩出了一份精心制作的“字节跳动遭遇腾讯屏蔽和封禁大事记(2018-2021)”。

意外吗？其实也不。今年4月，借着世界知识产权日，爱奇艺、优酷、腾讯视频联合500多位艺人提出“二次创作”的版权问题，将某些短视频平台打了个措手不及。近日参加第九届网络视听大会，双方早就憋着一口气，做好了PPT，就等着亮剑了。

版权背后是流量，平台怎能不着急？据说当初腾讯视频购买《如懿传》的版权费高达8.1亿元，可现在，用户却在短视频平台上看各种“切条搬运”“二次创作”片段，甚至有20多分钟的版本。用户看得过瘾，流量哗哗地流到了短视频平台。

类似的情况数不胜数，冲击了长视频的商业模式。按长视频平台原先的设想，斥巨资获得作品版权，好比买了会下金蛋的母鸡，有的金蛋能孵出会员费，有的能孵出流量池，有的能孵出广告收入，还有的能孵出提前点映的额外收费。有了钱，就可以接着买金鸡、下金蛋，循环往复，做大做强。

现在来了截和的，把金蛋搬去了短视频平台，还一只接一只地孵小鸡——近几年，短视频平台发展迅猛，用户规模、用户时长与商业回报均实现对长视频行业的反超。表现在资本市场，爱奇艺、优酷、腾讯视频等至今亏损，B站、快手等市值却一骑绝尘，未上市的抖音更被寄予厚望。虽然“切条搬运”和“二次创作”只是贡献了一部分功劳，但长视频平台也已经不想再免费扶持短视频平台了。

6月1日起，新版著作权法正式施行，将包括短视频在内的“视听作品”纳入保护范畴。坦白说，什么叫“适当引用”“合理使用”，边界依然模糊。这个在世界范围内都是难题。但法律更多时候是发挥震慑作用，“二次创作”作者和平台须有边界感，怀着对法律的敬畏之心，调整自己的商业模式。

目前短视频平台自知理亏，已删除了大量侵权短视频，只是流量诱人，不想轻易放弃。4月份，有大批“二次创作”作者发声，称自知涉嫌侵权，但个人创作者难以对接大量版权方。这也提醒有关方面，在维护权利人合法权利的同时，要便于使用方、平台方合法使用。部分短视频平台已表示愿意批量采购存量版权，开放给平台内的创作者。中国电影著作权协会等组织应借鉴音著协、音集协的集体管理机制，抓紧协调，降低维权、监测和交易成本。只要定价合理，各方不难达成合作。

再讲个他山之“熊”的故事吧。2010年，日本熊本县推出吉祥物“熊本熊”，将形象版权免费授权给本国企业使用，2018年又宣布外国企业仅需5%至7%的版权费即可获得形象授权。由此，这头有两坨腮红的黑熊获得了大批拥趸，红遍全球，随之带动熊本县的旅游经济发展。平台及版权方不妨借鉴一下，以更务实的态度尽快解决版权争议。

最近，很多新片的版权方开始向短视频大V提供素材，花钱请他们进行再创作，以吸引潜在观众。而且，新版著作权法保护“二次创作”著作权，其实有利于“二次创作”发展。未来，正版“二次创作”将是影视剧宣发的重要渠道，高质量的大V号有望获得更多资源，合法合规地挣钱。从这个意义上说，这次维权也许就是长短视频携手走向正版时代的契机。