英国女王背后的神秘地产帝国

来源：德国之声中文网

摄政街（Regent Street）是伦敦最著名的大街之一。这条长达1.3公里的街道与该市西区中心的苏荷区（Soho）和梅菲尔区（Mayfair ）相交。摄政街两旁遍布知名商店、酒吧和餐馆。

从地产角度而言，它绝对是最黄金的地段之一。值得注意的是，这条街的每一寸地几乎都归一家公司所有，即皇家财产局（Crown Estate）。

这显然不是一个普通的公司。除了伦敦市中心的街区外，皇家财产局在英国各地都拥有地产，从城堡和别墅到农业用地和森林，再到商业区和购物中心。它还拥有英国一半以上的海岸地区，由此掌握利益颇丰的风电场等商业活动的拍卖权。

它管理的物业资产价值至少141亿英镑，是欧洲最大的房地产商之一。不过，这个房地产帝国究竟属于谁？这个问题说来话长。

“皇家财产局属于执政君主”，该公司在其网站上解释：“但它不是君主的私有财产——君主不能出售它，它的收入也不属于君主。”

该公司同时明确指出，皇家财产局也非英国政府所有，它由一个独立的组织以公司形态独立运作。王室不参与其管理。

皇家财产局的财富和女王的个人财富之间也有区别。例如，伊丽莎白二世是巴尔莫勒尔（Balmoral）城堡和桑德林汉姆（Sandringham）庄园的所有者，这两座宅邸是她继承来的。根据2021年5月版的《星期日泰晤士报》富豪榜，女王伊丽莎白二世的个人净资产为3.65亿英镑。其中仅女王家族的私人邮票收藏的价值就高达1亿英镑，该邮集被称为英国“皇家邮集”（Royal Philatelic Collection）。

虽然皇家财产局所有权问题不容易说清，但显而易见的是，这家公司效益很好。根据其2019/2020财年（截至2020年3月31日）的年度报告，该公司财年利润达到创纪录的3.45亿英镑。虽然2020/21财年的报告尚未公布，但很明显，其业务势必也受到新冠疫情的影响。长时间的封锁措施导致皇家财产局的多个商业租户拖欠其数百万英镑的租金。

然而，总体而言还是吉多凶少。今年早些时候，皇家财产局就六座新的海上风电场的海床使用权举行拍卖会，可能会带来巨大收入。几个主要的石油财团将支付期权费，这意味着未来十年内，这些期权费将为皇家财产局带来高达88亿英镑的收入。

皇家财产局将每年的创收都会交给英国政府，该公司表示，其明确的目的是“为国家创造持久和共享的繁荣”。

然而，政府会将25%的利润返还给女王和王室，作为君主拨款（Sovereign Grant）的一部分，这笔款项每年用于支付王室履行公务和打理王宫的开支。例如，今年的这笔拨款为8590万英镑，是皇家财产局年度利润的25%。因此，这意味着女王的个人财富与皇家财产局的业绩直接相关。

克兰西 (Laura Clancy)是兰卡斯特大学（ Lancaster University）的一名讲师，她的书作《经营家族企业：王室如何管理其形象和我们的金钱》即将出版。克兰西指出，皇家财产局“再现了他们的权力”。她还认为，在全球不平等加剧的时候，特别是在财产所有权方面，王室逃避了外界对其继承财富的适当审查。

克兰西向德国之声介绍：“普遍存在许多有关不平等的讨论，特别是围绕精英和’1%’的人以及他们拥有的全球财富的比例。而王室往往并不会在相关讨论中被提及。但我认为他们是’企业’，是一个公司。”

谈到皇家财产局，克兰西表示：“一览他们拥有的资产清单，简直难以置信。他们拥有大面积的伦敦地产、海床和前滩等等，数不胜数。"

克兰西不完全同意女王的个人财富和“王室”财富之间存在区别的说法，因为，在她看来，英国王室的大部分原始所有权都可以追溯到殖民主义时期。

在最近一次YouGov关于是否支持英国君主制的民意调查中，61%的受访者表示英国应该继续实行君主制，而赞成选举产生国家元首的受访者只有24%。由此可见，英国民众对王室的支持率仍然非常高。

然而，如果英国有朝一日真的走向共和，那么皇家财产局的实际拥有权问题可能将会成为一个非常棘手的法律问题。

“对于如何废除它，并没有既定规则”，克兰西指出：“我认为法律上的定义使它变得相当复杂。由于皇家财产局是作为一个法律实体设立的，其所有资产在成为公共财产方面意味着什么尚不清楚。”

在欧洲也有先例：德国君主制在一战后被废除时，有一个最初的协议将其资产分为公共和私人所有。但二战后，位于东德的前皇室财产被新国家没收并国有化。

现在，霍亨索伦家族（House of Hohenzollern）正在坚持地对其以前的诸多财富进行法律索赔，包括城堡、土地、珍贵艺术品、皇冠和珠宝。此案的关键在于对霍亨索伦家族，特别是前王储威廉（Prince Wilhelm）支持纳粹程度的法律和历史解释。德国政府已接近与该家族达成庭外和解，如果和解不成，法院将于于今年秋季审理此案。