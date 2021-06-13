打败“拖延症”，别靠“人生监督师”

来源：新京报

作者：何勇海

考研，减肥……你会不会定了目标，却三天打鱼，两天晒网？来，到网店下一单——“人生监督师”，专治“拖延症”。据报道，浙江温州大学网络工程专业的大三学生余本钦，还有另一个身份——他从2018年开始自主创业，现在已是3个“监督店”的店主了，其主要业务就是监督“拖延症”。“我朋友知道我在做监督师的时候，都很惊讶，但仔细一想，的确有人需要这种职业。”

其实，在电商平台，提供“监督服务”的店铺越来越多。有需求，自然有市场。“明日复明日，明日何其多；既然这么多，不妨再拖拖。”这个网传段子，就是对“拖延症”的真实写照。而此前，中国高校传媒联盟也曾就此问题面向中国199所高校的大学生展开调查。其调查结果显示，97.12%的学生认为自己有或偶尔有“拖延症”。就连吃晚饭这样的事，有人都能拖到晚上9点，再饿也“拖”不动习惯性“床上瘫”的自己。

与此同时，绝大多数的“拖延症患者”对自己的“拖延症”感觉很恼火，甚至是焦虑不已，却一边焦虑、一边继续拖延甚至懒散。一份针对2004名受访者进行的调查显示，88.7%的受访者有过只顾着焦虑却迟迟行动不起来的情况，54.3%的受访者建议戒掉“拖延症”，提高效率。在这种情况下，一些“拖延症”学生和独居上班族就需要他人监管自己。从中看到商机的各类“监督师”，因此应运而生。

在此现实情况下，应该说，“人生监督师”将监督他人的“拖延症”做成一门生意，出发点是好的。比如，一位提供“监督服务”的店主说，他自己就曾是一个“拖延症患者”，经常将今日事推到明日，能晚睡绝不早睡，这些坏习惯影响了他的学业、生活和身体。而他来为“拖延症患者”提供监督，无疑具有“现身说法”的效果。

的确，“拖延症患者”不善于管理时间，自制自控力较差，这不仅容易耽误学业、工作、休息和身体锻炼，更是很难做好需要意志力维持的事情。“监督师”帮助他人打败“拖延症”，这是对他人的“拯救”。

但尽管如此，“拖延症患者”依靠他人拯救，也只能是不得已而为之的办法。“监督师”的监督，对“拖延症患者”只是一种约束力并不强的他律。严以律己才是立身之本、成事成才之要。学习、工作目标的实现，物质财富的获得、事业的成功，都不是依赖他律的结果，而是自律与行动的犒赏。自律的人，才能成大事、成大才。

所以，深陷“拖延症”泥潭的学生和上班族，要学会控制惰性、抵制不良欲望，学会规划时间，争取“今日事今日毕”。此外，还需有意识地消除互联网、个人交际和琐事的干扰，戒掉网瘾、手机控、熬夜等坏习惯，方能逐渐消除“拖延症”，而不是被“拖延症”拖垮人生。

期待每一个“拖延症患者”，都能主动卸掉“拖延”这个大包袱，积极活出自己的精彩来。