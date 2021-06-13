网络文艺“二次创作”面临挑战

来源：光明日报

作者：谭雪晴

当今时代，网络全面重塑了人们的生活。从物质到精神，网络基本上完成了对人的一切延伸，包括人的大脑和中枢神经。当人们依赖网络而生活时，也几乎不假思索地依赖网络而思考。极度便利的物质世界呈现出令人警觉的批量化、同质化的现象，而这种现象早就蔓延到了精神领域。

在这个大背景之下，网络文化的原创性问题被提了出来：在这个资源和信息的共享已居于高水平的网络时代，人们如何拥有独立思考的能力？文化又何以保持其原创性活力？对这个问题的探讨或许需要我们转换一下思路，即网络时代的文化原创性可能已经获得了更为丰富的表达方式，需要我们在种种芜杂的现象之中进行辨析。其中，与原创性紧密相关，却往往被草率地置于其对立面的“二次创作”问题就具有代表性。

“二次创作”并非网络时代的独特产物，而是作为一种文艺创作的手段古已有之且广泛存在。如章回体小说《三国演义》即是对史书《三国志》的“二次创作”。元杂剧《灰阑记》更是经历了从布莱希特的剧作《高加索灰阑记》到香港作家西西的小说《肥土镇灰阑记》这般跨语言、跨文体的再创作。网络时代“二次创作”的特殊性在于，它在一个虚拟空间里实践了后现代主义的创作观念。

在后现代语境下，所有的创作者、所有的文体、所有的素材及创作成果都获得同等的地位。后现代多使用拼贴的手法，视“快感”——而非“崇高”——为艺术的主要追求。后现代艺术得以实现的技术性前提是机械复制时代的到来，艺术品在科技的支持下得到广泛传播，欣赏艺术的门槛全方位降低，创作者们也真正走进了大众世界。由此，技术改造了艺术的价值观。后现代主义的视野有助于人们发掘出网络时代“二次创作”现象内部的原创性活力，将其与抄袭、复制等恶劣的侵权行为区分开来。

4月初，数十家影视公司、行业协会、视频网站发布联合声明，共同呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为。联合声明矛头直指“二次创作”短视频的合法性问题，有关部门也明确表示将严厉打击短视频侵权盗版现象。这一事件之所以在网络领域引发热议，主要原因在于“二次创作”在当下网络文艺生态中的重要影响。就网络用户的整体情况而言，“二次创作”正是他们参与创作活动的主要形式。

正如后现代写作的产物都是“可写性文本”，文本不再被控制在作者所给定的意义之下，读者通过自己的创造性解读真正完成文本的写作，让文本获得意义。在这个过程中，作者与读者处于平等的位置，他们之间的界限被擦除，读者成为创作者中的一员，对最终的艺术成品享有完整的权利。当下的网络用户所追求的正是同一种权利，即作为文化产品的欣赏者或消费者，真正参与到文化产品的创作之中，建构双向互动的创作闭环，“二次创作”正是这种双向互动关系较为成熟的表现。

互联网技术的高度发达为“二次创作”的兴盛提供了双重意义上的基础性支持。在技术层面，网络的全面铺开降低了使用门槛，将网络世界开放给社会各个阶层的使用者，并赋予网络使用者几乎完全平等的发言权，有效地刺激了网络用户的表达欲望。在为人们提供表达空间的同时，互联网的开放、共享特征，也供应了足够的资源与素材，以帮助人们完成表达。以短视频制作为例，视频剪辑软件的操作难度一再降低，使用教程铺天盖地，更有各种专门或综合性的平台可供成品投放。

同时，互联网技术的发展带来了社会心理的转变。数据显示，截至2020年12月，中国网民数量已达到9.89亿，互联网普及率达70.4%。这个规模庞大的群体完全可以被视为社会的主体部分，而他们正在深受互联网的影响。在一个信息爆炸的互联网世界中，网络使用者时刻发出并接收着信息，时刻进行着表达与被表达的游戏。由于网络本身的活跃性与网络时间的碎片化，彻底个人式的自我表达是不切实际的，成本也过高，从某一个母文本出发来进行二次阐释就显得更加便捷、有效，并有助于自己的观点获得更广泛的传播。这种二次阐释有各种形式，如社会新闻下的网络评论、视频网站的吐槽弹幕、经典作品的同人小说等，从只言片语一步一步发展为成熟的“二次创作”。

“二次创作”是网络时代原创性的特殊表现形式，植根于互联网技术的高度发达和大众表达欲望的空前高涨。网络世界缩短了文艺作品创作者与消费者之间的距离。标准的网络原创性作品，如以连载方式发表的网络文学，其创作过程已无法脱离作者与读者评论之间的互动。而“二次创作”是一种反向的互动，扎根于原作的评论自身获得了独立生长的可能。“二次创作”是一种真正的大众文艺形式，大众不再是默认的受众，而是创作本身的一部分，他们不仅仅满足于以“反馈”的方式参与作品的完成，而是进一步拆解、打碎成品，并通过自己个人化的表达方式加以重新组装。

因为原作的存在，“二次创作”面临着原创性与合法性方面的质疑。然而，网络文艺的创作本身就带有“二次创作”意味，互联网强大的信息收集和整理能力将“太阳底下没有新鲜事”推到了极致。从严格的“原创”意义上看，大部分的网络创作，都可以被归结为对庞大的网络数据库中个别元素的不同排列组合。在网络时代，对“原创性”的看法可能需要作出改变，重要的不是基本元素的重复与否，而是如何对其进行筛选与组合，并在这个“拼贴”与“混同”的过程中进行个性化的独特表达。

网络文艺的“二次创作”绝不意味着抄袭或复制，而是以自我表达为前提的创造性重构。这种创作本身的著作权如何得到保障，以及“二次创作”对原作如何使用才不会造成侵权，需要法律法规的进一步完善与引导。“二次创作”借助互联网平台，将创作权利与发表途径开放给了所有网络用户，在激活大众文艺活力的同时，也对权利边界和创作导向的把控提出了更高要求。如何做到通俗而不低俗、享权而不侵权，是“二次创作”真正激活网络文艺原创性力量所面临的挑战。