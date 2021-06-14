10万+的假国际新闻段子手

来源：进观传媒

*文章发表于6月12日

现在有一种现象，即一些自媒体就当前热点，刻意编造长篇涉华国际新闻，假装引用西方主流媒体，还配上当事人照片和外文名，无中生有地炮制出看上去信源齐全、时效性强、有图有真相的”权威报道“，肆无忌惮地欺骗和误导受众。这类文章的主题都差不多：借西方政要或著名媒体之口为中国说话，迎合中国国内网上某种情绪。要命的是，这类“国际谣言”利用中国民众国内外资讯不对称的弱点，无孔不入，广为传播，动辄10万+。广大民众蒙在鼓里而不自知，甚至主动为其转发。

公号“新岭南观察”就是一例。其6月7日上午发布一篇文章：《今晨，意大利总理首次承认，意冠病流行早于中国半年！》。文章称：”意大利广播总公司发布紧急新闻报道，意大利总理马里奥·德拉吉……在总理府接受记者视讯采访时首次承认，“早在2019年的夏天，新冠疫情就在意大利的米兰、热那亚以及威尼斯等北部地区开始流行”。又说“德拉吉的发言播出后，立刻在欧洲引发了一场舆论地震“，“路透社报道说，德拉吉的发言直接证明了美国以及西方，所有泼在北京身上关于新冠病毒的脏水，都是凭空捏造的谎言。这是重重抽在美国及其盟友脸上，一计（原文如此）最响亮的耳光”。下面又扯到联合国、世卫组织等采取行动云云，全文3700字。文中配有德拉吉在办公室发言等多幅图片。

这篇文章6月7日上午有朋友转发给我时，已经10万+，可见传播速度之快。但我从内容、行文和语气就感到是假新闻，遂查核意大利广播公司有关总理德拉吉近一个月来的报道以及路透社近两天的报道等文中所列所有信源，还用主题词在谷歌上检索，均未发现任何相关新闻。“在欧洲引发了一场舆论地震”的新闻，网上竟杳无踪迹，必假无疑！

我于是关注该公号以便查阅其来历。原来，该公号注册地在湖南，“账号主体”是“个人”，2020年4月9日注册，注册人女性，公号原名“岭南语文”，当年10月18日更名“新岭南观察”，微信号yh1976zsw。令人惊奇的是，这个显示只有“4位朋友关注”的小号，却有着强大的“原创”生产力：开通一年多来已发表206篇文章，全部都是3000字左右或以上的“深度”事实性报道+评论，而且统统标注“原创”；其中181篇是更名以后发表的，基本用足此类个人公号每天只能发表1篇的上限，例如本月以来至今日就连发11篇。

同样令人诧异的是，该公号的文章除了蹭“三孩政策”、“袁隆平送别”、“湖畔大学改名”、“温家宝撰文”等国内热点外，主要是国际新闻，且几乎每条新闻都“兹事体大”。以4月份以来最近50篇文章为例，其中国际新闻（含港台）就有42篇，占比八成，文章署名都是“青山同风”。而且这些“国际新闻”的时效性都极强，基本上不是“昨日”就是“今晨”，如此快速完成并上传的“深度报道”，即便《参考消息》《环球时报》这样的专业国际新闻媒体，也几乎难以做到。但如果是编造，就很好解释了。

因此，当我确认4月7日这篇文章为杜撰后，便第一时间（当天中午）善意地向对方核实，请对方提供相关新闻的具体信源或新闻链接。对方置之不理。于是再告知对方：“我已查了多个信源，怀疑您是编造的。如果是，请您删除，因为已经给大量读者带来误导。”对方若再不理，我就打算投诉了。结果对方在我第二个对话发去后约20分钟，删除了这篇10万+文章，但仍然没有回复我。

次日，我把这个结果告知了前一天向我转发这篇文章的朋友。他说该文正在他的一些大学同学群及昔日同事群里疯传，随即将我的意见转发至那些群，并说效果很好，大家表示感谢。

4天后的今晨，终于看到中国驻意大利大使馆的官方公号发布《中国驻意大利使馆有关提醒》：“近日，国内一些自媒体发文称，据意大利广播电视公司报道，意政府领导人承认新冠肺炎在意流行早于中国半年等内容。不少网民及媒体就此向我馆求证。我馆经认真核实提醒如下：意方领导人未做过此类表态，意广播电视公司亦未有类似报道。相信广大网民不会误信、误传此类虚假消息。”

此文后面显示阅读1.1万，远远低于那条虚假新闻上午两个小时内的阅读量，可见谣言的影响力远大于辟谣的影响力。而且今天用该文标题搜百度，仍然有很多网站和自媒体在转发这篇虚假新闻。这就是网络传播的现实，只要能吸引眼球，虚假信息永远走在真实信息前面。

有朋友还向我转发了另一条“国际新闻”：《基辛格：美国“窃听门”丑闻，将使拜登“联欧遏华”》。文称：“6月5日，美国哥伦比亚广播公司在线新闻融媒体报道，美国前国务卿、国会山老资格外交巨擘亨利·基辛格（Henry Alfred Kissinger），昨天在接受该台记者视讯采访时，忧心忡忡地表示，从6月1日起，美国愈演愈烈的”窃听门“事件，使得白宫陷入了巨大的外交危机。它将彻底摧毁美国在盟友心目中的“高大道德形象”，并致使拜登政府所有的针对中国的一切外交努力，功亏一篑。而白宫梦寐以求的“联欧遏华”的战略，届时也将破产！“ 文中还说，“尤其是默克尔本人，她曾愤怒地（给）我打电话表示，作为她本人将会考虑重启中欧投资协议落地实施的谈判进程“。然后是“昨天，英国《卫报》网络客户端撰文指出“云云，“不仅如此，欧洲的领袖们也在第一时间纷纷站出来表达强烈的不满与抗议”等等。

我一查看，阅读量已经6.3万的此文，虽经多个自媒体转载，但源头竟又是这个“新岭南观察”。该文的套路与意大利总理那篇如出一辙，不用去溯源，便可立即证伪。例如开头第一个信源“美国哥伦比亚广播公司在线新闻融媒体”就漏出破绽：“新闻融媒体”的说法只有中国有，包括哥伦比亚广播公司在内的美国新闻机构从无这种提法，更无这类机构。文中“英国《卫报》网络客户端”也是，网络就是网络，客户端就是客户端，《卫报》从无“网络客户端”这样的二级媒体，其客户端倒是有多个，但都各有自己的名称。

就在今天，这个活跃的公号再发一篇：《昨天，G7峰会首日，美英两国就为中国吵得不可开交》。但开头一看就知是假：“6月12日，英国《曼彻斯特邮报》网络客户端报道……”曼彻斯特有多家报纸，但唯独没有《曼彻斯特邮报》。曼城历史上也从未有过叫“邮报”的报纸。这样的假新闻，至笔者发稿，也已有2.3万的阅读量。

看出来了吧？都是这套路：外国政要，外国媒体（但从不引用媒体原文），时效性强，搔到网民痒处，然后用各种渠道大量转发。看来这个公号不是一个人在战斗，背后应该有一个团队，专门针对一些民众的心理，刻意按照一种貌似国际新闻的框架，大量炮制涉及中国的虚假国际新闻。该公号的文章迄今一路畅通，广泛传播，似也无人阻止，网管更不约束。从近两个月的情形看，除了6月7日那篇在我一再质疑下自己删除外，其余都还在传播，继续误导受众。

这类我称为”深度的假国际新闻”，现在似乎越来越多，到处在传，已成为一种现象。炮制者究竟意欲何为？

