男孩进女更衣室？“孩子不懂”不是挡箭牌

来源：新京报

作者：丁慧

6月8日上午，据媒体报道，有微博网友爆料：中国某地一游泳馆更衣室每天都有女性带儿子进来，不止一个！都是十多岁的！长的身高马大。这些男孩子还和女性一起洗澡。这位女网友还称，洗澡被男孩偷看，结果工作人员说小男孩还小管不了，并遭遇男孩妈妈反呛，“孩子又看不懂的，就你金贵怕看！”

近年来，男童进入女性私密场所，已多次引发争议，此类话题有相当讨论价值。

现实中，大部分家庭，妈妈带孩子的时间确实更多。不少妈妈为了照顾孩子方便，出门在外，有时就会带男童进女厕所、女更衣室等女性私密空间。“妈妈们”确实是方便了，但很少有人能够意识到自己“图方便”却为别人增添了“不便”。

“方便”并不意味着“合适”，类似行为背后透露出的是一些家长对孩子“性别教育”的轻视。这其中很少有家长能够意识到这样的做法会给孩子带来何种心理上的影响，男童、女童的好奇心远远超出大人的想象。

有心理专家指出，孩子从三岁开始，就应当进相同性别的澡堂。在带孩子使用公共私密空间时，父母角色都不可缺位，父亲带男孩、母亲带女孩，对于孩子从小树立性别意识和保护意识都是很好的启迪和教育。

对于带男童进女卫生间这个问题，曾有人提出设置第三卫生间、家庭卫生间来解决问题。目前也已有不少大商场设置，但问题似乎并没有得到解决，归根到底，还在于社会缺乏最基本的共识。

此外，一些机构对于男童进女更衣室、女厕所、女澡堂之类的场所要主动禁止，而不能遇到冲突“大事化小小事化了”，含糊的态度解决不了问题。

说到底，总去思考多大的孩子才适合带进异性澡堂，不是问题根本。孩子不是没有“性别意识”，而是大人没有把公共空间的边界当回事。