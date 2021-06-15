公象离群或因叛逆期，象群回家“大约在冬季”

来源：澎湃新闻

据云南省北迁亚洲象群安全防范工作省级指挥部消息，自6月12日17时30分至6月13日18时，象群持续在玉溪市易门县十街乡小范围迂回活动。独象离群8天，位于象群东北方向，持续在昆明市晋宁区夕阳乡活动，距离约16公里。

13日，在易门县十街乡召开的“亚洲象保护主题采访活动媒体见面会”上，澎湃新闻从现场了解到，云南已对北迁亚洲象沿途造成的群众经济财产损失启动野生动物肇事公众责任保险定损赔付工作，待统计定损工作完成，将对沿线居民损失进行赔付，且该保险已覆盖云南全省，公众无须单独购买。同时，在现场的相关专家就独象离群、何时“劝返”等外界关注的焦点问题作了详解。

独象为什么会离群

这头公象离群已8天了，距离象群约16公里。

象群6月6日在昆明市晋宁区夕阳乡活动时，向西北迁移后转向南下，而这头公象离群后移动至东北方向。随后的几天里，象群向西南进入玉溪市易门县十街乡，离群的公象依然停留在昆明晋宁区夕阳乡。

独象为什么会离群？对此，西双版纳国家级自然保护区管护局高级工程师沈庆仲认为，独象不是真正的离群，“可能像人的青春期一样，叛逆期到了。”

沈庆仲分析，根据他在西双版纳多年的观察经验，亚洲象是有思维的动物，成年亚洲象的智商能达到人类四五岁孩子的水准，象宝宝刚出生几分钟之后就能站立，约两个小时后就能跟母象移动，有的一星期后就能随着母象下水洗澡，这时象群会教它一些生活的技能；大约到五六岁时，小公象就喜欢相互打斗玩闹，到六七岁时会出现不跟象群待在一起的情况，有时会离开单独去玩，再长大一点就会离开几天或者几月，但还是会跑回象群，“就像青春期和爸爸妈妈住一起时，想自己跑出去玩一段时间，这不是真正的离群。”

沈庆仲介绍，公象真正的离群大约是在12岁左右的时候，彼时它们开始性成熟，具有繁殖能力，需要离群去寻找配偶。群象的重任是保护幼象，一般不会伤害人，但是独象尤为危险，哪怕是未成年的小公象，如果有人惊吓、刺激到它，它就会加以报复，“冲向人的时候时速能达到60码，有时距离它们300米也逃不掉。”

沈庆仲担心，一旦发生人象冲突，后续问题就会不断，因人为干扰过多的话，会对野象的习性产生影响，野象在冲突后就不会怕人了，但目前“人象安全问题处理的非常好”，人象平安。

象群何时能回家

如何让离群的公象回归象群？沈庆仲坦言，暂且没有更好的办法。不过，他指出“要做好大象长时间呆在玉溪的准备”。

沈庆仲分析，目前正值夏季，玉溪天气炎热，又有河流，气候、环境跟西双版纳相近，且正是农作物生长的季节，象群不缺乏食物，经连日来的观察，“它们也并不急着赶路”。

根据易门县官方消息，易门县地处昆明、玉溪、楚雄三州市联接带，地形特征为东、北、西三面高山屏立，中部为溶蚀性盆地，东南面为中山河谷地带，全境状似马蹄形；属中亚热带气候，受地形地貌影响，立体气候明显，具有热带到温带的气候类型。目前象群所在的十街乡位于该县西南部，全乡大部分地区属于干热河谷，年平均气温18.2℃、降雨量800毫米，光热资源丰富，立体气候明显。

对于此次象群的北上，沈庆仲认为，因西双版纳的亚洲象数量逐年增加，而保护区保护得好，树高林密，森林郁闭度增加，致部分林下野象的可采食植物减少，这是此次15头亚洲象迁徙北上的因素之一。

就在象群出现迁徙苗头时，国家林业和草原局亚洲象研究中心对北迁象群的行进方向进行了提前预判，在墨江、元江、峨山、晋宁等地多次安装脉冲电围栏，防止象群进入集镇。

6月12日，在昆明市区举行的“亚洲象北迁及生物多样性保护集中采访活动”上，国家林业和草原局亚洲象研究中心主任陈飞表示，此次亚洲象北上“是我国探索解决‘人兽冲突’的新范本”。

陈飞在接受媒体采访时介绍，此次象群一路向北是亚洲象正常的一次迁徙活动，但是，越往北，越不适宜象群栖息，“我们预测，象群接下来可能会往西，往楚雄方向走；也可能会返回南边，回到普洱、西双版纳。”

“前线指挥部确实在引导大象迁移回西双版纳或者普洱市。”6月13日，云南大学生物与环境学院陈明勇教授在易门县十街乡接受媒体采访时表示，“让它们按照我们定的西南方向走，先走到红河边再说。”

沈庆仲也表示，云南目前已进入雨季，河水上涨，引导象群回到版纳或普洱，需渡过红河，“在雨季，红河水位上涨，大象过不去，很可能要长时间呆在玉溪。”

陈明勇也说，把象群成功地引导回去也“大约在冬季了”。