这届年轻人，不到30岁就思考养老的事了

来源：新周刊

作者：桃子酱

生于1992年的嘉敏，最近打算换工作。她理想的工作，是岗位分工明确（不会莫名其妙地身兼多职）、制度完善（至少加班得有加班费）。当然，最重要的是收入不错——“这样我就可以安心展开半退休生活了”。事实上，25岁之后，嘉敏就开始谋划自己的未来了。

嘉敏正是那些早早考虑养老问题的年轻人的一员。2019年，中国青年报社社会调查中心联合问卷网对1876名18—35岁青年进行的调查显示，有89.3%的受访者关注养老问题，其中有27.5%的受访者表示“非常关注”。代际分布上，90后（80.6%）是最担心自己未来养老的群体，80后（80.0%）其次；85后（87.0%）是最担心父母养老的群体，90后（86.8%）其次。

也因此，人们认为，在年轻人的焦虑清单上又增加了一项：养老焦虑。有媒体甚至用上这样的表述——“现在的年轻人，还没脱单，就已经积极准备退休了”。

当代年轻人正面临愈加复杂的养老困境

“70后、80后、90后，都如何看待养老问题？”

在知乎上提出这个问题的题主，提及一张名为《独生子》的照片——左边病床躺着老母亲，右边躺着老父亲，中间是无助的孩子。“脆弱的背影中，仿佛看到了现在的’我们’，或是n年后的‘我们’。”

而知乎网友针对这个问题的回答，也有一定的代表性。

“1982年（生），未婚，养老问题跟我的婚姻问题一样只能走一步算一步，走到哪儿是哪儿。目前唯一能想到的应对办法就是多存钱，每年做个体检。”（@燃然）

“90后，已经开始研究养老问题了。个人想法是趁年轻保养好身体，努力工作，好好理财，晚年退休后有充足的退休金。有伴侣或者好友们一起住的话就结伴养老，或者去养老社区。不想麻烦子女。”（@多语星人）

“90后。对于父母一辈的养老问题持悲观态度，毕竟年轻人比例越来越低，养老压力巨大；对于我们这一代人的养老问题持乐观态度，因为退休年龄会逐渐变高，比如我50岁时可能退休年龄是70岁，那么养老问题就不存在，需要考虑的是老年人的失业问题。”（@giao）

“90后，不婚不生，养老嘛，有钱就可以啦，而且AI发展很快啊，等老了说不定机器人保姆很普遍了。”（匿名用户）

舆论普遍认为，当代年轻人正面临愈加复杂的养老困境：其一，老龄化加速的社会现实，是引发全社会“养老焦虑”的主要背景；其二，传统的家庭养老功能逐渐弱化，而养老服务体系仍不够完善；其三，年轻人对自身未来保障的焦虑。

中国社科院人口与劳动经济研究所副研究员杨舸在《年轻人为何已产生养老焦虑》一文中对此进行具体分析。首先是年轻人对养老金预期的下降。随着中国人口老龄化的推进，养老保险基金收支压力不断增大。根据官方数据，2019年中国尚且能实现3.5个劳动年龄人口供养一个老年人，这一指标到2050年将降至1.4∶1。此外，养老保障体系存在“三大支柱”——国家强制的基本养老保险、以企业年金或职业年金为主的补充养老保险和个人储蓄性养老保险。后两者起步较晚，发展相对滞后，保障程度和覆盖面均不足。养老保障“多层次”体系发展的不均衡使得企业职工面临养老金替代率下降的风险。

其次，中国家庭呈现小型化趋势，成员数量不断减少。国家统计局的数据表明，2019年家庭户均规模仅为2.92人，而该指标在1982年为4.41人；单人家庭、空巢家庭的比例也不断提升。另外，成年子女与父母同住的比例在下降，子女与父母的居住距离也在变远。家庭结构的变迁，导致家庭养老功能的弱化，年轻人的养老观念也发生显著改变：社会化养老得到接纳和推崇。

《广州日报》评论文章则提供了一个视角：年轻人的“养老焦虑”，可能是他们所构建的一个社交场景，应该关注这一话题背后的社群认同感。“90后、00后生在互联网时代，崇尚在网络中表达自我、传播个性声音，他们愿意把生活困惑展示给有共同点的‘好友’看，也善于从共享中找到求解的办法。说到底，这个话题构建了一个社交场景，而并非所有年轻人真的有多焦虑。”

想做一直想做但没时间去做的事

2020年10月，清华大学与腾讯理财通联合发布的《国人养老准备报告》显示，有超过七成的90后受访者表示自己考虑过养老问题，但其中“想过，但未具体规划”的占比为64.15%，“已有初步规划”的占比为8.04%，只有0.96%的人表示“已有完整规划”。也就是说，焦虑归焦虑，但正如“买了书就等于读过”，年轻人在养老问题上，也有类似心态——“有过念头就等于考虑过”。至于具体规划，时间还早呢，不是吗？

当我们担忧养老问题时，我们到底在担心什么？中国青年报社社会调查中心的上述调查显示，73.6%的受访者担心照顾老人的时间和人手不够；59.6%的受访者则担心“空巢老人”出现紧急情况得不到及时救助；52.6%的受访者担心经济上恐难支撑未来的养老开销。该调查也显示，越来越多的年轻人意识到应该为养老早做准备：通过理财增加养老资金储备（49.9%），锻炼身体、尽量保持健康饮食和作息（47.8%），等等。

那么，养老资金储备到底有多少才算够？也就是说，有多少钱才能过上理想的退休生活？《后疫情时代中国养老前景调查报告》显示，年轻人将退休储蓄目标定在150万元（人民币，下同，约31万新元），退休的目标年龄在57岁左右。但也有不少人认为，150万元远远不够：经济学者郎咸平的建议是242万元，北京师范大学金融研究中心教授钟伟的建议则是“一个将在2027年之后退休的人，需要300万元至500万元才够养老。类似京沪广深这样的一线城市，预备1000万元养老也未必够”。也有人认为，没有5000万元以上根本不敢想。

年轻人的养老焦虑，正是基于他们对退休生活的高预期。对他们而言，退休不是混吃等死，而是保持目前的生活质量，过上有尊严、有品质的生活。他们想环游世界，想学各种无用但有趣的技艺，想做一直想做但没时间去做的事，而这一切，都需要有足够的钱。

不论每个人心目中的养老资金储备金额是多少，专家们的建议都一样：尽早进行规划和投资，最好从30岁就开始。根据《后疫情时代中国养老前景调查报告》的统计，2020年调查群体中51%的受访者已经开始储蓄，这一数据在2018年、2019年分别是44%、48%。

而有些年轻人走得更远，他们希望35岁就退休，是“FIRE”运动的身体力行者。“FIRE”即“Financial Independence, Retire Early”（经济独立、提早退休）。简单而言，就是每个月储蓄率达到50%以上甚至更高，攒够一年生活费（不考虑通胀因素）的25倍后，你就可以靠4%的理财收益享受退休生活。

在脉脉上认证为腾讯员工的“武当弟子”就是如此：35岁，有1000万元的房产、1000万元的腾讯股票、300万元现金，已经准备好退休了，“995拼了十多年就是打算把别人一辈子的钱提前赚完”。

当然，你也可以随遇而安，过好现在的生活，而不是为了准备养老资金而节衣缩食。美国斯坦福大学教授约翰·肖文就提出，基于整体生活满足感，过好当下的生活远比储蓄重要。

即将到来的老龄化社会并不可怕

2018年，由70后媒体人金杜牵头，她和6位闺蜜举行了一场相识10周年的聚会。在聚会上，她们说起年轻时的梦想是7个人在一起养老，但其实根本不用等到老的时候再实行，应该在体力和经济上都有能力的时候，安排好20年以后的生活。

于是，她们在广州近郊的南坑村租了一间700多平方米的村屋，花费400多万元，将之改造为“闺蜜养老房”——“大多数人只是说说而已，但我们做了，而且做成了。”她们约定，为了将来老了以后住在一起不寂寞、不吵架，大家从现在开始都必须学习一项“独门绝技”，比如烹饪、种菜、插花。在金杜看来，“自信的女性要在一起长期生活，一定要建立游戏规则，我们只有彼此独立，才不会成为对方的负担”。

抱团养老，正在成为一种新型的养老方式。

2020年，《梦想改造家》第七季中那个位于丽江的“乘风破浪的家”，从概念到设计，与金杜和闺蜜们的养老房几乎如出一辙，只是屋主变成了五位50多岁的单身女士；在杭州余杭区瓶窑镇港东村一栋小别墅，朱荣林和其他老人自愿结伴、共同生活；在芬兰，老年公寓会招募年轻人与老年人同住，一举两得——老年人获得了年轻人的陪伴，年轻人获得了租金低廉的住所，以及老年人分享的宝贵人生经验和阅历。和自己的闺蜜、朋友一起慢慢变老，那么变老就再也不是一件令人恐惧的事。

舆论也认为，年轻人提早考虑养老问题，主张“自己养自己”，可谓“人间清醒”。未来，人们应该向激发社会养老意识觉醒的这群年轻人致敬。

“社会养老意识的觉醒对于未来解决养老问题具有正面作用，防范风险总是比化解风险容易得多，但也无须过度悲观。从某种程度上说，即将到来的老龄化社会并不可怕。科技革新一直是人类社会进步的基石，智能养老、科技养老在未来都会大有可为。”杨舸写道。