主旋律剧为什么吸引了年轻人？

来源：澎湃新闻

作者：韩浩月

《觉醒年代》获奖了，在第27届上海电视节白玉兰奖颁奖礼上，《觉醒年代》拿下了最佳导演、原创编剧、最佳男主角三项大奖。

我连续参加了多届白玉兰奖的选片人投票环节，今年也不例外。选片人投票共分两轮，在进行到第二轮的时候，《觉醒年代》的领先迹象已经非常明显。在播出阶段，它已经非常好地诠释了一部影视作品与潮流、观众、市场、舆论之间的融洽关系。换句话说，本届白玉兰的最大赢家，非它莫属。

白玉兰花的寓意包括纯净、安静、高尚、真挚等等，从文本层面看，《觉醒年代》与白玉兰奖是般配的，两者之间具有相通与互动的地方。白玉兰奖的浸染，会让《觉醒年代》的光辉进一步被放大。

《觉醒年代》在打分网站和社交平台上，得到了大量年轻网友与观众的喜爱，豆瓣9.3的评分不仅是认同，更是大大的褒奖。对于人物与情节的持续讨论，也点燃了年轻人尝试了解历史的热情。主旋律影视剧在吸引年轻人方面，已经掌握了一整套的方式方法，《觉醒年代》的优点在于，它又在此基础上做了点加法。

不要小看这点加法，它完全可以让一部影视剧发生质的变化。第一集令人感到惊艳的“车不同轨”画面，虽然只有短短几秒，但隐喻的参与，让剧作拥有了留给观众揣摩的空间；不修边幅、言辞个性十足的陈独秀，满足了年轻人对“陈独秀，你坐下”这个网络梗的对照；“蔡元培三请陈独秀”的文人互动，充满趣味也令人感动；鲁迅、李大钊等人的形象固然以前在大小屏幕上常见，但《觉醒年代》分明又让他们因为更具普通人的情感与性格而变得可信、可亲、可敬。

年轻人之所以喜欢《觉醒年代》，在于剧作消弭了历史人物与当下年轻人之间的距离。对于剧中人，现在的年轻人不需要仰视，也不必被他们的“权威”吓倒，师长、朋友般的形象，让大家觉得他们宛若眼前，蔡元培被网友亲切地称为“慢羊羊村长”，还有他那句挂在嘴边的“谁也不能伤害我蔡元培的学生”，很难不让人心生喜爱。

《觉醒年代》还让年轻人对理想主义与浪漫主义产生了感性的发现。陈独秀在陶然亭约见钱玄同、刘师培，三位文人有诗酒相伴，在大雪当中谈论国家与民族未来，有诗情画意，也有豪情壮志；新旧文化两派人马对战，双方都很有PK精神，为了怎么在杂志与报纸上“打嘴仗”，两方也经常在内部唇枪舌剑，火花通常在此诞生，这对年轻人来说，是种陌生体验；剧中不乏大段有关中国人精神与尊严的演讲与争论，但内容脱离了口号，都带有浓厚的情感色彩，具有很强的感染力，让网友为以前的人和事“睡不着觉，兴奋，痛苦，战栗，这太奇怪了。”

其实不奇怪，《觉醒年代》的优点就在于，它让年轻人某种沉睡的基因，在这部剧中被激活了。年轻人通过这部剧，很真实地看到了先辈们的面孔与身影，并且觉察到了自身与他们之间的内在联系，这种发现，亦是让他们激动的原因。

在当下，年轻一代观众对影视剧的要求，不仅要好看，而且要真实。什么是主旋律影视剧的真实？以往人们通常会想到，影视剧要对历史负责，不能编造掺假，但现在，这一要求已经成为主旋律影视剧创作的基本面，年轻观众需要看到的真实，是可以融入他们血脉、情感与价值观的真实，他们懂得分辨，也知道共鸣的来源，用年轻人所喜欢的方式来讲故事、塑造人物，不是迎合，而是向创作本质回归。

《觉醒年代》是2021年影视剧创作的一大收获，同时也会巩固一种认知：认真而真实地讲述历史，丰富而生动地刻画人物，将会成为主旋律不断拿下收视与口碑的“不二法门”。得到这种认知很容易，但具体把它执行到一部影视剧的情节主干与每一个细节角落中去，却是对创作者不小的考验。