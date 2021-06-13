炒房者是时候放弃幻想了

来源：中国房地产网

《中国房地产报》评论文章

2021年陆家嘴论坛上，郭树清的一段讲话，给风雨飘摇的楼市投入一枚石子，激荡起层层涟漪。

这位央行党委书记、银保监会主席说：那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。

乍一听，这句话主要是警告炒作外汇、黄金及其他商品期货等金融衍生品投资者。不过细细一品，同样也在警告楼市。毕竟这个层面的领导的公开讲话都是经过深思熟虑，字斟句酌的。

押注房价永远不会下跌的都是哪些人？炒房者。郭树清话里话外透露的意思是，炒房者最终会付出承重代价。

郭树清一直被称为金融风险的吹哨人，也时不时谈论起本质上属于金融行业的房地产。尤其是在去年8月以来，他连续三次直言房地产泡沫是威胁金融安全最大的灰犀牛。一而再，再而三，短短八个月内反复强调，自此该说法深入人心。

应该说，郭树清的言论和思路代表着高层的看法。故而每次讲话都透露或暗示着未来的某种风向。回看他每一次说话的背后，针对楼市的调控行动都在悄然落地呼应。

去年年底，银行业金融机构房地产贷款集中度新规出台，加之后面的土地两集中出让制度、建立二手房指导价机制、严厉打击经营贷违规入楼市等行径接踵而至，每一条都打在楼市的七寸上。

各种举措多管齐下，收效明显。不久前的6月1日，银保监会副主席梁涛表示，房地产金融化泡沫化势头得到遏制。这一表态还登上了微博热搜。

不过，虽有强力调控和金融收紧，楼市隐忧依然存在。今年前5个月，全中国的房价依然出现了普涨行情, 态势顽强。楼市热情不减，很多城市依然存在非理性的一房难求现象。尤其是随着楼市调控监管升级，各种资本力量和各种金融手段在楼市套利的乱象逐渐暴露出来。

提升金融监管的力度，斩断伸向房产交易的金融黑手，打击加杠杆炒房者，就成为了调控深水区的必然走向。这也是6月初楼市热门代表城市广州和深圳密集出台金融监管政策，严查资金违规流入楼市，约谈融资担保、小额贷款公司的原因。

对房地产的金融监管从传统的商业银行增加到融资担保公司，传达了金融监管进一步升级的导向。接下来，金融监管机构会牢牢卡住房产炒作的命脉和资金来源。

某种意义上说，从打击经营贷，到反洗钱，再到过桥贷限制，本轮楼市调控事实上已经进入深度博弈和攻坚落地的阶段。

这会给整个楼市带来深远影响。可以预见，楼市的活跃性短期会受到一定程度的抑制。那些房价持续上涨的热点楼市，成交会受到明显的抑制。各种金融渠道持续收紧，非正常购买需求群体的数量必然会减少，直接降低房子的流动性。房价增长必然会进入低速，震荡调整的周期。

值得警惕的是，一旦楼市炒作资本力量的退潮会对房价支撑产生冲击，在炒作热度高的城市，不排除出现房价下滑的风险。前期凭借过桥贷等金融手段购买或者炒作房产的行为，甚至出现集中暴雷的风险。

在郭树清讲话的同一天，央行照例发布2021年5月金融统计数据报告，与居民购房贷款相关的中长期贷款较上月下降约10%，与当前楼市收紧的趋势基本一致。

结合当前房贷利率上升，严查经营贷，监管升级到类金融机构等调控行为，不难想象，接下来的楼市或持续下行。

就是在这样的背景下，郭树清向炒房者喊话，用的措辞是“沉重代价”，称得上偏极端的用词了。

核心在于传递一个信号：监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的，不排除还会有政策陆续出台。房产作为资产增值套利的工具时代，即将正式结束。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想，面对现实了。